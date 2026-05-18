Người đàn ông 4 tháng không đi đại tiện, bụng phình to như "mang thai", bác sĩ lấy ra thứ "đáng sợ"

Sự việc xảy ra ở Trung Quốc gần đây bất ngờ được chia sẻ lại trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Dù không còn mới, câu chuyện vẫn khiến dư luận bàn tán bởi mức độ nghiêm trọng và diễn biến bất thường của bệnh, đồng thời trở thành lời cảnh báo về việc không nên chủ quan với các dấu hiệu rối loạn tiêu hóa kéo dài.

Một trường hợp y khoa hiếm gặp vừa được ghi nhận tại bệnh viện ở Nam Kinh, Trung Quốc khiến dư luận không khỏi rùng mình: Người đàn ông 40 tuổi không đi đại tiện suốt 4 tháng, dẫn đến bụng phình to bất thường và phải phẫu thuật khẩn cấp để lấy ra khối ruột nặng hơn 20kg.

Người đàn ông bụng phình to như "mang thai. Ảnh: Tin Ziniu.

Bệnh nhân họ Phương được đưa đến viện trong tình trạng kiệt sức, bụng căng cứng, phình to như phụ nữ mang thai ở giai đoạn cuối. Trước đó, ông gần như không thể ăn uống bình thường, chỉ duy trì bằng nước và súp loãng trong nhiều tháng.

Theo tờ Yangtze Evening News, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc bệnh Hirschsprung ở người lớn một rối loạn bẩm sinh hiếm gặp, xảy ra khi một đoạn ruột không có tế bào thần kinh điều khiển nhu động, khiến chất thải không thể đẩy ra ngoài và tích tụ dần theo thời gian.

Tình trạng kéo dài khiến đại tràng giãn nở nghiêm trọng, gây tắc nghẽn hoàn toàn đường tiêu hóa. Bác sĩ cho biết cân nặng bệnh nhân giảm xuống chỉ còn hơn 60kg, sức khỏe suy kiệt rõ rệt trước khi nhập viện.

Ngay khi thăm khám, ê-kíp phẫu thuật buộc phải can thiệp khẩn cấp. Trong ca mổ kéo dài nhiều giờ, các bác sĩ phát hiện phần ruột già giãn to bất thường, đường kính gần bằng bắp đùi người trưởng thành, kéo dài khoảng 2-3 mét và nặng hơn 20kg.

"Mỗi khi đưa ra khỏi ổ bụng, khối ruột nặng đến mức phải 2 người mới có thể nâng được", một bác sĩ tham gia phẫu thuật cho biết.

Ruột bị bệnh trông giống như một con trăn khổng lồ, nặng hơn 20 kg. Ảnh: Tin Ziniu.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân dần hồi phục, tinh thần và thể trạng cải thiện rõ rệt. Ông Phương chia sẻ cảm giác nhẹ nhõm sau nhiều tháng sống trong đau đớn và khó chịu kéo dài.

Các bác sĩ cho biết Hirschsprung thường gặp ở trẻ sơ sinh, nhưng ở người lớn lại cực kỳ hiếm và dễ bị bỏ sót do triệu chứng giống rối loạn tiêu hóa thông thường. Trong nhiều trường hợp, bệnh chỉ được phát hiện khi đã gây biến chứng nặng.

Đại diện bệnh viện cảnh báo, nếu không được điều trị kịp thời, đoạn ruột bị tổn thương sẽ mất hoàn toàn chức năng, khi đó chỉ có phẫu thuật mới có thể cứu sống người bệnh.

Trường hợp của bệnh nhân họ Phương là lời cảnh báo nghiêm trọng về việc không nên chủ quan với táo bón kéo dài, chướng bụng bất thường hay rối loạn tiêu hóa dai dẳng. Việc thăm khám sớm có thể giúp tránh những hậu quả nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.

8 món ăn tốt cho sức khỏe đường ruột, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh tự nhiên

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Bên cạnh việc hạn chế đồ ăn chế biến sẵn, nhiều thực phẩm tự nhiên dưới đây có thể giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn, hỗ trợ đường ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Dưới đây là những món ăn vừa ngon miệng vừa có lợi cho hệ tiêu hóa mà bạn có thể bổ sung vào thực đơn hằng ngày:

1. Đậu nành rang

Đậu nành rang là món ăn vặt giàu dinh dưỡng, cung cấp lượng protein thực vật và chất xơ dồi dào, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định. Các nghiên cứu cho thấy protein từ thực vật có thể thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn như Lactobacillus và Bifidobacterium, đồng thời góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa.

2. Sữa chua

Sữa chua là nguồn cung cấp probiotic tự nhiên, chứa nhiều lợi khuẩn tốt cho đường ruột như S. thermophilus và Bifidobacterium animalis. Ngoài hỗ trợ tiêu hóa, sữa chua còn giàu canxi, magie và protein, giúp cải thiện sức khỏe xương khớp. Kết hợp sữa chua với trái cây sẽ tạo nên món ăn nhẹ vừa ngon vừa tốt cho cơ thể.

3. Salad rau củ

Salad từ rau xanh, cà chua, cà rốt cung cấp lượng lớn chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ niêm mạc ruột. Khi kết hợp thêm cá ngừ hoặc nguồn protein lành mạnh, món salad còn giúp giảm viêm và hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

4. Quả bơ

Bơ là thực phẩm giàu chất xơ, mỗi quả có thể cung cấp gần 10g chất xơ tự nhiên. Không chỉ giúp cải thiện tiêu hóa, bơ còn giúp đa dạng hệ vi khuẩn đường ruột, từ đó tăng cường miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

5. Táo

Táo chứa nhiều chất xơ hòa tan pectin – dưỡng chất giúp nuôi lợi khuẩn đường ruột và hỗ trợ chống viêm. Bên cạnh đó, táo còn ít chất béo, giàu vitamin và khoáng chất, rất phù hợp cho người muốn duy trì cân nặng hợp lý.

6. Yến mạch

Yến mạch giàu beta-glucan – một loại chất xơ hòa tan giúp kích thích sự phát triển của lợi khuẩn trong đường ruột. Khi kết hợp với trái cây và các loại hạt, yến mạch trở thành bữa ăn sáng hoặc bữa phụ lý tưởng cho hệ tiêu hóa.

7. Dâu tây và socola đen

Dâu tây giàu chất xơ và chất chống viêm, trong khi socola đen chứa nhiều prebiotic giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn. Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ socola đen điều độ có thể giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ tâm trạng.

8. Kiwi

Kiwi được xem là "trợ thủ" cho người hay táo bón nhờ hàm lượng chất xơ cao giúp tăng nhu động ruột. Ngoài ra, kiwi còn hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, đặc biệt nếu ăn vào buổi tối với lượng vừa phải. Một chế độ ăn giàu chất xơ, probiotic và thực phẩm tự nhiên không chỉ giúp đường ruột khỏe mạnh mà còn góp phần nâng cao sức khỏe toàn thân mỗi ngày.