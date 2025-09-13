Giá iPhone 17 ở Việt Nam thuộc top rẻ nhất thế giới

Ngay sau khi Apple công bố thế hệ iPhone mới, giá bán chính thức của dòng iPhone 17 tại Việt Nam đã được hé lộ, mang đến hai tin vui lớn cho người dùng trong nước: giá bán tiếp tục thuộc nhóm cạnh tranh nhất thế giới và quan trọng hơn, Việt Nam lần đầu tiên có tên trong danh sách các thị trường mở bán sản phẩm đợt đầu.

Theo bảng xếp hạng từ trang Nukeni, chuyên trang tổng hợp và so sánh giá sản phẩm Apple dựa trên thông tin từ website chính thức của hãng, giá iPhone 17 tại Việt Nam vẫn nằm trong số 13 thị trường có giá tốt nhất. Năm nay, bảng xếp hạng được tổng hợp từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là lần thứ ba Việt Nam có tên trong danh sách xếp hạng của Nukeni, một kết quả trực tiếp từ việc Apple ra mắt cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam vào tháng 5/2023. Tuy nhiên, bước tiến lớn nhất năm nay là việc Việt Nam được nâng lên thành thị trường nhóm 1.

Điều này đồng nghĩa với việc người dùng Việt Nam sẽ không còn phải chờ đợi hay tìm đến các sản phẩm xách tay với giá cao. Thay vào đó, chương trình đặt hàng trước đã bắt đầu vào tối ngày 12/9, và máy sẽ chính thức đến tay người dùng vào ngày 19/9, cùng thời điểm với các thị trường lớn như Mỹ, Singapore, Nhật Bản.

So sánh giá iPhone 17 ở Việt Nam và thị trường quốc tế

So với thế giới, mức giá iPhone 17 tại Việt Nam được đánh giá là rất tốt. Cụ thể, với phiên bản dung lượng 256GB, các mẫu máy có thứ hạng như sau:

iPhone 17: Giá 947 USD, xếp thứ 11/33 thị trường.

Giá 947 USD, xếp thứ 11/33 thị trường. iPhone Air: Giá 1.212 USD, xếp thứ 12/36 thị trường.

Giá 1.212 USD, xếp thứ 12/36 thị trường. iPhone 17 Pro: Giá 1.326 USD, xếp thứ 12/35 thị trường.

Giá 1.326 USD, xếp thứ 12/35 thị trường. iPhone 17 Pro Max: Giá 1.439 USD, xếp thứ 12/37 thị trường.

Mức giá này hấp dẫn hơn đáng kể so với các thị trường như Brazil hay Thổ Nhĩ Kỳ, nơi giá bán có thể cao hơn gấp rưỡi đến gấp đôi.

Bảng Giá Chính Thức iPhone 17 Series tại Việt Nam

Dưới đây là bảng giá chi tiết cho từng phiên bản và dung lượng bộ nhớ của iPhone 17 series tại thị trường Việt Nam (đơn vị: triệu đồng):