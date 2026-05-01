2 loại quả bán đầy chợ Việt, được ví như “kho dưỡng chất” cho mắt, cái số 1 gây bất ngờ

Dứa loại quả đơn giản nhưng có thể giúp mắt khỏe hơn mỗi ngày

Hỗ trợ bảo vệ thị lực

Nhờ chứa beta-carotene và các chất chống oxy hóa, dứa có thể góp phần bảo vệ đôi mắt khỏi quá trình lão hóa. Ăn dứa thường xuyên được cho là giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng nguyên nhân phổ biến gây suy giảm thị lực ở người cao tuổi.

Hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả nhờ enzyme bromelain

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của dứa là khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh. Loại quả này chứa nhiều bromelain enzyme có tác dụng phân giải protein, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, bromelain còn hỗ trợ giảm đầy hơi, khó tiêu, đặc biệt có lợi với người gặp vấn đề về tiêu hóa. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong dứa cũng góp phần cải thiện nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón.

Ăn dứa thường xuyên tốt cho mắt. Ảnh minh họa.

Tăng cường đề kháng nhờ giàu vitamin C

Dứa là nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên rất tốt cho cơ thể. Đây là chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, đồng thời hỗ trợ cơ thể sản sinh bạch cầu để tăng sức đề kháng.

Việc bổ sung dứa thường xuyên có thể giúp cơ thể phòng ngừa cảm cúm, nhiễm khuẩn và tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên.

Hỗ trợ giảm viêm, giảm đau xương khớp

Không chỉ tốt cho tiêu hóa, bromelain trong dứa còn được biết đến với đặc tính kháng viêm tự nhiên. Hoạt chất này có thể hỗ trợ làm giảm đau nhức xương khớp, đặc biệt ở người mắc viêm khớp hoặc viêm xương khớp.

Ngoài ra, ăn dứa còn giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn sau chấn thương hoặc phẫu thuật nhờ khả năng giảm sưng viêm.

Giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật

Dứa chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, beta-carotene và flavonoid. Những hoạt chất này giúp trung hòa gốc tự do, hạn chế tổn thương tế bào và làm chậm quá trình lão hóa.

Một chế độ ăn giàu thực phẩm chống oxy hóa như dứa cũng có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính và hỗ trợ phòng ngừa ung thư.

Tốt cho tim mạch và huyết áp

Hàm lượng kali trong dứa khá cao, giúp duy trì huyết áp ổn định và hỗ trợ hoạt động của tim mạch. Kali giúp thư giãn thành mạch, giảm áp lực lên hệ tuần hoàn, từ đó hạn chế nguy cơ đột quỵ và xơ vữa động mạch.

Thêm dứa vào thực đơn hằng ngày là cách đơn giản để chăm sóc sức khỏe tim mạch.

Giúp xương chắc khỏe

Dứa cũng là nguồn mangan tự nhiên dồi dào. Đây là khoáng chất cần thiết cho quá trình hình thành xương và các mô liên kết trong cơ thể.

Việc bổ sung mangan đầy đủ giúp duy trì mật độ xương, hỗ trợ ngăn ngừa loãng xương, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Ăn đu đủ đúng cách: Bí quyết đơn giản giúp bảo vệ mắt và làm chậm lão hóa thị lực

Đu đủ có màu vàng, cam nhờ chứa lượng lycopene dồi dào, một carotenoid có tác dụng làm chậm quá trình hình thành đục thủy tinh thể. Hàm lượng beta-carotene, vitamin C và vitamin E trong quả này hoạt động như chất chống oxy hóa, bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh đồng thời thúc đẩy thị lực tốt.

Không chỉ là loại trái cây dễ ăn, đu đủ nếu sử dụng đúng cách còn có thể hỗ trợ giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể và tình trạng khô mắt theo tuổi tác.

Đu đủ chín nguồn dưỡng chất tốt cho thị lực

Theo National Eye Institute, vitamin A đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì sức khỏe giác mạc và khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu. Đu đủ chín giàu beta-carotene tiền chất quan trọng giúp cơ thể chuyển hóa thành vitamin A khi cần thiết.

Chỉ với một chén đu đủ (khoảng 150g), cơ thể có thể bổ sung khoảng 31% nhu cầu vitamin A khuyến nghị mỗi ngày cho người trưởng thành, hỗ trợ giảm tình trạng khô mắt, mỏi mắt và nhìn mờ.

Bên cạnh đó, đu đủ còn chứa lutein và zeaxanthin hai carotenoid quan trọng giúp lọc ánh sáng xanh, bảo vệ võng mạc và được ghi nhận có liên quan đến việc giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan tuổi tác (AMD).

Cách ăn đu đủ giúp tăng hấp thu dưỡng chất cho mắt

Ăn sau bữa chính có chất béo lành mạnh:

Vitamin A và carotenoid trong đu đủ tan trong chất béo. Khi ăn cùng bữa có dầu ô liu, cá béo hoặc các loại hạt, khả năng hấp thu có thể tăng lên đáng kể so với ăn lúc đói.

Kết hợp với cam hoặc chanh:

Vitamin C trong đu đủ và các loại trái cây họ cam giúp tăng cường bảo vệ mạch máu trong mắt, góp phần giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Một số khuyến nghị dinh dưỡng cho thấy chế độ ăn giàu vitamin C có thể hỗ trợ giảm nguy cơ bệnh lý này.

Xay sinh tố cùng sữa chua hoặc hạt chia:

Cách chế biến này vừa giữ được dưỡng chất, vừa bổ sung thêm chất béo tốt và chất xơ, giúp cơ thể hấp thu carotenoid hiệu quả hơn.

Lưu ý khi sử dụng đu đủ

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên ăn khoảng 3-4 phần trái cây giàu carotenoid mỗi tuần, trong đó có đu đủ. Không nên ăn quá nhiều trong một lần vì cơ thể chỉ hấp thu lượng vitamin A nhất định, phần dư sẽ không được sử dụng hiệu quả.

Người mắc tiểu đường nên kiểm soát khẩu phần (khoảng 100-150g/lần) để tránh làm tăng đường huyết.