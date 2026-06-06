Có gì trong tour tàu hỏa giá gần 1,7 tỷ đồng/tuần du ngoạn Việt Nam, chưa khai trương đã “cháy vé” hết tháng 10?

Thông tin việc ra mắt hai hạng phòng siêu sang với các đặc quyền cá nhân hóa trên chuyến tàu xuyên Việt đặc biệt đã thu hút đông đảo du khách.

Hành trình 8 ngày 7 đêm

Nếu trước đây nhắc đến tàu hỏa, người ta thường nghĩ tới những chuyến đi dài, chậm và mang tính di chuyển thuần túy, thì SJourney đang cho thấy một cách hiểu hoàn toàn khác. Chuyến tàu hỏa xuyên Việt 8 ngày 7 đêm này không chỉ là phương tiện đi từ Bắc vào Nam, mà còn được thiết kế như một sản phẩm nghỉ dưỡng hạng sang, nơi hành trình chính là trải nghiệm.

Điểm khác biệt lớn nhất của chuyến tàu này không nằm ở quãng đường, mà nằm ở cách nó được “đóng gói” như một hành trình trọn gói. Du khách không phải tự đặt khách sạn, không phải tự nối tour từng chặng, mà chỉ cần lên tàu và để toàn bộ lịch trình được vận hành theo một kịch bản sẵn có. Trên thực tế, đó chính là lý do khiến SJourney được gọi bằng những mô tả rất đắt giá như “khách sạn di động”, “tàu nghỉ dưỡng” hay “trải nghiệm luxury rail” đầu tiên tại Việt Nam.

Giá niêm yết các hạng phòng trên chuyến tàu đặc biệt. Ảnh chụp màn hình

SJourney được giới thiệu là chuyến tàu hạng sang đầu tiên tại Việt Nam, vận hành theo mô hình du lịch đường sắt kết hợp lưu trú, ẩm thực và khám phá điểm đến. Thay vì đi tàu theo cách truyền thống, du khách sẽ ở lại trên tàu suốt 7 đêm, ban ngày xuống tham quan, tối quay lại khoang nghỉ. Cách làm này biến toàn bộ chuyến đi thành một “khách sạn trên đường ray”, nơi mỗi chặng dừng đều được tính toán để du khách vừa có thời gian trải nghiệm, vừa giữ được nhịp thư giãn đúng chất nghỉ dưỡng.

Suite cabin trên chuyến tàu

Hành trình 8 ngày 7 đêm của SJourney đi qua nhiều điểm đến biểu tượng trên dải đất hình chữ S. Tùy chiều khởi hành từ Hà Nội hoặc TP.HCM, du khách sẽ ghé các điểm như Ninh Bình, Quảng Bình...

Điểm đến trong ngày thứ 3 của hành trình là Quảng Bình. Du khách sẽ được thức dậy với nhịp điệu êm dịu của tàu hỏa và thưởng thức bữa sáng trong khi chiêm ngưỡng phong cảnh miền Trung Việt Nam. Khách xuống tàu tại Quảng Bình để bắt đầu hành trình vào Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, một di sản thế giới được UNESCO công nhận với những dãy núi nguyên sơ và dòng sông Sơn hiền hòa.

﻿Trong những ngày tiếp theo, du khách sẽ lần lượt dừng chân và khám phá các vùng đất tiếp theo của Việt Nam như Huế, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết... trước khi kết thúc chuyến du ngoạn tại TP Hồ Chí Minh.

Các điểm dừng chân của chuyến hành trình đều là những địa danh vốn đã quen thuộc với du khách trong và ngoài nước, nhưng khi được kết nối trên một tuyến tàu hạng sang, chúng trở thành một chuỗi trải nghiệm xuyên suốt, thay vì những chuyến đi rời rạc như trước đây.﻿

Ẩm thực trên tàu cũng là một phần quan trọng trong cấu trúc sản phẩm. Thay vì chỉ phục vụ bữa ăn đơn giản, SJourney hướng tới mô hình ẩm thực cao cấp với thực đơn kết hợp món Âu, món Á và đặc sản vùng miền theo từng điểm đến.

Điều đó có nghĩa là hành trình không chỉ là một chuỗi cảnh đẹp lướt qua ngoài cửa sổ, mà còn là một trải nghiệm vị giác được thiết kế cùng với lịch trình. Với du khách cao cấp, đây chính là dạng sản phẩm có khả năng tạo ra khác biệt và tăng giá trị cảm nhận mạnh nhất.

Sắp ra mắt hạng phòng Imperial Suite cabin giá gần 1,7 tỷ đồng

Thông tin từ fanpage của SJourney cho biết, tháng 10 sắp tới tàu sẽ ra mắt hạng phòng mới Imperial Suite và Suite. Giá tour 8 ngày 7 đêm tương ứng với các hạng phòng sang trọng này lần lượt khoảng 64.000 USD (gần 1,7 tỷ đồng) và 32.000 USD (gần 860 triệu đồng) mỗi khách.

Việc ra mắt hạng phòng Imperial Suite có giá gần 1,7 tỷ đồng đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường du lịch cao cấp. Theo thông tin đặt phòng, hạng phòng Imperial Suite đã hết vé đến giữa tháng 11.

Theo thông tin được truyền thông công bố, đây là hạng phòng độc bản, có diện tích khoảng 51 m2 và chiếm trọn một toa tàu, tương đương khoảng ba phòng hạng thường. Mức giá được nhắc tới là khoảng 65.000 USD, tương đương gần 1,7 tỷ đồng cho toàn bộ hành trình 8 ngày 7 đêm. Con số này khiến Imperial Suite lập tức trở thành một trong những sản phẩm du lịch đường sắt đắt đỏ nhất từng được nhắc tới tại Việt Nam.

Bên trong Imperial Suite cabin. ẢNh: TheSJourney

Sức nóng của sản phẩm đến từ việc nó đánh trúng đúng tâm lý của phân khúc khách hàng siêu cao cấp: thích sự khác biệt, thích tính độc bản và sẵn sàng trả tiền cho trải nghiệm mà số đông khó tiếp cận. Trong bối cảnh thị trường du lịch đang dịch chuyển mạnh sang các mô hình trải nghiệm cá nhân hóa, SJourney không chỉ bán một chuyến tàu, mà còn bán cảm giác “đi chậm nhưng đẳng cấp”, “nghỉ dưỡng ngay trên hành trình” và “khám phá Việt Nam theo cách riêng”.

Theo thông tin đặt phòng, hạng phòng xa xỉ mới đã kín vé đến giữa tháng 11 dù chưa khai trương rộng rãi. Đây là tín hiệu cho thấy nhóm khách hàng mục tiêu của phân khúc luxury travel tại Việt Nam không hề nhỏ, thậm chí có thể còn đang thiếu những sản phẩm đủ mới để đáp ứng nhu cầu. Khi một tour đường sắt có giá tới gần 1,7 tỷ đồng vẫn được quan tâm, điều đó phản ánh rõ rằng thị trường du lịch cao cấp nội địa đang bước vào giai đoạn khác, nơi giá trị cảm xúc và sự độc bản quan trọng không kém dịch vụ.

Với doanh nghiệp làm du lịch, khách sạn hay dịch vụ cao cấp, sự xuất hiện của SJourney là một tín hiệu đáng chú ý. Thị trường Việt Nam đã bắt đầu có chỗ cho những sản phẩm mang tính biểu tượng, nơi phương tiện di chuyển không còn là phần phụ, mà trở thành linh hồn của chuyến đi. Trong bức tranh đó, một chuyến tàu 8 ngày 7 đêm giá gần 1,7 tỷ đồng không chỉ là câu chuyện về mức giá, mà còn là câu chuyện về cách du lịch Việt Nam đang học cách bước vào cuộc chơi luxury một cách rõ ràng hơn.

Tổng hợp﻿