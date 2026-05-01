Bé gái 8 tuổi đã nhận "án tử" u não giai đoạn muộn, bác sĩ kêu gọi: Phụ huynh đừng bỏ qua 6 thứ

Vừa bước ra khỏi phòng thi cuối kỳ, cô bé Miêu Miêu 8 tuổi (Trung Quốc) tíu tít chạy đến bên mẹ. Nhưng nụ cười ngây thơ của đứa trẻ vừa dứt, em bỗng khựng lại, đưa hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy đầu rồi thều thào nói mình bị đau dữ dội.

Trước khi người mẹ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Miêu Miêu đột ngột ngã gục xuống, toàn thân mềm nhũn rồi bất tỉnh nhân sự. Tiếng khóc xé lòng của người mẹ hoảng loạn hòa lẫn trong tiếng còi xe cấp cứu xé đêm đưa em thẳng đến bệnh viện.

Vài ngày sau, tờ kết quả chẩn đoán u nguyên bào tủy ác tính giai đoạn muộn (một dạng u não) như một bản án tử hình giáng xuống, đẩy cả gia đình vào hố sâu tuyệt vọng. Ung thư là thứ cha mẹ Miêu Miêu tưởng vốn chỉ mặc định dành cho người lớn, nay lại chọn một đứa trẻ mới 8 tuổi làm "con mồi".

Nhìn con nằm lọt thỏm giữa đống máy móc y tế với mái tóc rụng dần sau những dòng hóa chất, cha mẹ Miêu Miêu chỉ biết khóc nghẹn trong sự ân hận muộn màng. Hóa ra, tế bào ung thư không hề ập đến bất ngờ, nó đã âm thầm gửi những tín hiệu cầu cứu từ 6 tháng trước thông qua những trận cảm lạnh thường xuyên và những cơn đau đầu dai dẳng của cô bé.

Tuy nhiên, vì chủ quan nghĩ con chỉ mắc bệnh vặt do thời tiết hoặc say nắng, người mẹ đã tự tay đánh mất thời gian vàng để cứu con khi chỉ mua thuốc cảm thông thường cho qua chuyện. Chỉ đến khi cô bé ngất xỉu sau kỳ thi và được chụp CT não tại bệnh viện địa phương thì khối u ác tính ở đáy hộp sọ mới bị vạch trần khi đã ở giai đoạn quá muộn. Nỗi đau đớn thể xác của con trẻ giờ đây hòa lẫn với nỗi dằn vặt vô hạn của đấng sinh thành, một vết thương lòng có lẽ sẽ không bao giờ lành lại.

6 dấu hiệu ung thư ở trẻ em cha mẹ không được bỏ qua

Trên thực tế, không ít bậc cha mẹ mắc phải sai lầm giống như người nhà Miêu Miêu. Cho rằng ung thư là bệnh lối sống, phảo tích lũy nhiều năm. Nên ngoài trường hợp di truyền, bẩm sinh đã mắc thì sẽ không bị ở trẻ em. Dẫn đến chủ quan trước các dấu hiệu bất thường ở con.

Theo số liệu từ Hiệp hội Ung thư Nhi khoa Quốc tế, tỷ lệ mắc ung thư ở trẻ em đang tăng khoảng 2,8% mỗi năm trong thập kỷ qua. Căn bệnh quái ác này đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng thứ hai ở trẻ nhỏ, chỉ sau tai nạn.

Y học hiện đại ngày nay đã tiến bộ vượt bậc, nâng tỷ lệ chữa khỏi ung thư nhi từ dưới 30% lên đến 80%, thậm chí 90% nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, bi kịch nằm ở chỗ biểu hiện ban đầu của bệnh ở trẻ em thường rất mơ hồ, khiến phụ huynh dễ chủ quan bỏ sót.

Bác sĩ cảnh báo, không giống như người lớn, ung thư ở trẻ nhỏ thường tiến triển âm thầm và biểu hiện qua các triệu chứng rất dễ nhầm lẫn với các bệnh vặt thông thường. Trẻ cũng thường không nhận thức được tầm quan trọng hay mô tả chính xác triệu chứng. vì vậy, các bác sĩ nhi khoa khẩn thiết kêu gọi phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác trước 6 dấu hiệu nhận biết dưới đây:

- Sốt kéo dài bất thường: Những cơn sốt do cảm lạnh hay viêm phổi thông thường sẽ thuyên giảm sau vài ngày. Nếu trẻ bị sốt liên tục trên một tuần, dùng thuốc kháng sinh hoặc thuốc kháng virus nhưng không có tác dụng, cha mẹ cần đưa con đi tầm soát ngay.

- Xuất hiện các khối u không đau: Hãy duy trì thói quen nhẹ nhàng sờ nắn toàn thân khi con đã ngủ say. Nếu phát hiện các cục cứng, khối u ở cổ, nách, háng, bụng hoặc lưng dưới, đặc biệt là những khối u hoàn toàn không gây đau đớn, đó có thể là dấu hiệu ẩn tàng của tế bào ác tính.

- Hạch bạch huyết sưng to: Các hạch bạch huyết ở cổ có hiện tượng sưng to kéo dài, có dấu hiệu bám dính, hợp nhất lại với nhau hoặc phát triển kích thước quá nhanh trong một thời gian ngắn.

- Các cơn đau dai dẳng: Trẻ liên tục than phiền về các cơn đau không rõ nguyên nhân như đau đầu, đau bụng, đau xương khớp. Đây có thể là triệu chứng cảnh báo các khối u não hoặc u nguyên bào thần kinh đang tàn phá bên trong.

- Triệu chứng thần kinh thoáng qua: Những biểu hiện diễn ra rất nhanh như một cơn động kinh ngắn, nhìn mờ, đột ngột ngã quỵ, buồn nôn hoặc nôn mửa là những báo động đỏ liên quan đến các khối u hệ thần kinh trung ương.

- Chướng bụng, nôn mửa và dấu hiệu ở mắt: Các khối u ở vùng bụng hoặc ruột có thể gây tắc nghẽn đường tiêu hóa, khiến trẻ bị đầy hơi, chướng bụng và nôn mửa liên tục. Bên cạnh đó, tình trạng nhãn cầu lồi hoặc đau mắt cũng là dấu hiệu không thể coi thường.

Ngoài ra, cha mẹ cũng cần lưu ý tình trạng thiếu máu, sắc mặt xanh xao hoặc chảy máu nướu răng, xuất hiện vết bầm tím, xuất huyết dưới da không rõ nguyên nhân để loại trừ nguy cơ bệnh bạch cầu.

Ung thư nhi khoa là một cuộc chiến tàn nhẫn mà không một đứa trẻ nào đáng phải chịu đựng. Cơ thể của con trẻ vốn rất non nớt, tốc độ phát triển của tế bào ác tính lại nhanh hơn người lớn rất nhiều. Sự thấu hiểu, sát sao và nhạy cảm của cha mẹ trước những thay đổi nhỏ nhất của con chính là tấm khiên vững chắc nhất, giúp con giữ lại quyền được sống và được trưởng thành một cách trọn vẹn.

Nguồn và ảnh: Sina, The Paper, EBC