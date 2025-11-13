Cúm A gặp biến chứng khiến cụ ông 70 tuổi suy hô hấp, viêm phổi nặng

BS Dương Minh Tuấn (Khoa Nội Tiết - Đái Tháo Đường, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, tuần qua anh gặp một cụ ông hơn 70 tuổi, có bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Khai thác tiền sử bệnh cho thấy, ông chỉ ho húng hắng, sổ mũi nhẹ 1-2 hôm, nghĩ là cảm xoàng thôi nên chưa đi khám.

Người nhà test thử, hiện lên 2 vạch cúm A, định cho ông ở nhà theo dõi thêm mà chỉ đến chiều tối thôi ông bắt đầu sốt cao liên tục, khó thở tăng nhanh, SpO₂ giảm dần, phải nhập viện cấp cứu vì suy hô hấp do cúm A biến chứng viêm phổi nặng.

Cúm A là gì?

BS Dương Minh Tuấn nhận định, mỗi năm, cứ vào mùa cúm, bệnh nhân cao tuổi hoặc có bệnh nền hoặc trẻ em lại nhập viện vì những biến chứng do cúm A mang đến.

Cúm A là bệnh do virus Influenza A gây ra. Đây là loại virus có khả năng thay đổi, biến chủng nhanh nên năm nào cũng có thể xuất hiện đợt dịch mới.

Virus tấn công vào đường hô hấp trên và dưới, gây ho, sốt, đau họng, đau mỏi người, mệt lả.

Đặc biệt, ở người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi, cúm A có thể chuyển nặng rất nhanh, gây viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí tử vong.

Cúm A từng gây hàng triệu ca tử vong trên toàn thế giới

Theo BS Dương Minh Tuấn, nhiều người nghĩ cúm là bệnh nhẹ. Nhưng thực tế cho thấy, cúm A từng gây hàng triệu ca tử vong trên toàn thế giới qua các đại dịch như H1N1, H3N2,…

Tại Việt Nam, mùa mưa, mùa lạnh là thời điểm virus lây lan mạnh, đặc biệt trong môi trường kín, đông người như trường học, công sở, bệnh viện.

"Thuốc kháng virus chỉ có hiệu quả tốt nhất nếu dùng trong 48 giờ đầu sau khởi phát triệu chứng. Vì vậy, đừng tự chịu đựng ở nhà quá lâu. Nếu sốt cao, ho nhiều, đau nhức, đặc biệt ở người có bệnh nền thì hãy đi khám sớm, uống đủ nước, nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ", BS Tuấn chia sẻ.

Làm sao để tăng sức đề kháng trong mùa cúm?

Để giảm nguy cơ nhiễm và biến chứng, ngoài tiêm vắc-xin, chuyên gia khuyên nên thực hiện:

- Vệ sinh cá nhân tốt: Rửa tay thường xuyên với xà phòng, tránh chạm tay lên mắt-mũi-miệng.

- Đeo khẩu trang khi đến nơi đông người

- Duy trì chế độ sống lành mạnh: Ngủ đủ giấc (≥7h/ngày người lớn), ăn đa dạng đủ rau quả, đặc biệt rau lá xanh đậm, trái cây màu sắc rực rỡ để cung cấp vitamin C, E và các chất chống oxy hóa.

- Tập luyện thể chất đều đặn, ít nhất 30 phút/ngày, 3-5 ngày/tuần để cải thiện tuần hoàn và hệ miễn dịch.

- Hạn chế căng thẳng tâm lý, vì stress kéo dài có thể làm suy giảm miễn dịch.

- Tránh hút thuốc và tiêu thụ rượu quá mức, cả hai làm tăng nguy cơ biến chứng cúm nặng.

- Khi xuất hiện dấu hiệu sốt/ho/mệt mỏi bất thường: Tự cách ly tại nhà, tái khám sớm nếu xuất hiện khó thở, tím tái, mệt tăng nhanh.

- Đảm bảo môi trường sống và làm việc thông thoáng, khử khuẩn bề mặt thường xuyên đặc biệt nơi đông người hoặc nơi làm việc của nhân viên y tế.

- Tiêm vắc-xin phòng cúm.

Vắc-xin cúm hàng năm là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất để giảm mắc bệnh, giảm biến chứng và tử vong.

Tại Việt Nam (và nhiều quốc gia khác) nên tiêm cho: Người > 6 tháng tuổi (theo khuyến cáo quốc gia), người cao tuổi (> 65 tuổi), người có bệnh mạn tính (phổi, tim, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch), phụ nữ mang thai, nhân viên y tế và người tiếp xúc nhiều với người dễ tổn thương.

Tiêm mỗi năm vì virus thay đổi liên tục, vắc-xin được thiết kế dựa trên dự đoán chủng lưu hành.

Thời điểm tiêm: Tốt nhất trước mùa cúm từ 1-2 tháng để đảm bảo phản ứng miễn dịch phát triển.

Lưu ý: Vắc-xin không hoàn toàn ngăn ngừa 100% nhiễm cúm, nhưng nếu nhiễm thì thường nhẹ hơn, ít biến chứng hơn.

"Cúm A không đáng sợ nếu chúng ta hiểu đúng và phòng ngừa đúng cách. Nhưng cúm A cũng không hề nhẹ như nhiều người vẫn nghĩ, đặc biệt ở trẻ em, người lớn tuổi hoặc có bệnh nền", BS Tuấn cảnh báo.

Nếu bạn đang ho, sốt, đau mỏi, đừng chủ quan. Nếu bạn có con, cha mẹ, ông bà lớn tuổi, hãy để họ được tiêm vắc-xin cúm mỗi năm và đưa đi khám sớm khi có triệu chứng.

(Ảnh minh họa: Internet)