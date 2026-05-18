Kim Min Ha - mỹ nhân là ngoại lệ của Lee Min Ho giảm liền 9kg vì vai diễn! "Gương mặt bánh bao" thay đổi nhờ 1 quy tắc

Nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Min-ha, người từng vụt sáng thành sao nhờ vai diễn "Sunja" trong bộ phim Pachinko, đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng nhờ khí chất thanh tao cùng diễn xuất đầy tinh tế.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2016 qua web-drama Two Girls at Seoul, cô liên tục góp mặt trong các tác phẩm như Pachinko, Cửa Hàng Ánh Sáng , và mới đây nhất là dự án phim mới năm 2025 của đài tvN hợp tác cùng Lee Jun-ho mang tên "Bão Táp Thương Trường". Cô đang dần khẳng định vị thế là một nữ diễn viên thực lực thế hệ mới đầy triển vọng.

Trước đây, ấn tượng của khán giả về Kim Min-ha thường gắn liền với gương mặt tròn trịa có chút mũm mĩm và những đốm tàn nhang thương hiệu, mang lại cảm giác vô cùng tự nhiên, khỏe khoắn và gần gũi.

Tuy nhiên, để chuẩn bị cho vai diễn trong tác phẩm mới, cô nàng đã có một màn "lột xác" ngoạn mục. Không chỉ cánh tay trở nên thon gọn, vóc dáng mảnh mai hơn mà ngay cả "gương mặt bánh bao" ngày trước cũng hoàn toàn biến mất, khiến nhiều cư dân mạng phải trầm trồ: "Suýt chút nữa là không nhận ra luôn!".

Giảm 9kg vì vai diễn! Kim Min-ha đích thân tiết lộ phương pháp giảm cân

Trong một cuộc phỏng vấn, Kim Min-ha chia sẻ rằng để đáp ứng yêu cầu của nhân vật, cô đã giảm khoảng 9kg trong một thời gian ngắn. Cô thú nhận rằng trong suốt quá trình giảm cân, bản thân không hề tập thể dục đặc biệt nào mà chủ yếu kiểm soát cân nặng bằng cách điều chỉnh thói quen sinh hoạt và ăn uống.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Vì vai diễn nên tôi đã giảm khoảng 9kg. Tôi không uống rượu, không tập thể dục và cũng không uống cà phê, chỉ ăn những thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhờ vậy mà cân nặng giảm xuống rất nhanh" .

Bên cạnh đó, cô cũng cho biết mình đã cố ý cắt giảm lượng carbohydrate (tinh bột). Việc nói không với đồ ăn nhiều dầu mỡ, nhiều đường và tinh bột dư thừa, kết hợp với lối sống tối giản, lành mạnh đã giúp cô giảm cân một cách tự nhiên và thuận lợi.

Tại sao phương pháp này lại hiệu quả? Chìa khóa chính là "Thâm hụt calo"

"Không tập thể dục cũng có thể gầy đi sao?". Các chuyên gia dinh dưỡng đều đồng ý rằng cốt lõi của việc giảm cân vẫn là áp dụng quy tắc "thâm hụt calo", tức là lượng calo nạp vào phải thấp hơn lượng calo tiêu hao.

Đầu tiên, việc giảm lượng carbohydrate nạp vào cơ thể quả thực là phương pháp mang lại hiệu quả rất rõ rệt cho nhiều người trong giai đoạn đầu giảm cân. Khi lượng tinh bột tinh chế giảm xuống, chỉ số đường huyết sẽ biến động ổn định hơn, giúp cơ thể không rơi vào tình trạng thèm ăn và ăn vô độ do cảm giác đói đột ngột.

Ngoài ra, khi lượng carb giảm, lượng glycogen và nước tích tụ trong cơ thể cũng giảm theo, đó là lý do tại sao cân nặng thường giảm rất nhanh trong thời gian đầu.

Tiếp theo, việc cai rượu cũng là một yếu tố then chốt! Rượu chứa hàm lượng calo cao, dễ gây ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và chất lượng giấc ngủ, thậm chí làm trầm trọng thêm tình trạng tích nước, sưng phù. Đặc biệt, các buổi tụ tập ăn uống thường đi kèm với đồ chiên rán, đồ nhắm đậm vị. Việc cắt bỏ rượu bia sẽ tự động giúp bạn giảm bớt được rất nhiều lượng calo ẩn này.

Đối với việc "chỉ ăn những thực phẩm tốt cho cơ thể" mà cô đề cập, chính là hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn, đường tinh luyện và các món ăn nhiều calo, thay vào đó là tập trung vào thực phẩm thô (nguyên bản), thực phẩm giàu protein và rau xanh. Việc giữ cho chế độ ăn uống "sạch" giúp tổng thể lượng calo nạp vào giảm xuống, nên dù không tập thể dục thì cân nặng vẫn giảm đều đặn.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên rằng giảm carb không đồng nghĩa với việc hoàn toàn không ăn tinh bột. Nếu kiêng tinh bột quá mức trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến thể lực, tâm trạng và quá trình trao đổi chất. Bạn vẫn nên lựa chọn các loại carb chất lượng cao như khoai lang, gạo lứt, yến mạch, kết hợp với protein và rau xanh. Cách này sẽ lành mạnh hơn việc cai tinh bột cực đoan và giúp bạn khó bị tăng cân trở lại hơn.

Không tập thể dục vẫn có thể ốm, nhưng để không béo phì trở lại thì nên kết hợp "Tập luyện sức bền"

Mặc dù Kim Min-ha đã thành công giảm 9kg nhờ điều chỉnh chế độ ăn uống, nhưng nếu xét dưới góc độ sức khỏe lâu dài và duy trì vóc dáng, các chuyên gia vẫn khuyên bạn nên kết hợp với một lượng vận động hợp lý, đặc biệt là các bài tập kháng lực hoặc rèn luyện cơ bắp.

Nguyên nhân là do nếu chỉ dựa vào việc nhịn ăn để giảm cân thì rất dễ khiến cơ bắp bị tiêu giảm cùng với mỡ, dẫn đến tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR) bị tụt dốc. Điều này khiến cơ thể dễ bị tăng cân trở lại sau đó, đồng thời có thể xuất hiện tình trạng "người tuy gầy nhưng da thịt lỏng lẻo" (skinny-fat).

Nếu muốn sở hữu một vóc dáng săn chắc và không bị tăng cân trở lại, bạn có thể tham khảo công thức "Protein cao + Vận động điều độ + Ngủ đủ giấc": Hãy bắt đầu từ những việc đơn giản như đi bộ nhiều hơn, squat, tập Pilates hoặc các bài tập rèn luyện cơ bắp tại nhà mỗi ngày, kết hợp với việc bổ sung đủ lượng protein.

Cách làm này sẽ giúp bạn giảm cân một cách khỏe mạnh, đồng thời kiến tạo nên những đường cong cơ thể đẹp mắt hơn!