Ăn món khoái khẩu trong chuyến du lịch, người đàn ông 40 tuổi "sốc nặng" khi đến bệnh viện khám

Báo Jimu News đưa tin, ông Trương (sống tại thành phố Tùy Châu, Trung Quốc) đến bệnh viện địa phương khám vì đau dạ dày, đau nhức khớp và cảm giác khó chịu kéo dài.

Kết quả siêu âm bụng cho thấy tình trạng ứ mật nhưng các bác sĩ không thể xác định chính xác nguyên nhân. Ông được điều trị theo hướng sỏi mật trong thời gian dài nhưng không cải thiện.

Ông Trương tiếp tục đến khám tại khoa Ngoại Gan mật tụy của Bệnh viện Đồng Tế. Tại đây, các bác sĩ chỉ định làm hàng loạt xét nghiệm như công thức máu, chức năng gan thận và men tụy để tìm nguyên nhân gây bệnh.

Trong lúc rà soát dữ liệu xét nghiệm bằng mô hình sàng lọc ký sinh trùng, kỹ thuật viên phát hiện nhiều chỉ số bất thường ở bệnh nhân. Tỉ lệ bạch cầu ái toan của ông Trương lên tới 19%, cao gần gấp 3 lần mức bình thường. Đồng thời, các chỉ số men gan như ALT và GGT cũng tăng cao. Đây là nhóm dấu hiệu thường gặp ở những ca nhiễm sán lá gan từng được ghi nhận trước đó tại bệnh viện.

Ngay sau khi phát hiện bất thường, kỹ thuật viên đã chủ động gọi điện cho bệnh nhân để khai thác thêm tiền sử dịch tễ. Trong quá trình trao đổi, một chi tiết quan trọng được hé lộ. Đầu năm nay, trong chuyến du lịch tại Tam Á, ông Trương từng ăn cá sống.

Nghi ngờ bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng, bác sĩ lập tức đề nghị ông đến bệnh viện làm xét nghiệm phân.

Hình ảnh trứng sán lá gan Clonorchis sinensis được phát hiện trong mẫu phân của ông Trương. Ảnh: Jimu News.

Đến giữa tháng 4, kết quả kiểm tra xác nhận trong mẫu phân của bệnh nhân có trứng sán lá gan Clonorchis sinensis, tác nhân gây bệnh sán lá gan.

Đáng nói, biết tin bạn mình được chẩn đoán mắc bệnh, ông Hoàng, người từng đi du lịch cùng ông Trương, cũng chủ động đến kiểm tra và được xác định nhiễm sán lá gan tương tự. Sau đó, cả hai được điều trị tại khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Đồng Tế theo phác đồ chuẩn và nhanh chóng hồi phục.

Sán lá gan là loại ký sinh trùng có thể tồn tại nhiều năm trong cơ thể người nếu không được phát hiện và điều trị.

Sán lá gan có 2 loại:

- Sán lá gan lớn do ấu trùng Fasciola Gigantica gây ra, sống chủ yếu ở nhu mô gan sau đó mới chui vào đường mật của động vật ăn cỏ (Trâu, bò, dê, cừu, chó, mèo...). án lá gan lớn: có 2 loại Fasciola hepatica; Fasciola gigantica.

- Sán lá gan nhỏ (Clonorchis Sinensis): Vật chủ là cá ốc, nghêu, sò..., đặc điểm là chỉ thường trú ở đường mật của ký chủ hiếm thấy ở gan. Sán lá gan nhỏ có 3 loại: Clonorchis sinensis; Opisthorchis viverrini; Opisthorchis felineus.

Rất khó nhận biết mình bị nhiễm sán lá gan vì không có triệu chứng lâm sàng rõ ràng hoặc nghèo triệu chứng hoặc có nhưng không rầm rộ như các bệnh gan khác (áp xe gan).

Thường chỉ biểu hiện mệt mỏi rất thường gặp. Sốt, có thể sốt nhẹ, gặp ở 60-70% bệnh nhân, đôi khi sốt cao nhưng hiếm. Dị ứng da chiếm 20-30% bệnh nhân: nốt sần trên da đùi, mông, lưng, ngứa ngáy khó chịu.

Các triệu chứng có thể gặp: Ho kéo dài, đau ngực; vàng da, nhất là khi sán chui vào đường mật. Tuy vậy, nếu để ý có thể các biểu hiện như sau:

Bệnh sán lá gan nhỏ: thường có triệu chứng đau tức vùng gan, rối loạn tiêu hóa (kém ăn, bụng ậm ạch khó tiêu); đôi khi có biểu hiện sạm da, vàng da và dấu hiệu gan to hay xơ gan tùy theo mức độ của bệnh.

Bệnh sán lá gan lớn: thường có các triệu chứng đau vùng hạ sườn phải lan về phía sau hoặc đau vùng thượng vị và mũi ức; tính chất đau không đặc hiệu, có thể âm ỉ, đôi khi đau dữ dội, cũng có trường hợp không đau bụng. Bệnh nhân mệt mỏi, có cảm giác đầy bụng khó tiêu, rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, có thể sốt hoặc đau khớp, đau cơ và mẩn ngứa...

Bệnh sán lá gan không lây từ người sang người mà chỉ lây qua vật chủ trung gian.

Nguồn truyền nhiễm:

Ổ chứa sán lá gan nhỏ: vật chủ chính là người và một số động vật như chó, mèo, hổ báo, cáo chồn, rái cá, chuột; vật chủ trung gian truyền bệnh là các loài ốc Bythinia, Melania...

Để phòng ngừa bệnh sán lá gan, không nên ăn gỏi cá và các loại thực phẩm chế biến từ cá chưa nấu chín...(Ảnh minh hoạ)

Ổ chứa sán lá gan lớn: vật chủ chính là động vật ăn cỏ như trâu, bò, cừu; người chỉ là vật chủ ngẫu nhiên, tình cờ mắc bệnh; vật chủ trung gian truyền bệnh là ốc họ Lymnaea. Đối với sán lá gan nhỏ, sau khi xâm nhập vào nhu mô gan, sán non sẽ phát triển thành sán trưởng thành và đẻ trứng trong các đường dẫn mật, trứng được bài xuất ra ngoài theo phân và xuống nước phát triển theo chu kỳ khép kín rồi lây truyền qua đường ăn cá sống có nang trùng.

Đối với sán lá gan lớn, sau giai đoạn xâm nhập vào nhu mô gan từ 2-3 tháng, sán tiếp tục xâm nhập vào đường mật, trưởng thành và đẻ trứng, trứng được bài xuất ra ngoài theo phân và xuống nước nở thành ấu trùng lông rồi qua ốc, phát triển thành ấu trùng đuôi, nang trùng bám vào rau thủy sinh hoặc bơi trong nước. Nếu người hoặc động vật ăn cỏ ăn phải nang trùng sẽ vào dạ dày tới ruột rồi lên gan, ký sinh tại gan. Tại gan, sán trưởng thành có thể ký sinh, gây bệnh trong nhiều năm.

Để phòng chống sán lá gan ở người phải thực hiện triệt để ăn chín, uống sôi, không ăn các món cá chưa được nấu chín hoàn toàn, đặc biệt là món gỏi cá.

Giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý tốt nguồn phân, xây dựng nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh, không làm hố xí ở cầu ao hoặc phóng uế vào nguồn nước.

Trong trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, nên đến cơ sở y tế khám và điều trị sớm.