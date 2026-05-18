Bà Wang 58 tuổi (Trung Quốc) đã sống chung với bệnh cao huyết áp và mỡ máu cao nhiều năm nay. Dù bác sĩ đưa ra nhiều hướng dẫn về chế độ ăn uống, khuyên ăn thêm vài loại trasiu cây, bà vẫn tuyệt đối không dám chạm vào trái cây buổi tối vì sợ tăng gánh nặng cho cơ thể.

Trong một lần tái khám, bác sĩ phát hiện điều này và nói: "Không phải cao huyết áp và mỡ máu là không được ăn trái cây vào buổi tối. Nếu chọn đúng loại, nó còn giúp đẩy lùi bệnh tật". Sau khi hiểu ra mọi chuyện và kiên trì ăn những loại quả được bác sĩ gợi ý trong 3 tháng, các chỉ số huyết áp và mỡ máu của bà Wang đã giảm rõ rệt.

Giống như bà Wang, nhiều người lầm tưởng ăn trái cây buổi tối gây béo và hại dạ dày. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định trái cây rất giàu vitamin, chất xơ và khoáng chất. Theo dữ liệu từ Chi nhánh Y học Dự phòng thuộc Hiệp hội Y khoa Trung Quốc, ăn trái cây hợp lý hàng ngày giúp giảm đến 60% nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường. Hiệu quả này càng rõ rệt khi bạn ăn đúng loại vào buổi tối, giúp điều hòa đường huyết và cải thiện đường ruột gốc rễ.

6 loại trái cây tuyệt vời nhất cho buổi tối

Tuy nhiên, không phải trái cây nào cũng nên ăn vào buổi tối. các chuyên gia cảnh báo, bạn cần tránh xa các loại quả nhiều đường, nhiều calo hay khó tiêu vào buổi tối. Thay vào đó, hãy kết thân với 6 loại quả có chỉ số đường huyết (GI) thấp, dễ tiêu hóa dưới đây:

1. Táo

Táo có chỉ số GI rất thấp, chỉ ở mức 36. Loại quả này giàu chất xơ và pectin, giúp thúc đẩy nhu động ruột và đào thải chất thải chuyển hóa vào ban đêm. Pectin còn làm chậm quá trình hấp thụ đường, giữ ổn định đường huyết nên cực kỳ tốt cho người bệnh tiểu đường và huyết áp cao. Bạn nên ăn một quả táo cỡ vừa mỗi tối.

2. Quả việt quất

Với chỉ số GI là 40, việt quất là kho báu chứa lượng anthocyanin và chất xơ dồi dào. Anthocyanin có đặc tính chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ lớp nội mạc và giảm tổn thương mạch máu. Nhờ đó, loại quả này hỗ trợ giảm mỡ máu và huyết áp rất tốt. Chỉ cần ăn một nắm nhỏ khoảng 20 đến 30 gram mỗi tối là đủ.

3. Quả kiwi

Kiwi có chỉ số GI là 52, sở hữu lượng vitamin C, chất xơ và kali vượt trội. Trong khi vitamin C nâng cao hệ miễn dịch thì kali đóng vai trò cốt lõi giúp điều hòa huyết áp. Chất xơ trong kiwi cũng thúc đẩy tiêu hóa, ngăn ngừa tình trạng táo bón về đêm. Một quả kiwi cho buổi tối sẽ giúp bạn bổ sung dinh dưỡng tối ưu.

4. Bưởi

Bưởi là đại diện tiêu biểu của nhóm quả có chỉ số GI thấp với chỉ số 25. Bưởi chứa nhiều vitamin C và flavonoid. Chất flavonoid giúp hạ cholesterol trong máu và cải thiện độ đàn hồi của mạch máu. Thưởng thức 2 đến 3 múi bưởi vào buổi tối vừa ít calo, tạo cảm giác no lâu lại không hề gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

5. Dâu tây

Dâu tây có chỉ số GI là 32 và chỉ chứa 32 calo trên 100 gram. Ăn dâu tây vào buổi tối giúp cung cấp vitamin C và chất xơ mà không lo tích tụ calo dư thừa. Chất xơ này cũng làm chậm quá trình hấp thụ đường, hỗ trợ phòng ngừa tiểu đường và mỡ máu cao.

6. Quả anh đào

Anh đào có chỉ số GI chỉ 22, chứa nhiều nước, anthocyanin và sắt. Anthocyanin giúp bảo vệ hệ mạch máu hoạt động ổn định, còn sắt bổ sung dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Loại quả này rất dễ tiêu hóa, không làm dạ dày khó chịu. Bạn có thể ăn một bát nhỏ khoảng 30 đến 40 gram vào buổi tối để thỏa mãn cơn thèm ăn.

6 nguyên tắc vàng khi ăn trái cây buổi tối

Ngay cả khi chọn đúng loại, bạn vẫn cần nhứ vài lưu ý để để ăn ngon, nhận được nhiều dinh dưỡng và tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe như:

- Ăn đúng khung giờ: Nên ăn trái cây trong khoảng từ 7 đến 8 giờ tối. Lúc này chức năng tiêu hóa của cơ thể vẫn hoạt động tốt, giúp chuyển hóa chất dinh dưỡng kịp thời và tránh tích tụ đường.

- Kiểm soát lượng ăn: Tổng lượng trái cây mỗi tối chỉ nên dao động từ 200 đến 350 gram. Ăn quá nhiều vẫn có thể gây dư thừa đường và calo.

- Không ăn khi bụng rỗng: Ăn trái cây lúc đói dễ gây kích ứng dạ dày. Bạn nên ăn kèm một lát bánh mì nguyên cám nhỏ hoặc một ly sữa ấm để bảo vệ đường ruột.

- Tránh ăn đồ lạnh: Hãy ăn trái cây ở nhiệt độ phòng. Trái cây lấy trực tiếp từ tủ lạnh sẽ làm co thắt mạch máu dạ dày, gây khó tiêu, đặc biệt ở người lớn tuổi.

- Lựa chọn theo bệnh lý: Người bệnh tiểu đường nên chọn bưởi, dâu tây, anh đào. Người cao huyết áp nên ăn kiwi, táo. Người có dạ dày yếu nên tránh quả chua như dâu tây, kiwi mà hãy chọn táo hoặc bưởi.

- Kiên trì lối sống lành mạnh: Thói quen này cần duy trì đều đặn lâu dài, kết hợp tập thể dục và ngủ nghỉ đúng giờ để phát huy tác dụng tối đa.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor