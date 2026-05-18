Cứu sống người phụ nữ trẻ mang thai ngoài ý muốn, mất gần 10 lít máu

Chiều 18-5, Bệnh viện Từ Dũ TPHCM cho hay nơi đây vừa cứu sống cả mẹ và con một thai phụ bị nhau cài răng lược thể nặng nguy kịch.

Bệnh nhân là chị V.T.H. (29 tuổi, quê An Giang), được Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang chuyển lên Bệnh viện Từ Dũ trong tình trạng mang thai lần 3 ở tuần thứ 36. Thai phụ có tiền sử mổ lấy thai 2 lần, nhau tiền đạo trung tâm và được theo dõi nhau cài răng lược.

Theo bệnh sử, chị H. từng sinh mổ vào các năm 2016 và 2020 do ngôi mông, thai to và vết mổ cũ. Lần mang thai này ngoài ý muốn, trong quá trình khám thai định kỳ, thai phụ được phát hiện nhau tiền đạo từ tam cá nguyệt thứ hai.

Sau khi thai phụ nhập viện, các bác sĩ tiến hành khám, siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả ghi nhận thai phụ bị thiếu máu, đồng thời mắc nhau cài răng lược thể nặng, bánh nhau xâm lấn bàng quang và lan sâu xuống vùng cổ tử cung.

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân. Tuy nhiên, khi thám sát ổ bụng, các bác sĩ nhận thấy bánh nhau xâm lấn rộng đến nhiều cơ quan vùng chậu như bàng quang, vách chậu và cổ tử cung. Trước tình trạng phức tạp này, ê-kíp buộc phải chuyển sang phương án mổ lấy thai kết hợp cắt tử cung để đảm bảo an toàn tối đa cho thai phụ. Sau khoảng 30 phút phẫu thuật, bé gái nặng 2,8 kg chào đời khỏe mạnh.

Theo các bác sĩ, do tình trạng tăng sinh mạch máu phức tạp và lan rộng, quá trình bóc tách phải được thực hiện hết sức thận trọng tại nhiều vị trí như bàng quang, phúc mạc chậu, vách chậu, niệu quản và cổ tử cung.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ, lượng máu mất lên tới gần 10 lít. Tuy nhiên, nhờ chủ động dự trù các tình huống mất máu khối lượng lớn, ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức cùng toàn bộ hệ thống bệnh viện đã phối hợp nhanh chóng, nhịp nhàng để cứu sống ca bệnh đặc biệt phức tạp này.

Các bác sĩ cho biết mất máu khối lượng lớn trong phẫu thuật có thể khiến người bệnh đối mặt với nhiều nguy cơ như suy thận, rối loạn điện giải, rối loạn đông máu, chảy máu vết mổ, xuất huyết nội hoặc nhiễm trùng hậu phẫu.

Hiện sau 3 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, không sốt, vết mổ khô, ăn uống và đi lại gần như bình thường.