Cụ bà 75 tuổi bất ngờ "mọc sừng" dài 26cm trên đầu, bác sĩ tiết lộ lý do "rùng mình"

Thông tin được chia sẻ trên trang Facebook của Tensia đã nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hình ảnh hiếm gặp của một cụ bà 75 tuổi mang khối u khổng lồ phía sau đầu.

Theo mô tả, khối u có hình dạng như chiếc sừng dài, cứng và cong, mọc ở vùng gáy khiến nhiều người xung quanh hoảng sợ.

Ban đầu, khối u chỉ là một nốt nhỏ, không gây đau hay ngứa nên người phụ nữ chủ quan bỏ qua. Tuy nhiên theo thời gian, nó liên tục phát triển, trở nên dày và cứng hơn trước, dần tạo thành hình dạng giống một chiếc sừng kỳ lạ. Khối u ngày càng lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày của cụ bà.

Việc nằm ngủ trở nên khó khăn khi chiếc "sừng" liên tục tì đè vào gối. Cuối cùng, gia đình quyết định đưa bà đến bệnh viện kiểm tra.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định đây là tình trạng "sừng da", một dạng tổn thương hiếm gặp do keratin tích tụ bất thường. Keratin vốn là loại protein cấu tạo nên tóc, móng tay và lớp ngoài cùng của da. Khi tăng sinh quá mức, chúng có thể tạo thành cấu trúc cứng giống sừng động vật.

Kết quả chụp CT cho thấy khối u phát triển từ vùng da đầu, có hiện tượng vôi hóa nhưng chưa xâm lấn vào xương sọ.

Sau đó, ê-kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối "sừng" dài khoảng 25-26 cm để xét nghiệm mô bệnh học. Kết quả khiến nhiều người không khỏi rùng mình khi phát hiện bên dưới lớp sừng là ung thư biểu mô tế bào vảy (SCC), một dạng ung thư da khá phổ biến.

Theo các bác sĩ, nhiều trường hợp sừng da có thể chỉ là tổn thương lành tính, nhưng cũng có nguy cơ liên quan đến tiền ung thư hoặc ung thư thực sự, đặc biệt ở người lớn tuổi và tại các vùng da thường xuyên tiếp xúc ánh sáng mặt trời như mặt, cổ hay da đầu.

May mắn, tế bào ung thư mới chỉ xuất hiện ở lớp nông của da và chưa lan tới mạch máu hay dây thần kinh. Sau khi được loại bỏ triệt để, bệnh nhân được theo dõi suốt 5 năm và không ghi nhận dấu hiệu tái phát.

Trước đó, năm 2025, tại Nga cũng ghi nhận trường hợp một người đàn ông chung sống suốt 3 năm với chiếc sừng dài 12cm mọc ra ở phía sau đầu, gây đau đớn đến mức không ngủ nổi.

Một người đàn ông giấu tên, khi đó khoảng 30 tuổi, đã phải chịu đựng cơn đau hành hạ suốt 3 năm do một chiếc sừng mọc ra ở phía sau đầu.

Anh cho biết chiếc sừng xuất hiện từ 3 năm trước. Ban đầu, anh không cảm thấy khó chịu nhưng càng về sau, nó càng gây đau đớn nên quyết định đến bệnh viện để cắt bỏ chiếc sừng.

Ca phẫu thuật được tiến hành tại một bệnh viện ở thành phố Naberezhnye Chelny (Nga). Bác sĩ Ruzil Khurmatullin là người thực hiện ca phẫu thuật. Ông cho biết trong hơn 25 hành nghề y, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến chiếc sừng lạ như vậy.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, bệnh nhân hồi tỉnh nhanh và hồi phục tốt tại nhà.

Năm 2019, Shyam Lal Yadav - một nông dân Ấn Độ, cũng phải tiến hành cắt bỏ chiếc sừng dài tới 10,2cm ở đỉnh đầu sau 5 năm sống chung với nó. Chiếc sừng mọc lên sau một tai nạn và cứ lớn dần lên theo năm tháng. Ông Yadav từng nhờ thợ cắt tóc cắt ngắn bớt nhưng sau đó chiếc sừng mọc dài nhanh hơn, buộc ông phải nhờ tới sự giúp đỡ của các bác sĩ.