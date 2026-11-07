Cụ ông 101 tuổi tiết lộ bí quyết sống thọ từ điều giản dị nhiều người thường bỏ quên

Ở tuổi 101, cụ ông người Mỹ vẫn tận hưởng cuộc sống bên con cháu và tiết lộ bí quyết sống thọ không nằm ở chế độ ăn uống cầu kỳ, mà đến từ một điều giản dị khiến nhiều người suy ngẫm.

Cụ ông Kenneth Rehm 101 tuổi cho biết, ông chưa từng nghĩ mình có thể sống lâu đến vậy. Sau hơn một thế kỷ trải nghiệm, cụ ông Mỹ tiết lộ bí quyết trường thọ không nằm ở những điều cao siêu mà bắt nguồn từ tinh thần lạc quan, cuộc sống năng động và tình yêu thương gia đình.

Theo People, ông Kenneth Rehm hiện là ông cố của 11 người cháu. Nhìn lại hành trình đã qua, cụ ông cảm thấy may mắn khi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và gia đình luôn yêu thương, gắn bó.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống đến 100 tuổi. Nhìn lại, tôi nhận ra mình đã trải qua biết bao điều và tạo ra rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời", ông chia sẻ.

Ảnh: Khaosod.

Với cụ ông Kenneth Rehm, điều đáng quý nhất không phải tuổi thọ mà là những năm tháng được sống bên những người thân yêu. Ông trân trọng cuộc hôn nhân hạnh phúc, niềm vui khi chứng kiến con cái trưởng thành và có cuộc sống tốt đẹp.

Khi được hỏi về bí quyết sống đến tuổi 101, ông Rehm cho rằng yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở sức khỏe thể chất mà còn ở tinh thần và cách mỗi người nhìn nhận cuộc sống.

Theo cụ ông, duy trì thái độ tích cực, thường xuyên vận động và tham gia các hoạt động phù hợp giúp con người sống vui vẻ, năng động hơn khi tuổi cao.

"Tôi nghĩ chìa khóa là sống một cuộc đời tràn đầy hạnh phúc. Bạn phải hạnh phúc với chính mình và những người xung quanh", ông chia sẻ.

Ông cũng cho rằng một cuộc hôn nhân bền vững cần có sự thấu hiểu và nhường nhịn. Học cách thỏa hiệp, trân trọng bạn đời và cùng nhau xây dựng gia đình là những điều giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa.

Ông Kenneth Rehm sinh ngày 3/4/1925 tại khu Bronx, thành phố New York, Mỹ. Ông từng phục vụ trong quân đội trước khi làm việc trong lĩnh vực tài chính và kế toán.

Hiện cụ ông sống tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi The Bristal at Sayville, được con cháu thường xuyên quan tâm, thăm hỏi.

Nhắc về tuổi thơ những năm 1930, ông Rehm nhớ lại cuộc sống khi ấy còn nhiều thiếu thốn. Cha ông từng xây một ngôi nhà ở Long Island để gia đình cùng nghỉ hè. Tuy nhiên, căn nhà chưa có điện và nước máy. Mỗi tối, ông cùng anh trai phải kéo xe đến máy bơm nước gần đó để lấy nước mang về phục vụ sinh hoạt.

Sống hơn một thế kỷ, cụ ông Kenneth Rehm nhận ra cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, những giá trị như tình thân, sự sẻ chia và lòng biết ơn vẫn luôn có ý nghĩa.

Ở tuổi 101, ông Kenneth Rehm không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tuổi thọ đáng kinh ngạc mà còn truyền cảm hứng về cách sống hạnh phúc. Với ông, bí quyết để có một cuộc đời ý nghĩa nằm ở những điều giản dị như giữ tinh thần lạc quan, biết trân trọng bản thân, yêu thương gia đình và hài lòng với những gì mình đang có.