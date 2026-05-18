Mỗi buổi sáng thức dậy, Laura lại cảm thấy cơ thể nặng trĩu. Người mẹ hai con 38 tuổi sống tại Anh này chỉ tự nhủ bản thân cần cố gắng hơn. Cô nghĩ đó là cái giá phải trả của một người trưởng thành bận rộn, những phụ huynh khác vừa đi làm vừa chăm sóc con cái cũng giống như mình. Đi làm cả ngày với công việc rất áp lực, tối về quay cuồng với việc nhà và hai con, cô cũng chẳng còn nhiều thời gian để quan tâm đến sự mệt mỏi bất thuờng của mình nữa.

Phải đến tháng sáu năm ngoái, khi sự mệt mỏi lên đến cực độ, dù chỉ nằm một chỗ cô cũng cảm thấy mình như vừa chạy marathon về, cộng thêm sụt cân rất nhanh thì Laura mới đi khám. Cô bàng hoàng nhận kết quả chẩn đoán mắc ung thư ruột giai đoạn ba. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, người mẹ này bật khóc nức nở. Hóa ra, cơ thể đã liên tục phát tín hiệu cầu cứu suốt nhiều tháng. Vậy mà cô lại nhầm tưởng đó chỉ là sự mệt mỏi của cuộc sống thường nhật.

Sau 4 đợt hóa trị tàn nhẫn khiến mái tóc rụng dần, Laura quyết định lên tiếng với mong muốn cảnh báo những người khác đừng bỏ qua những bất thường của cơ thể, để rồi phải hối hận giống như mình. Cô quay video chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội TikTok. Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 18000 người xem và đồng cảm.

Nói trực tiếp trước máy quay, Laura nghẹn ngào: “Tôi mắc ung thư ruột giai đoạn ba ở tuổi 38. Điều tôi hối tiếc nhất là đã không lắng nghe cơ thể mình. Tôi lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Tôi cứ nghĩ chuyện này là bình thường, ai cũng từng gặp và nhiều người trong chúng ta đều sẽ nghĩ như tôi. Nhưng thực ra, cơ thể đang cố gắng nói rằng có gì đó không ổn. Tôi thực sự ước mình đã đến gặp bác sĩ sớm hơn. Có lẽ tôi đã phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm và tránh được hóa trị”.

Sự khác biệt giữa mệt mỏi thông thường và mệt mỏi do ung thư

Sự mệt mỏi là thứ quá quen thuộc, chúng ta có thể gặp nó mỗi ngày và dễ dàng tặc lưỡi bỏ qua. Nhất là đối với những người bận rộn, thường xuyên chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo có một khoảng cách rất lớn giữa kiệt sức thể chất và kiệt quệ do tế bào ác tính.

Để không nhầm lẫn, bạn nên nhớ một số khác biệt như:

Tiêu chí Mệt mỏi sinh lý thông thường Mệt mỏi bệnh lý do ung thư Nguyên nhân Do thiếu ngủ, áp lực công việc, chăm sóc con cái hoặc vận động quá sức. Do khối u tiêu thụ năng lượng của cơ thể, làm thay đổi hormone hoặc gây chảy máu âm thầm dẫn đến thiếu máu mãn tính. Biểu hiện Cơ thể uể oải vào cuối ngày hoặc sau một tuần làm việc căng thẳng. Cơn mệt mỏi xuất hiện liên tục, dồn dập và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Mệt ngay cả khi nghỉ ngơi hoặc hoạt động nhẹ nhàng. Khả năng phục hồi Sức khỏe nhanh chóng hồi phục sau một giấc ngủ ngon, một ngày cuối tuần nghỉ ngơi hoặc một chế độ ăn uống điều độ. Dù bạn ngủ đủ giấc cả đêm, nghỉ ngơi bao nhiêu ngày đi chăng nữa thì khi thức dậy, cảm giác kiệt quệ vẫn bám riết không buông.

Laura chia sẻ thêm: “Đó là triệu chứng sớm duy nhất mà cơ thể cảnh báo cho tôi. Nếu bạn ngủ đủ giấc cả đêm mà vẫn không cảm thấy sảng khoái, hãy đi kiểm tra sức khỏe ngay.”

Những dấu hiệu ẩn mình của ung thư ruột được NHS cảnh báo

Không chỉ dừng lại ở sự mệt mỏi, ung thư ruột còn âm thầm tàn phá cơ thể qua những thay đổi rất nhỏ. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), bạn cần đi khám khẩn cấp nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường kéo dài từ ba tuần trở lên hoặc dữ dội một cách khó hiểu.

Trong đó, có những bất thường chính là "lời cầu cứu" của cơ thể bởi ung thư ruột như:

- Thay đổi thói quen đại tiện: Bạn bị tiêu chảy, táo bón thất thường hoặc phân trở nên mềm hơn hẳn.

- Tần suất đi vệ sinh bất thường: Bạn cần đi vệ sinh nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường.

- Xuất hiện máu trong phân: Phân có thể lẫn máu màu đỏ tươi hoặc đen sẫm.

- Chảy máu hậu môn: Bạn phát hiện hậu môn bị chảy máu bất thường.

- Cảm giác khó chịu ở bụng: Bạn luôn buồn đi vệ sinh ngay cả khi vừa mới đi xong. Bạn thường xuyên bị đau bụng, đầy hơi hoặc sờ thấy khối u ở bụng.

- Sụt cân đột ngột: Cân nặng giảm nhanh chóng mà không rõ nguyên nhân.

“Nếu bác sĩ nói bạn bị thiếu máu, xin hãy làm xét nghiệm FIT ngay lập tức”. Đó là lời khuyên xương máu của Laura gửi đến mọi người. Xét nghiệm FIT sẽ giúp tìm kiếm máu ẩn trong phân, một chìa khóa vàng để phát hiện ung thư ruột.

Cơ thể luôn có những cách riêng để phát ra cảnh báo bệnh tật. Đừng vì sự bận rộn hay tâm lý chủ quan mà ngó lơ những tiếng thì thầm của nó. Hãy đi khám sớm để không bao giờ phải nói hai chữ "giá như" giống như Laura.

Nguồn và ảnh: Mirror, Lancs Live, Express