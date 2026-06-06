Khung cảnh 'siêu thực' trên bãi biển nổi tiếng Hưng Yên

Mỗi khi thủy triều rút, bãi biển Thụy Xuân, Hưng Yên biến thành tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời, tạo nên khung cảnh biển vô cực đẹp như tranh. Vẻ đẹp độc đáo cùng nhịp sống mưu sinh của ngư dân thu hút đông đảo du khách và nhiếp ảnh gia tìm đến trải nghiệm.
VIDEO: Khám phá khung cảnh 'siêu thực' trên bãi biển vô cực nổi tiếng ở Hưng Yên.
Những ngày đầu hè, bãi biển Thụy Xuân (xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ, nay thuộc tỉnh Hưng Yên) thu hút đông đảo du khách và nhiếp ảnh gia tìm đến chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên độc đáo được ví như “biển vô cực”.
Khi thủy triều rút sâu, lớp nước mỏng phủ trên bãi triều tạo nên mặt gương khổng lồ phản chiếu bầu trời. Biển, mây và ánh sáng hòa quyện, xóa nhòa ranh giới giữa đất và nước, tạo nên khung cảnh "siêu thực".
Mặt trời chưa ló rạng, ngư dân đã có mặt trên bãi triều để mưu sinh theo con nước. Hình ảnh kéo lưới, cào ngao, thu gom hải sản hiện lên nổi bật trên mặt nước phản chiếu, tạo nên những điểm nhấn sinh động giữa không gian biển trời mênh mang.
Những bước chân chậm rãi trên bãi triều, vẻ đẹp của Thụy Xuân không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên mà còn ở nhịp sống lao động bình dị của cư dân vùng biển.
Theo người dân địa phương, thủy triều rút là thời điểm thuận lợi để khai thác thủy sản ven bờ. Nghề biển phụ thuộc vào con nước và thời tiết, nhưng đã gắn bó với nhiều thế hệ cư dân Thụy Xuân, trở thành nguồn sinh kế chính của không ít gia đình.
Không chỉ là nơi mưu sinh của ngư dân, bãi biển Thụy Xuân những năm gần đây còn trở thành điểm đến yêu thích của du khách và giới nhiếp ảnh. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, nhiều người từ Hà Nội và các tỉnh lân cận tìm đến để ngắm cảnh, săn ảnh và trải nghiệm vẻ đẹp độc đáo của biển vô cực.
Đặc biệt vào lúc bình minh và hoàng hôn, khi ánh nắng nhuộm vàng mặt nước, cả khu vực bãi triều trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Những bức ảnh với hiệu ứng "biển vô cực" nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần đưa hình ảnh Thụy Xuân đến gần hơn với du khách.
Nhiều nhiếp ảnh gia đánh giá đây là một trong những địa điểm hiếm hoi ở miền Bắc có thể ghi lại rõ nét vẻ đẹp của bãi biển phản chiếu. Sự kết hợp giữa thiên nhiên nguyên sơ, không gian rộng mở và nhịp sống lao động chân thực đã tạo nên sức hút riêng cho vùng biển này.
Khi thủy triều dần lên, mặt gương khổng lồ trên bãi biển cũng biến mất, trả lại dáng vẻ quen thuộc của một vùng biển ven bờ. Những ngư dân lại tiếp tục công việc thường ngày, để rồi khi con nước rút vào ngày hôm sau, khung cảnh "biển vô cực" lại hiện ra, thu hút những bước chân tìm về với vẻ đẹp bình yên của vùng biển Thụy Xuân.