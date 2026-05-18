Khách quốc tế vượt vạn dặm đến Việt Nam làm răng: Chi phí bằng 1/3, chất lượng 11/10

Anh Roger Swinger đến từ thị trấn nhỏ của vùng ngoại ô New York, Mỹ vừa thực hiện phẫu thuật cấy trụ implant thành công tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn.

10 năm trước đây vì mất hầu như toàn bộ răng ăn nhai, anh chi đến 32.000 USD để cấy 2 trụ implant hàm trên kết hợp mang hàm tháo lắp và 7 trụ implant đơn lẻ hàm dưới ở quê nhà nhưng kết quả không được như ý.

Mới đây, được bạn bè giới thiệu tới Việt Nam, anh đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn để thăm khám. Bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị là phải tháo bỏ hết những trụ Implant cũ lộ ra ngoài và cắm Implant toàn hàm All On 4 cho hàm dưới. Ấn tượng với sự tận tình và phác đồ điều trị chi tiết của bác sĩ cũng như không gian phòng khám ở đây, anh Roger Swinger quyết định thực hiện trồng lại răng implant theo chỉ định của bác sĩ.

Hài lòng về kết quả mà mình nhận được, anh Roger Swinger vui mừng và cho biết sau khi trở về Mỹ trong vòng 6 tháng để giải quyết công việc, anh sẽ quay trở lại Việt Nam để tiếp tục trồng răng implant toàn hàm trên. Anh nói nếu có bạn bè cần trồng implant, anh sẽ giới thiệu tới bệnh viện.

"Nếu được chấm điểm trên thang điểm 10, tôi sẽ chấm 11/10 " - anh nhận xét.

Khách hàng quốc tế đến điều trị tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn (Ảnh: BV Răng Hàm Mặt Sài Gòn)

Trong khi đó, Warren Lee - khách hàng người Úc gốc Hoa bay hơn 7.000 km tới Việt Nam trong tình trạng răng miệng khá nghiêm trọng. Gần như toàn bộ răng hàm của ông đã mất, những chiếc răng còn lại bị viêm nha chu nặng, lung lay và không còn khả năng bảo tồn. Khả năng ăn nhai suy giảm rõ rệt, khiến mỗi bữa ăn trở thành áp lực thay vì niềm vui.

Các bác sĩ tại hệ thống Nha khoa Thùy Anh (Hà Nội) đã phân tích chi tiết tình trạng răng miệng, đồng thời giải thích rõ ràng từng bước trong kế hoạch điều trị, giúp bệnh nhân cảm thấy an tâm và không còn mơ hồ về quá trình sắp tới.

Sau thăm khám và hội chẩn, ê-kíp quyết định loại bỏ toàn bộ những răng không còn khả năng giữ lại, đồng thời cấy 6 trụ implant cho mỗi hàm để phục hình toàn hàm cố định. Dù đây là ca điều trị phức tạp, quy trình bài bản và chuyên nghiệp giúp ông thêm tin tưởng.

“Quá trình điều trị hoàn toàn không đau như tôi tưởng tượng. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và chuyên nghiệp. Đội ngũ ở đây thực sự tuyệt vời”, ông chia sẻ.

Không chỉ ấn tượng về kỹ thuật, ông Warren Lee cho biết sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ và nhân viên trong suốt hành trình điều trị khiến ông cảm thấy được quan tâm, không bị đơn độc ở một quốc gia xa lạ.

Tương tự, Hugh Hookham - bệnh nhân đến từ Úc cho biết điều anh ấn tượng nhất khi sang Việt Nam làm răng là thời gian chờ ngắn, trong khi chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với quê nhà. Đặc biệt, đội ngũ bác sĩ và nhân viên giao tiếp tiếng Anh rõ ràng, thân thiện và luôn chủ động hướng dẫn từng bước trong quá trình thăm khám, điều trị.

Bên cạnh đó, Hugh cũng đánh giá cao không gian phòng khám với khu vực chờ rộng rãi, thoải mái, có phục vụ cà phê và nước uống. “ Tôi gần như quên mất mình đang đi làm răng ”, anh nói.

Thế mạnh trong phát triển du lịch y tế

PGS.TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội cho biết, trong bối cảnh du lịch y tế toàn cầu phát triển mạnh với quy mô hàng trăm tỷ USD, nha khoa được xem là một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng nhất nhờ khả năng kết hợp giữa điều trị chuyên sâu, công nghệ hiện đại và trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao.

Nhiều cơ sở nha khoa trong nước đã làm chủ kỹ thuật hiện đại, ứng dụng vật liệu tiên tiến, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị.

Các kỹ thuật nha khoa tại Việt Nam hiện tiệm cận trình độ tiên tiến trên thế giới, trong khi chi phí chỉ bằng khoảng 30% so với nhiều quốc gia phát triển.

“Thành công này không chỉ giúp giữ chân người bệnh trong nước mà còn thu hút ngày càng nhiều bệnh nhân quốc tế đến Việt Nam điều trị”, ông Bính nhấn mạnh.

Theo khảo sát, chi phí là yếu tố then chốt khiến nhiều khách quốc tế lựa chọn Việt Nam. Đơn cử, chi phí cấy ghép implant tại Úc dao động khoảng 50-100 triệu đồng cho mỗi trụ, trong khi tại các phòng khám lớn ở Việt Nam, mức giá chỉ bằng khoảng 1/3 với vật liệu và công nghệ tương đương.

Với những ca điều trị lớn, bệnh nhân có thể tiết kiệm từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng - khoản tiền đủ chi trả cho cả chuyến nghỉ dưỡng kéo dài tại Việt Nam.

Nha khoa Việt Nam đang có thế mạnh trong phát triển du lịch y tế

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), nhận định du lịch y tế là hướng đi giàu tiềm năng, giúp thu hút thêm nguồn lực xã hội cho ngành y tế. Theo ông, lợi thế đầu tiên của Việt Nam chính là chi phí điều trị cạnh tranh.

So với nhiều quốc gia phát triển, các dịch vụ implant, phục hình và chỉnh nha tại Việt Nam có giá thấp hơn đáng kể, trong khi chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao. Nhiều dịch vụ nha khoa tại Việt Nam hiện có chi phí khoảng 1.000 USD, trong khi ở nước ngoài có thể lên tới 5.000 USD.

Bên cạnh yếu tố giá, thời gian chờ ngắn cùng hệ thống cơ sở vật chất ngày càng hiện đại cũng giúp Việt Nam đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của khách quốc tế và Việt kiều.

Thực tế tại TP.HCM cho thấy, riêng lĩnh vực nha khoa mỗi năm đã mang về khoảng 3.500 tỷ đồng từ khách Việt kiều, cho thấy dư địa phát triển rất lớn của ngành.

Ngoài ra, Việt Nam còn sở hữu đội ngũ bác sĩ nha khoa được đào tạo bài bản, liên tục cập nhật kỹ thuật mới, tham gia các chương trình đào tạo quốc tế và từng bước khẳng định năng lực chuyên môn trong khu vực.

Quan trọng hơn, Việt Nam có lợi thế riêng trong việc kết hợp điều trị với trải nghiệm du lịch. Một du khách quốc tế hoàn toàn có thể thực hiện cấy ghép implant , phục hình thẩm mỹ hoặc chỉnh nha trong thời gian nghỉ dưỡng.

Theo các chuyên gia, sự phát triển của nha khoa Việt Nam hiện không còn mang tính đơn lẻ mà đang dần hình thành hệ sinh thái kết nối giữa y tế, công nghệ, đào tạo, truyền thông và du lịch.

Tuy nhiên, để thực sự trở thành điểm đến lớn của du lịch nha khoa quốc tế, Việt Nam cần nhiều hơn lợi thế về giá hay công nghệ.

Trong lĩnh vực liên quan trực tiếp tới sức khỏe và thẩm mỹ, niềm tin vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Từ quy trình điều trị, kiểm soát chất lượng, chăm sóc sau điều trị đến hệ thống đánh giá hiệu quả lâm sàng đều cần được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Việt Nam cần xây dựng được hệ thống đồng bộ và chuyên nghiệp để nha khoa Việt Nam có thể phát triển bền vững và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch y tế toàn cầu.