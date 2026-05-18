Đường huyết có thể tăng "cao vút" khi bạn ăn hai loại trái cây phổ biến này: Hãy cẩn trọng!

Tiểu đường type 2 có thể gây ra những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng nếu lượng đường huyết không được kiểm soát tốt. Dù trái cây là một phần thiết yếu của chế độ ăn lành mạnh, nhưng theo Diabetes.co.uk, có hai loại trái cây có thể khiến lượng đường trong máu tăng “quá cao”.

Tiểu đường type 2 xảy ra khi tuyến tụy không sản xuất đủ insulin hoặc insulin tạo ra không được các tế bào hấp thụ đúng cách. Vai trò chính của insulin là điều hòa lượng đường trong máu.

Khi cơ chế này bị rối loạn, đường huyết có thể tăng lên mức nguy hiểm. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cách giúp kiểm soát đường huyết, chủ yếu thông qua chế độ ăn uống.

Những thực phẩm chứa nhiều đường hoặc carbohydrate là nguyên nhân chính khiến lượng đường trong máu tăng vọt.

Việc tránh các loại thực phẩm này tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế lại tồn tại những “cái bẫy” ít ai ngờ tới.

Ví dụ, trái cây cũng có thể là một trong số đó. “Trái cây tự nhiên chứa khá nhiều đường và thường có hàm lượng carbohydrate cao hơn các loại rau không chứa tinh bột,” Diabetes.co.uk cảnh báo.

Tổ chức này cho biết một số loại trái cây chứa nhiều đường hơn các loại khác.

“Ví dụ, chuối và cam là những loại trái cây có hàm lượng đường cao hơn, trong khi các loại quả mọng là nhóm trái cây ít đường hơn.”

Do lượng đường cao trong một số loại trái cây, tổ chức từ thiện về sức khỏe này khuyến nghị mọi người nên “ghi nhớ điều đó để tránh lượng đường huyết tăng quá cao”.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng việc thận trọng không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm bổ dưỡng khỏi chế độ ăn. Trái cây cùng với rau xanh vẫn là một trong những nhóm thực phẩm lành mạnh nhất.

Cơ quan Y tế Quốc gia Anh khuyến nghị người dân nên cố gắng ăn ít nhất 5 khẩu phần trái cây và rau củ mỗi ngày.

Cách kiểm soát lượng đường trong máu

Hoạt động thể chất thường xuyên cũng rất cần thiết để kiểm soát đường huyết. NHS khuyến nghị mỗi người nên vận động hơn hai giờ mỗi tuần.

“Bạn có thể vận động ở bất cứ đâu miễn là hoạt động đó khiến bạn hơi hụt hơi,” cơ quan y tế này cho biết.

Các hoạt động có thể bao gồm đi bộ nhanh, leo cầu thang hoặc làm việc nhà, làm vườn với cường độ cao hơn.

Triệu chứng của lượng đường trong máu cao

Tiểu đường type 2 thường khó phát hiện vì các triệu chứng không phải lúc nào cũng rõ ràng và người bệnh chưa chắc đã cảm thấy không khỏe.

Những dấu hiệu cảnh báo quan trọng cần chú ý bao gồm:

- Đi tiểu nhiều hơn bình thường, đặc biệt vào ban đêm

- Luôn cảm thấy khát nước

- Mệt mỏi kéo dài

- Sụt cân không rõ nguyên nhân

- Ngứa vùng kín hoặc bị nấm tái đi tái lại

- Vết thương lâu lành

- Thị lực mờ đi.

Theo Mirror