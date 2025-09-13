Khách cho xem hoá đơn chuyển khoản thành công 2,1 tỷ đồng, người bán ở Đồng Nai vẫn không nhận được tiền, còn mất thêm 500 triệu đồng

Ngày 13/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai thông tin cảnh báo về việc có đối tượng giả danh cán bộ Quân đội, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 510 triệu đồng của một người dân ngụ tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, lúc 20h45 ngày 12/9, bà Vũ Thị H (SN 1961, ngụ tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), trình báo về việc có 1 đối tượng tên Vũ Hải Phong tự xưng là cán bộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai.

Ảnh minh hoạ

Đối tượng đặt mua 350 giường tầng bằng sắt, 700 ván gỗ (tấm phản giường). Bà H đã báo giá tổng cộng số hàng trên là 2,132 tỷ đồng. Đối tượng Phong yêu cầu vận chuyển đến Bộ CHQS tỉnh để giao hàng.

Do đối tượng cần số lượng lớn nên bà không xoay xở kịp. Chính đối tượng giới thiệu cho bà H một công ty chuyên sản xuất giường tầng, ván gỗ khác và cho số điện thoại để liên lạc.

Từ đây, đối tượng Vũ Hải Phong tiếp tục yêu cầu bà H chuyển tiền cọc 510 triệu đồng để kịp thời cung cấp hàng. Số tiền được chuyển qua tài khoản của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TTMALLVN 900555 là 100 triệu đồng.

Số tiền 410 triệu đồng chuyển cho một công ty do đối tượng Phong giới thiệu. Chủ công ty tên là Huy, số điện thoại 0931.980.516.

Song song với việc yêu cầu nạn nhân chuyển khoản 510 triệu đồng, đối tượng Phong cũng chuyển ảnh chụp màn hình đã chuyển khoản thành công hơn 2 tỷ đồng cho bà H.

Đối tượng giả danh cán bộ quân đội cung cấp ảnh giả mạo đã chuyển khoản thanh toán để lừa tiền bà H. Ảnh: Báo điện tử tỉnh Đồng Nai

Bà H hoàn toàn tin tưởng nên đã chuyển khoản số tiền 510 triệu đồng theo hướng dẫn. Đến khi kiểm tra tài khoản và không thấy giao dịch nào hơn 2 tỷ đồng, bà vội vàng liên lạc cho Phong nhưng không thể. Đến lúc này, bà mới biết mình bị lừa.

Sau khi khai báo, trực ban (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã giải thích cho bà H cơ quan không có người tên Vũ Hải Phong và hướng dẫn bà đến cơ quan công an để trình báo.

Sáng ngày 13/9, bà H cho biết, đã trình báo cơ quan công an để được giải quyết.

Theo đó, đây là thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng nhiều người vẫn bị mắc bẫy. Đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh quân đội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khi phát hiện có đối tượng thực hiện hành vi này người dân cần liên hệ cơ quan công an gần nhất.

Theo Báo điện tử tỉnh Đồng Nai, Báo Quân khu 7