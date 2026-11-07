Nhận diện ‘độc tố’ chúng ta vô tình hấp thụ mỗi ngày

Chúng ta hít thở và trao đổi chất mỗi ngày, vì vậy không thể tránh được việc hít phải hoặc tạo ra các loại độc tố.

Độc tố tích tụ quá nhiều trong cơ thể có thể gây ra các triệu chứng như chàm, mụn, táo bón… (Ảnh: ITN).

Đời sống hàng ngày ẩn chứa đủ loại độc tố, thường được chia làm hai loại: Những chất ô nhiễm từ môi trường bên ngoài gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể và các chất thải do cơ thể tạo ra trong quá trình trao đổi chất bình thường.

Độc tố tích tụ quá nhiều trong cơ thể có thể gây ra các triệu chứng như chàm, mụn, táo bón… vì vậy, chúng ta cần bảo vệ bản thân, hạn chế tiếp xúc với các chất ô nhiễm bên ngoài, đồng thời tích cực đào thải cặn bã do cơ thể tạo ra.

Ô nhiễm không khí

Giao thông hiện đại phát triển, khí thải ô tô cũng tăng theo. Hít phải những chất có hại này lâu dài sẽ làm rối loạn chức năng hệ hô hấp, còn tích tụ nhiều độc tố trong cơ thể sẽ gây hại phổi, thận và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Để tránh hít phải không khí ô nhiễm, khi ra đường nên đeo khẩu trang có khả năng lọc tốt để giảm lượng hít vào. Đồng thời, khi không khí trong lành, nên đến những nơi thoáng đãng, vừa vận động cơ thể vừa hít thở sâu, giúp phổi được làm sạch.

Ô nhiễm do thuốc lá

Dù là hút thuốc hay tiếp xúc với “khói thuốc thụ động”, đều gây hại cho cơ thể. Khói thuốc chứa nicotine, axit hydrochloric và nhiều thành phần có hại khác, hít lâu dài có thể tác động trực tiếp đến đường hô hấp, làm tổn thương tế bào biểu mô ở khí quản và phế nang, còn làm tích tụ độc tố trong cơ thể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Nên khuyến khích người xung quanh bỏ thuốc, hoặc cố gắng ít ở trong môi trường “ngập khói thuốc”, mở cửa sổ để thông thoáng, và có thể thường xuyên hít thở sâu.

Thiếu vận động

Người hiện đại thường thiếu vận động, ban ngày ngồi trước máy tính làm việc, tối xem TV, chơi máy tính, ngày càng nhiều người gặp tình trạng thiếu vận động. Lâu ngày không vận động, khí huyết dễ tắc nghẽn, làm khí cơ trì trệ, không chỉ dễ sinh ẩm nội tạng mà còn làm sự chuyển hóa trong cơ thể chậm lại, dễ bị táo bón, không tốt cho việc thanh lọc cơ thể.

Mỗi ngày nhất định phải tập thể dục nhiều hơn, xoa bóp bụng nhiều hơn, để thúc đẩy nhu động ruột, giúp thải độc.

Tâm trạng không tốt

Muốn cơ thể khỏe mạnh, sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng. Gan là công cụ thải độc lớn nhất của cơ thể. Nếu chúng ta bị một số việc phiền muộn quấy rối lâu dài, khí vốn dĩ lưu thông trong cơ thể sẽ bị đình trệ, theo thời gian sẽ dần làm tiêu hao năng lượng của gan.

Không thể loại bỏ độc tố trong cơ thể sẽ dẫn đến độc tố tích tụ ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chăm sóc sức khỏe cũng cần nuôi dưỡng tâm hồn, giữ tinh thần lạc quan là chìa khóa để dưỡng sinh và thải độc.

Phương pháp thải độc cho cơ thể

Uống nhiều nước

Uống nhiều nước giúp thải độc rất tốt. Khi uống nhiều nước, cơ thể sẽ tăng lượng tiểu tiện và đổ mồ hôi, trong quá trình này, các độc tố và hơi ẩm trong cơ thể sẽ được thải ra ngoài cùng với nước tiểu.

Nếu bình thường mỗi ngày bạn uống 2000ml nước, nhưng khi muốn thải độc, mỗi ngày bạn nên uống ít nhất 3000ml nước. Kiên trì trong một khoảng thời gian sẽ có hiệu quả thải độc rất tốt, nhưng nhớ là phải uống nước ấm.

Tập thể dục

Tập thể dục thường xuyên sẽ giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể, vì khi hoạt động thể chất, lượng mồ hôi sẽ tăng lên, đồng thời quá trình trao đổi chất trong cơ thể cũng nhanh hơn và tốc độ tuần hoàn máu tăng. Vì vậy, trong quá trình tập luyện, việc ra mồ hôi và tuần hoàn máu sẽ giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, khi tỷ lệ trao đổi chất cơ bản tăng, tự nhiên cơ thể sẽ thải độc tốt hơn.

Liệu pháp vật lý

Liệu pháp vật lý cũng là một cách rất hiệu quả để giúp thải độc. Những liệu pháp vật lý thường thấy bao gồm cạo gió, giác hơi,... Thực hiện các phương pháp này mỗi 1-2 tuần một lần có thể giúp đưa độc tố ra khỏi cơ thể.

Những phương pháp trên đều giúp cơ thể nhanh chóng thải độc. Tất nhiên, tắm nước ấm hàng ngày cũng thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp cơ thể thải độc tốt hơn. Bạn nên thử tắm nước nóng 20 phút mỗi ngày.

Bên cạnh đó, trong cuộc sống hàng ngày cũng nên ăn nhiều rau và hoa quả, đặc biệt là các loại giàu vitamin C, vitamin E, đều có tác dụng thải độc.