2 loại nước ép được ví như "collagen tự nhiên" cho làn da

Nước ép cà chua - táo - cà rốt

Cà chua được xem như rau và cũng được xem như loại trái đặc biệt. Cà chua được biết đến như một nguồn cung cấp các loại vitamin tự nhiên như: vitamin A, B, C, P, -caroten giúp trị một số bệnh như: giảm cholesterol, giải độc, giải nhiệt, mát máu…

- Chất bổ dưỡng: đạm (1,2g), đường (4,2g), béo (0,3g) và cung cấp ít năng lượng ( 24Kcal) rất thích hợp với những người sợ mập.

- Khoáng vi lượng: canxi (12mg), sắt (0,8mg), kali, phosphor, magnesium, lưu huỳnh, nickel, cobalt, iod, các acid hữu cơ dưới dạng muối citrat, tartrat, malat và tùy môi trường trồng mà cà chua còn có đồng, molibden.

Chính nhờ các yếu tố ấy mà cà chua được xem là một thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, dễ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Ăn cà rốt là một lựa chọn trong chế độ ăn giảm cân. Bởi loại củ này ít calo và là một nguồn chất xơ tốt, nghiên cứu cho thấy rằng chế độ ăn bao gồm nhiều loại rau củ củ như cà rốt sẽ giúp tăng cảm giác no và giảm lượng calo trong các bữa ăn tiếp theo giúp bạn đạt được mục tiêu kiểm soát cân nặng. Do đó, cà rốt là một lựa chọn hữu ích cho chế độ ăn kiêng giảm cân hiệu quả.

Tuy nhiên, một số phương pháp giảm cân, chẳng hạn như kế hoạch ăn kiêng rất ít carb, khuyên bạn nên tránh ăn cà rốt vì chúng đóng góp nhiều hơn trong cách cung cấp carbs đơn giản.

Cách tiếp cận này bỏ qua những lợi ích sức khỏe khác của cà rốt và thực tế là khi ăn sống sẽ giữ được nguyên vẹn cấu trúc, chất xơ và hàm lượng nước cao của cà rốt giúp hạn chế sự thèm ăn, trong khi vị ngọt tự nhiên của chúng có thể hữu ích khi giảm các loại đường khác trong chế độ ăn.

Ảnh minh họa.

Điều đáng nói các loại thực phẩm nói trên cung cấp chất chống oxy hóa và vitamin C mang lại nhiều lợi ích đối với làn da. Hơn nữa, đây cũng là nguồn nguyên liệu tuyệt vời cho quá trình hydrat hóa của cơ thể, vì vậy uống nước ép cà chua có thể giúp cung cấp độ ẩm, giữ cho làn da khỏe mạnh, căng bóng và đều màu hơn.

Tuy nhiên, những người có bệnh về dạ dày và đường tiêu hóa nên hạn chế uống loại nước ép này vì có thể gây ra tình trạng trào ngược dạ dày hoặc làm nặng thêm vấn đề về đường tiêu hóa.

Để làm nước ép, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây:

2 quả cà chua

2 quả táo

3 củ cà rốt.

Cách thực hiện:

Rửa sạch các nguyên liệu, bỏ vỏ và cắt thành miếng nhỏ

Ép lấy nước và thưởng thức.

Nếu nước ép có vị chua, bạn có thể thêm ít đường. Tuy nhiên, tốt nhất nên hạn chế, không thêm đường vào thức uống làm đẹp da này.

Nước ép cần tây bí quyết giúp làn da sáng khỏe từ bên trong

Không chỉ là thức uống "healthy" được nhiều người yêu thích, nước ép cần tây còn mang lại nhiều lợi ích cho làn da. Nhờ chứa dồi dào vitamin A, B, C, K cùng các khoáng chất như magie, kẽm và chất xơ, cần tây giúp nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ sâu bên trong.

Đặc biệt, vitamin C hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen yếu tố quan trọng giúp da săn chắc và đàn hồi. Trong khi đó, kẽm góp phần phục hồi tổn thương, hỗ trợ tái tạo da hiệu quả. Các chất chống oxy hóa có trong cần tây còn giúp bảo vệ làn da trước tác động từ môi trường như khói bụi, ánh nắng hay ô nhiễm, từ đó làm chậm quá trình lão hóa.

Ngoài ra, nước ép cần tây còn giúp bổ sung nước cho cơ thể, duy trì độ ẩm cần thiết cho các tế bào da. Khi được cấp đủ nước, làn da sẽ trở nên căng mịn, tươi sáng hơn và hạn chế tình trạng khô ráp, xuất hiện nếp nhăn.

Nếu cảm thấy vị cần tây hơi hăng và khó uống, bạn có thể kết hợp với dưa leo để tạo nên thức uống thanh mát, dễ thưởng thức hơn.

Ảnh minh họa.

Nguyên liệu:

200g cần tây

1 quả dưa leo

3ml mật ong

Cách thực hiện:

Rửa sạch cần tây và dưa leo, cắt nhỏ để dễ ép.

Cho cần tây và dưa leo vào máy ép lấy nước.

Thêm mật ong, khuấy đều rồi thưởng thức ngay để giữ trọn dưỡng chất.