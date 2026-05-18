Một nhân viên y tế bị phạt 35 triệu đồng vì quảng cáo 'vaccine HIV' sai sự thật

Ngày 18/5, Công an TPHCM phối hợp cùng Sở Y tế TPHCM vừa làm rõ vụ đăng tải thông tin quảng cáo sai sự thật liên quan sản phẩm dự phòng HIV mang nhãn hiệu YEZTUGO trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận thời gian qua.

Hình ảnh quảng cáo sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng, gần đây trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện các bài đăng quảng cáo sản phẩm mang tên YEZTUGO với những nội dung như “PrEP tiêm”, “vaccine HIV”, “thuốc về trong tháng 8”, “2,5 triệu đồng/mũi”… thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan chức năng xác định sản phẩm này chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, đồng thời không phải do Công ty Gilead Science Inc (Hoa Kỳ) sản xuất, ủy quyền sản xuất, nhập khẩu hay phân phối tại Việt Nam.

Quá trình điều tra cho thấy người đăng tải các thông tin trên là T.T.H., hiện công tác tại một bệnh viện trên địa bàn TPHCM. Sau khi biết YEZTUGO đã được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt lưu hành và đang được nhiều người quan tâm, T.T.H. đã tự thu thập thông tin về hoạt chất, công dụng, hình ảnh sản phẩm từ các website nước ngoài rồi chỉnh sửa, ghép ảnh tạo thành hình ảnh hộp thuốc như sản phẩm thực tế.

Nữ nhân viên y tế T.T.H. chỉnh sửa nhãn hiệu thuốc HIV để đăng lên mạng xã hội.

Sau đó, người này đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân với mục đích tăng tương tác và thu hút sự chú ý cho tài khoản của mình.

Cơ quan chức năng khẳng định T.T.H. không có hoạt động sản xuất, mua bán thuốc. Tuy nhiên, các nội dung đăng tải đã khiến nhiều người hiểu nhầm về việc xuất hiện “thuốc giả” trên thị trường, gây dư luận xấu và hoang mang trong cộng đồng.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, T.T.H. đã thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết chấm dứt, gỡ bỏ toàn bộ bài viết liên quan và không tái diễn.

Ngày 11/5, Sở Y tế TPHCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.H. số tiền 35 triệu đồng về hành vi “Quảng cáo thuốc chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực”.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp cận các thông tin quảng cáo thuốc, vaccine hay dịch vụ điều trị bệnh trên mạng xã hội; chỉ sử dụng thuốc tại các cơ sở được cấp phép và theo hướng dẫn của bác sĩ.

Đồng thời, người dân không nên chia sẻ, bình luận theo hướng suy diễn khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng nhằm tránh gây hoang mang dư luận hoặc ảnh hưởng uy tín tổ chức, cá nhân liên quan.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo sai sự thật, kinh doanh thuốc chưa được cấp phép và lợi dụng mạng xã hội để trục lợi.