Người Việt không ngại giá cao: iPhone 17 Pro Max vẫn là "con át chủ bài", iPhone Air chưa đủ sức hấp dẫn

iPhone Pro Max - "át chủ bài" quen thuộc của iFan Việt

Tối 12/9, ba kênh gồm Apple Store Online, các hệ thống bán lẻ ủy quyền và sàn thương mại điện tử đồng loạt mở đặt trước iPhone 17. Chỉ trong vài phút, các bản iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ trụ và Bạc đã hết suất giao sớm, buộc khách phải chờ đến cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10.

Số liệu từ các chuỗi lớn cho thấy sức mua vượt xa dự đoán. Thế Giới Di Động ghi nhận hơn 100.000 đơn đặt cọc, Viettel Store có trên 63.000 đơn, trong đó 70% khách chọn Pro Max và 80% của nhóm này nghiêng về màu Cam Vũ trụ và Bạc. FPT Shop và F.Studio cũng báo cáo lượng đặt hàng tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, với Pro Max chiếm ưu thế tuyệt đối.

Ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện Viettel Store, cho biết: "Có những thời điểm hệ thống website quá tải vì phải phục vụ cùng lúc hàng nghìn đơn đặt hàng từ 7h tối qua. Chúng tôi đang dốc toàn lực để đảm bảo đủ hàng hoá trả cho khách vào ngày 19/9".

Nhiều khách hàng khó đặt cọc đơn hàng iPhone mới do nghẽn mạng, quá tải truy cập - Ảnh chụp màn hình

Không chỉ là sức hút tức thời, xu hướng này đã lặp lại nhiều năm. iPhone 16 Pro Max năm ngoái là model duy nhất của Apple lọt top 5 smartphone bán chạy tại Việt Nam. Theo các chuyên gia, nguyên nhân đến từ sự kết hợp giữa tâm lý muốn sở hữu bản cao cấp nhất, khả năng giữ giá tốt hơn và cấu hình đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao.

Anh Quang Huy (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi so sánh thì thấy iPhone Air chỉ rẻ hơn vài triệu nhưng ít camera, pin cũng kém. Với tầm giá đó, bỏ thêm để mua Pro Max vẫn hợp lý hơn, vừa mạnh vừa dễ bán lại sau này".

iPhone Air dù là model mới, tập trung vào thiết kế siêu mỏng nhưng chưa đủ hấp dẫn so với iPhone 17 Pro Max - Ảnh: Tom's Guide

Một khách hàng khác tại TP HCM cũng nói: "Tôi cố đặt bản Pro Max màu cam nhưng khi thanh toán xong thì hệ thống báo giao muộn sang tháng 10. Dù vậy tôi vẫn chấp nhận, vì đã nhiều năm nay chỉ dùng bản Pro Max".

Vì sao iPhone Air chưa hấp dẫn người Việt?

Ra mắt cùng iPhone 17, iPhone Air là nỗ lực của Apple trong việc thử nghiệm phân khúc mới, siêu mỏng, với độ dày chỉ 5,6 mm. Máy dùng khung titan, chip A19 Pro, màn hình 120 Hz và trọng lượng nhẹ hơn đáng kể so với Pro/Pro Max. Tuy nhiên, những điểm khác biệt này chưa đủ để thuyết phục iFan Việt.

iPhone Air có thiết kế siêu mỏng, có thể coi là mỏng nhất thế giới smartphone hiện tại, nhưng đánh đổi lại chỉ có một camera, dung lượng pin kém, giá thì chưa đủ hấp dẫn - Ảnh: Tuấn Lê

Thứ nhất, Air chỉ có một camera sau 48 MP, trong khi Pro Max sở hữu hệ thống 3 camera với tele tetraprism zoom xa, rõ ràng vượt trội cho nhu cầu chụp ảnh và quay video, vốn là thói quen phổ biến. Thứ hai, dung lượng pin của Air thấp hơn đáng kể, chỉ đạt khoảng 27 giờ xem video so với gần 39 giờ trên Pro Max, chưa đáp ứng nhu cầu "dùng nặng" của người Việt. Thứ ba, mức giá khởi điểm từ 31,99 triệu đồng đặt Air ở thế "kẹt giữa": cao hơn bản tiêu chuẩn nhưng chỉ kém Pro Max vài triệu đồng, khiến nhiều người sẵn sàng "nâng cấp hẳn" để sở hữu bản mạnh nhất.

Một đại diện giấu tên của một chuỗi bán lẻ lớn phân tích: "Ai đã xác định mua Pro Max thì thường dư dả tài chính, không quá nhạy cảm về giá. Trong khi đó, iPhone Air tuy mới lạ nhưng lại chưa giải quyết được hai vấn đề lớn là pin và camera. Vì vậy ở Việt Nam, Pro Max vẫn chiếm áp đảo".

iPhone 17 Pro Max chiếm đa số đơn đặt hàng tại Việt Nam - Ảnh: Tom's Guide

Nhiều chuyên gia quốc tế cũng coi iPhone Air là "phép thử" của Apple. Thiết bị này thay thế dòng Plus vốn bán chậm trước đây, nhằm đa dạng hóa danh mục và tối ưu lợi nhuận. Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh thị trường Việt Nam, nơi tâm lý sính hàng cao cấp và thói quen "mua bản tốt nhất để dùng lâu" chiếm ưu thế, Air khó tạo đột phá ngay từ giai đoạn đầu.

Giá chính thức tại Việt Nam: iPhone 17 từ 24,99 triệu đồng; iPhone Air từ 31,99 triệu đồng; iPhone 17 Pro từ 34,99 triệu đồng; iPhone 17 Pro Max từ 37,99 triệu đồng. Bản cao cấp nhất iPhone 17 Pro Max dung lượng 2 TB có giá 63,99 triệu đồng. Bạn đọc có thể tham khảo giá bán các mẫu iPhone mới tại gian hàng chính thức Apple Flagship Store trên Shopee Mall và Lazada Mall.