Một phụ nữ 56 tuổi nhiễm HIV kể lại: "Tôi giấu chồng suốt 5 năm, tôi đau đớn nhưng sợ bị bỏ rơi"

Nhiều người vẫn thường đóng khung căn bệnh thế kỷ HIV vào những lối sống buông thả ngoài xã hội. Chính sự thiếu hiểu biết, định kiến này đã vô tình đẩy một số người khác vào "địa ngục tinh thần" không lối thoát. Họ phải cô độc đối diện với nỗi đau đớn thể xác và nỗi sợ hãi tột cùng bị gia đình quay lưng, xã hội chỉ trích chỉ vì những hiểu lầm tai hại. Câu chuyện của bà Dương Tú, 56 tuổi ở Trung Quốc là một minh chứng nhói lòng như thế.

5 năm sống trong bóng tối HIV vì sợ một lời đổ oan lăng nhăng

5 năm trước, bà Dương Tú bàng hoàng nhận kết quả chẩn đoán dương tính với HIV khi đi khám sức khỏe. Kể từ ngày định mệnh đó, cuộc sống của người phụ nữ bước vào tuổi xế chiều hoàn toàn bị bủa vây bởi sự mặc cảm và sợ hãi. Hằng ngày, bà âm thầm uống thuốc kháng virus do chính phủ cung cấp miễn phí để duy trì sự sống.

Theo bác sĩ Thẩm Ngân Tông (Trung Quốc) việc điều trị của bà Dương rất hiệu quả. Tải lượng virus trong cơ thể đã được kiểm soát tốt, đưa về mức không thể phát hiện được và khả năng lây nhiễm cho người khác là cực kỳ thấp.

Mặc dù tình trạng sức khỏe rất khả quan, con cái và người chồng đầu ấp tay gối của bà hoàn toàn không hề hay biết về sự thật động trời này. Chính bà tâm sự, lúc đầu bà cũng bàng hoàng, cảm thấy oan ức, muốn được sẻ chia cảm xúc của mình khi chẳng hiểu mắc bệnh HIV vì lý do gì. Thế nhưng, suy đi nghĩ lại, bà sợ sự nghi ngờ của chồng, sự phán xét của con cái và mọi người xung quanh còn hơn sợ mình sẽ chết vì HIV/AIDS. Thế nên, bà cắn răng chịu đựng, không hé răng nửa lời.

Bà Dương khẳng định mình sống hơn 30 năm chung thủy, cả đời chỉ biết đến chồng con. Bản thân bà biết rất rõ việc giấu giếm này là sai, lương tâm bà luôn bị dằn vặt nặng nề nhưng càng về sau lại càng chẳng dám nói ra.

Bà không dám nói thật vì sợ chồng sẽ không bao giờ tin một người phụ nữ quanh quẩn ở nhà như bà lại nhiễm bệnh. Bà sợ anh ấy sẽ hiểu lầm bà lăng nhăng, đổ oan cho sự thủy chung của bà và lập tức ruồng bỏ bà.

Mỗi lần cơ thể ốm đau, mệt mỏi phải nhập viện điều trị, bà lại phải tìm mọi cách nói dối chồng rằng mình đi du lịch cùng người bạn thân, đi gặp người quen, tham gia hỷ sự... Sự tự trách móc và nỗi sợ hãi tột cùng giam cầm bà trong bóng tối của chính mình. Bà nghẹn ngào chia sẻ: "Điều tôi sợ nhất là gia đình sẽ bỏ rơi tôi".

Gần đây, bà Dương tham gia vài cộng đồng những người đang điều trị HIV và nhận ra không ít người gặp hoàn cảnh giống như mình. Bà cũng được bác sĩ Thẩm giải thích nhiều lần về tình trạng bệnh lý, các nguồn lây, thậm chí còn ngỏ lời sẽ nói chuyện với người nhà của bà, nhưng bà vẫn sợ bị bỏ rơi và không đồng ý. Cứ thế, 5 năm trời, người phụ nữ này đau đơn vì sự dằn vặt trong thâm tâm nhiều hơn cả căn bệnh HIV.

Những con đường lây nhiễm HIV ít ai ngờ tới nhất

Nỗi sợ của bà Dương Tú thoạt nghe thì thấy giận nhưng xét ỹ cũng đáng thương. Bởi thực tế xã hội ngày nay vẫn còn định kiến tiêu cực, dập khuôn với những người nhiễm HIV/AIDS. Trong khi đó, quan hệ tình dục bừa bãi không phải đường lây nhiễm HIV duy nhất. Bác sĩ Thẩm chỉ ra một số đường lây ít được để ý hơn như:

- Quan hệ tình dục thông thường giữa vợ chồng: Nhiều cặp vợ chồng chung thủy cho rằng mình vĩnh viễn an toàn nên không phòng bị. Tuy nhiên, đối phương có thể đã ủ bệnh từ nhiều năm trước do các sự cố trong quá khứ mà chính họ cũng không biết.

- Truyền máu và các chế phẩm từ máu không an toàn: Việc nhận máu hoặc các chế phẩm sinh học từ máu chưa được sàng lọc, kiểm tra virus HIV một cách nghiêm ngặt tại các cơ sở y tế không đạt chuẩn là con đường ngắn nhất khiến người lành bị lây nhiễm.

- Sử dụng chung các dụng cụ cắt tỉa cá nhân: Việc vô tình dùng chung các vật dụng nhỏ dễ bám dính máu trong đời sống hằng ngày như kìm bấm móng tay, dao cạo râu, hoặc dụng cụ nặn mụn là con đường lây nhiễm gián tiếp qua đường máu rất dễ bị bỏ qua.

- Thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ và y tế không đảm bảo vô trùng: Việc phun xăm thẩm mỹ, xăm mình, châm cứu, hoặc làm răng tại các cơ sở kém chất lượng, sử dụng lại kim tiêm hoặc dụng cụ chưa được tiệt trùng đúng quy định y tế hoàn toàn có thể làm lây truyền virus.

- Phơi nhiễm nghề nghiệp: Các nhân viên y tế, chiến sĩ công an hoặc người dân vô tình tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết của người nhiễm HIV qua các vết thương hở hoặc bị kim tiêm dính máu đâm phải trong lúc làm nhiệm vụ, cấp cứu tai nạn.

- Lây truyền từ mẹ sang con: Người mẹ nhiễm HIV nhưng không được phát hiện sớm để điều trị dự phòng bằng thuốc kháng virus hoàn toàn có thể lây truyền sang con trong quá trình mang thai, lúc chuyển dạ sinh con hoặc khi cho con bú bằng sữa mẹ.

Y học hiện đại giúp HIV không còn là bản án tử hình khi người bệnh tuân thủ phác đồ điều trị để duy trì cuộc sống bình thường. Thế nhưng, bác sĩ Thẩm cảnh báo rằng áp lực kỳ thị từ xã hội và sự dằn vặt nội tâm lại gây ra những tổn thương tâm lý sâu sắc, tàn phá hệ miễn dịch nhanh hơn cả virus. Sự cô độc khi phải che giấu bí mật một mình dễ đẩy họ đến các lựa chọn cực đoan, vì vậy sự cảm thông từ gia đình chính là liều thuốc cứu mạng duy nhất.

Nguồn và ảnh: Zhihu, Sina, Baidu Health