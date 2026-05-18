Người phụ nữ uống nước chanh mỗi ngày suốt 6 tháng, đi khám sức khỏe bác sĩ bất ngờ hỏi: "Chị đã làm gì?"

Người phụ nữ họ Lý (32 tuổi, Trung Quốc) duy trì thói quen uống nước chanh liên tục suốt 6 tháng sau khi nghe nói về công dụng “thanh lọc cơ thể, tốt cho gan, thận và tăng sức đề kháng”. Mỗi ngày, cô uống khoảng 2 cốc lớn pha khá đậm với 2-3 lát chanh, có hôm tổng lượng nước chanh lên tới gần 1 lít.

Buổi sáng, cô thường uống khi bụng đói, còn buổi tối uống thêm sau bữa ăn và đôi khi dùng nước chanh thay nước lọc khi cảm thấy khát.

Trong một lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện cơ thể cô xuất hiện tình trạng mất cân bằng chất điện giải, đặc biệt liên quan đến kali và canxi. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy độ axit trong nước tiểu tăng cao, đồng thời chức năng thận có dấu hiệu bất thường nhẹ.

Ảnh minh hoạ

Sau khi tìm hiểu kỹ thói quen sinh hoạt, bác sĩ nhận định nguyên nhân có thể liên quan đến việc tiêu thụ nước chanh quá thường xuyên trong thời gian dài. Theo các chuyên gia, việc nạp quá nhiều đồ uống có tính axit có thể khiến thận phải liên tục điều chỉnh cân bằng axit - bazơ và nồng độ ion trong cơ thể, từ đó làm tăng gánh nặng cho cơ quan này.

Không chỉ ảnh hưởng đến thận, cô Lý còn bắt đầu gặp tình trạng răng nhạy cảm rõ rệt. Cô thường cảm thấy ê buốt khi uống nước lạnh hoặc ăn đồ chua. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nhận thấy men răng của cô có dấu hiệu bị bào mòn do thường xuyên tiếp xúc với môi trường axit từ nước chanh.

Các chuyên gia nha khoa cho biết nước chanh có độ pH thấp, tính axit khá mạnh. Nếu uống quá thường xuyên, đặc biệt là uống đậm đặc hoặc dùng khi bụng đói, axit có thể làm tổn thương men răng theo thời gian.

May mắn, tình trạng của cô Lý được phát hiện sớm. Sau khi điều chỉnh chế độ ăn uống, ngừng thói quen uống nước chanh quá mức và theo dõi sức khỏe định kỳ, các chỉ số của cô dần ổn định trở lại sau vài tháng.

Ảnh minh hoạ

Uống nước chanh thế nào mới hợp lý?

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết chanh chứa vitamin C, flavonoid và axit citric - những thành phần có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng đúng mức. Uống nước chanh hợp lý có thể hỗ trợ tiêu hóa, giúp cơ thể bổ sung nước và tạo cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, việc lạm dụng lại có thể gây tác động ngược.

Với những người có tiền sử viêm dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản hoặc tăng tiết axit, uống nước chanh đậm đặc, đặc biệt khi bụng đói, có thể khiến niêm mạc dạ dày bị kích thích mạnh hơn, gây cảm giác nóng rát, cồn cào hoặc khó chịu kéo dài.

Theo khuyến nghị của các chuyên gia dinh dưỡng, người dùng không nên pha nước chanh quá đậm đặc hoặc uống liên tục suốt cả ngày thay cho nước lọc thông thường. Thời điểm phù hợp hơn để uống là sau bữa ăn, khi dạ dày đã có thức ăn, giúp giảm bớt tác động của axit.

Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, chỉ nên uống với lượng vừa phải, khoảng một cốc nhỏ mỗi ngày hoặc không sử dụng quá thường xuyên. Sau khi uống nước chanh, nên súc miệng lại bằng nước lọc để hạn chế axit lưu lại trong khoang miệng, từ đó giúp bảo vệ men răng tốt hơn.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng vitamin C trong chanh khá dễ bị phân hủy nếu để lâu hoặc gặp nhiệt độ cao. Vì vậy, việc pha sẵn một bình lớn để uống cả ngày chưa chắc mang lại nhiều lợi ích như nhiều người vẫn nghĩ.

Theo Toutiao