5 thực phẩm bác sĩ thần kinh ngày nào cũng ăn để bồi bổ não bộ, tăng cường trí nhớ

Nhiều người không tiếc chi tiền cho các loại thực phẩm chức năng đắt đỏ với hy vọng duy trì một trí nhớ minh mẫn và nhạy bén. Tuy nhiên, bí quyết sở hữu một bộ não khỏe mạnh thực chất lại nằm ngay trên bàn ăn hằng ngày của chúng ta.

Bộ não của con người tuy nhỏ bé nhưng lại tiêu thụ đến khoảng 25% tổng lượng máu được cung cấp từ tim. Điều này đồng nghĩa với việc những gì bạn dung nạp vào cơ thể hằng ngày sẽ có tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến chức năng tư duy và hệ thống thần kinh. Theo Tiến sĩ Aaron Lord, một bác sĩ thần kinh hàng đầu tại Bệnh viện NYU Langone (Mỹ), người chuyên điều trị cho các bệnh nhân bị tổn thương não nghiêm trọng do đột quỵ và chấn thương, việc lựa chọn đúng thực phẩm chính là liều thuốc bồi bổ não bộ đơn giản nhưng tốt nhất.

5 thực phẩm là "báu vật" của não bộ

Dưới đây là 5 loại thực phẩm quen thuộc được Tiến sĩ Aaron Lord tin dùng và bổ sung vào thực đơn mỗi ngày để tăng cường trí nhớ và bảo vệ não bộ. Hãy học theo ngay!

1. Cá hoang dã

Các loại cá béo như cá hồi, cá mú hay cá bơn luôn là lựa chọn hàng đầu cho sức khỏe trí não. Chúng chứa hàm lượng axit béo Omega-3 vô cùng dồi dào, đây là loại chất béo lành mạnh có đặc tính chống viêm vượt trội.

Tiến sĩ Lord khuyên mọi người nên ưu tiên lựa chọn các loại cá đánh bắt tự nhiên thay vì cá nuôi. Cá hoang dã sống trong môi trường tự nhiên sẽ mang lại giá trị dinh dưỡng thuần khiết nhất cho não bộ, giúp tăng cường sự linh hoạt của các tế bào thần kinh.

2. Rau lá xanh đậm

Thay vì tìm kiếm các viên uống bổ sung, việc ăn rau xanh đều đặn là cách tối ưu nhất để cung cấp chất xơ, folate, lutein và beta-carotene cho cơ thể. Các loại rau như cải thìa, bông cải xanh hay măng tây là những món ăn yêu thích hằng ngày của vị bác sĩ thần kinh này.

Đặc biệt, măng tây tuy không có dạng lá nhưng lại chứa lượng chất xơ dồi dào, giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, từ đó tác động tích cực đến chức năng hoạt động của não bộ. Cách chế biến lý tưởng nhất để giữ trọn vẹn dinh dưỡng là hấp, chần hoặc xào nhanh với dầu ô liu và tỏi nướng.

3. Cà chua

Cà chua là nguồn cung cấp lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có liên quan chặt chẽ đến beta-carotene. Hãy hình dung các chất chống oxy hóa này như những chiến binh dũng mãnh bảo vệ não bộ khỏi các phản ứng viêm và tình trạng stress oxy hóa, từ đó ngăn ngừa hiệu quả quá trình thoái hóa thần kinh do tuổi tác. Chị em có thể linh hoạt sử dụng cà chua bi hoặc cà chua lớn để làm salad, hầm nước sốt hoặc ăn kèm phô mai hằng ngày.

4. Quả óc chó và quả mọng

Thay vì ăn vặt bằng các món chiên rán nhiều dầu mỡ vào buổi chiều, bạn hãy tập thói quen ăn một nắm quả óc chó kết hợp với các loại quả mọng. Quả óc chó đứng đầu trong danh sách các loại hạt tốt cho não nhờ sở hữu tỷ lệ Omega-3 (chất béo tốt) cao vượt trội so với Omega-6 (chất béo xấu).

Trong khi đó, quả việt quất và các loại quả mọng lại rất giàu flavonoid. Đây là những phân tử chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm thiểu đáng kể các tác động tiêu cực của sự căng thẳng lên tế bào não. Việc kết hợp yến mạch cán dẹt ngâm qua đêm cùng quả mọng tươi và quả óc chó sẽ tạo nên một bữa sáng hoàn hảo cho tư duy.

5. Cà phê và trà vừa phải

Thói quen thưởng thức một ly trà hoặc cà phê vào buổi sáng mang lại nhiều lợi ích cho não bộ hơn bạn tưởng. Trà và hạt cà phê bản chất là nguồn cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng thực vật và flavonoid, giúp cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết và hỗ trợ quá trình trao đổi chất của não bộ diễn ra trơn tru.

Hàm lượng caffeine vừa phải có trong hai loại thức uống này không chỉ giúp bạn ngay lập tức cải thiện độ tập trung, tỉnh táo khi làm việc mà còn góp phần làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ về lâu dài. Tuy nhiên, bạn hãy lưu ý tiêu thụ caffeine ở mức độ vừa phải để đạt hiệu quả tốt nhất.

Ngoài chế độ ăn uống, làm gì để não luôn khỏe?

Chế độ dinh dưỡng đúng cách tuy là nền tảng cốt lõi nhưng chưa phải là tất cả để duy trì một trí tuệ sắc bén. Để bảo vệ não bộ một cách toàn diện, bạn cần kết hợp thêm những thói quen sinh hoạt khoa học sau:

- Ngủ đủ giấc: Giấc ngủ sâu từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm là thời điểm vàng để não bộ đào thải độc tố và củng cố trí nhớ.

- Tích cực vận động: Tập thể dục hằng ngày giúp tăng cường lưu thông máu và oxy lên não, kích thích sản sinh các tế bào thần kinh mới.

- Thử thách tư duy: Đọc sách, học ngoại ngữ hoặc chơi trò chơi trí tuệ giúp kích thích các liên kết nơ-ron luôn nhanh nhạy.

- Giải tỏa căng thẳng: Hạn chế stress kéo dài để ngăn chặn hormone cortisol làm suy giảm các trung tâm ghi nhớ của não bộ.

Nguồn và ảnh: Times of India, Mirror, Eat This