Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Ngày 13/9, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP.HCM cho biết đã ghi nhận các dấu hiệu tội phạm mạng lợi dụng sự cố an ninh mạng tại CIC để thực hiện các hành vi lừa đảo. Theo PA05, kết quả điều tra ban đầu cho thấy có dấu hiệu dữ liệu cá nhân của người dùng đã bị xâm phạm.

Tuy nhiên, PA05 đặc biệt nhấn mạnh người dân cần hết sức bình tĩnh, không hoang mang trước các thông tin thất thiệt yêu cầu phải thực hiện các hành động khẩn cấp như: đổi thẻ ngân hàng, khóa thẻ hay rút toàn bộ tiền tiết kiệm. Đây chính là một thủ đoạn tinh vi nhằm dẫn dụ nạn nhân làm theo kịch bản lừa đảo đã được sắp đặt sẵn.

Người dân cần lưu ý rằng, thông tin tín dụng mà CIC thu thập theo quy định không bao gồm các dữ liệu tài chính nhạy cảm như: số tài khoản tiền gửi, số dư, thông tin sổ tiết kiệm, số thẻ tín dụng/ghi nợ, mã bảo mật (CVV/CVC) hay lịch sử giao dịch thanh toán.

Hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng trong nước hoạt động độc lập với CIC. Mọi hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng hiện nay vẫn đang được thực hiện một cách liên tục, an toàn và ổn định.

Ảnh minh họa

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cũng đã đưa ra nhiều khuyến cáo chung để người dân phòng tránh lừa đảo. Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại và tin nhắn. Luôn cẩn trọng, không bấm vào các đường link lạ và chỉ đăng nhập trên ứng dụng hoặc website chính thức của ngân hàng. Khi có bất kỳ nghi ngờ nào, cần kiểm chứng thông tin qua hotline chính thức hoặc đến trực tiếp ngân hàng để được hỗ trợ, tuyệt đối không chuyển tiền "xác minh" vào các tài khoản không rõ ràng.

Đối với sinh viên và công nhân, cần cảnh giác và không bao giờ tin vào các quảng cáo "xóa nợ CIC" hay "vay nhanh lãi suất 0%". Các gia đình có người lớn tuổi cũng nên thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn người thân cách nhận biết các cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo.

Phòng Cảnh sát hình sự nhận định, sau vụ việc lộ dữ liệu này, tội phạm mạng sẽ ngày càng tinh vi hơn vì chúng có trong tay thông tin thật của nạn nhân. Do đó, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động cập nhật các cảnh báo từ lực lượng công an, ngân hàng và các cơ quan báo chí chính thống.