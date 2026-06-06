Khung cảnh 'siêu thực' trên bãi biển nổi tiếng Hưng Yên

Khi thủy triều dần lên, mặt gương khổng lồ trên bãi biển cũng biến mất, trả lại dáng vẻ quen thuộc của một vùng biển ven bờ. Những ngư dân lại tiếp tục công việc thường ngày, để rồi khi con nước rút vào ngày hôm sau, khung cảnh "biển vô cực" lại hiện ra, thu hút những bước chân tìm về với vẻ đẹp bình yên của vùng biển Thụy Xuân.