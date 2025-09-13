Góc phong thuỷ, nên chọn iPhone 17 màu gì?

iPhone 17 đã ra mắt với thiết kế mới lạ, công nghệ hàng đầu cùng bảng màu đa dạng. Việc lựa chọn màu sắc iPhone 17 hợp mệnh không chỉ giúp thể hiện cá tính mà còn được tin là mang lại may mắn, tài lộc và sự thuận lợi trong công việc. Khám phá bảng màu iPhone 17 Series năm 2025 và tìm ra gam màu phù hợp nhất với bản mệnh của bạn.

Bảng màu iPhone 17 Series 2025

Màu sắc của loạt iPhone 17 trở thành tâm điểm được bàn tán sôi nổi nhất, khi năm nay Apple mang tới nhiều lựa chọn mới mẻ, phá cách hơn so với những năm trước.

Apple đã công bố dải màu hoàn toàn mới cho iPhone 17 Series, mang đến nhiều lựa chọn thời thượng. iPhone 17 có 5 màu Lavender (Tím oải hương), Mist Blue (Xanh lam khói), Sage (Xanh lá xô thơm), White (Trắng) và Black (Đen). iPhone 17 Air sở hữu 4 màu Black (Đen), White (Trắng), Sky Blue (Xanh da trời) và Light Gold (Vàng nhạt). Trong khi đó, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max có 3 màu cao cấp Cosmic Orange (Cam Vũ trụ), Deep Blue (Xanh đại dương) và Silver (Bạc).

Quy luật Ngũ hành trong chọn màu

Theo phong thủy, quy luật Ngũ hành dựa trên hai mối quan hệ chính. Tương sinh gồm: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy và Thủy sinh Mộc. Tương khắc gồm: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim và Kim khắc Mộc. Việc chọn màu iPhone theo Ngũ hành vì thế sẽ giúp gia tăng năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và quý nhân.

Dành cho người mệnh Kim

iPhone Air màu Vàng nhạt

Người mệnh Kim có tính cách quyết đoán, mạnh mẽ và mang khí chất lãnh đạo. Màu Light Gold (Vàng nhạt) của iPhone 17 Air là lựa chọn tương sinh tốt nhất vì thuộc hành Thổ, giúp thu hút may mắn và quý nhân phù trợ. Ngoài ra, màu Silver (Bạc) của iPhone 17 Pro/Pro Max và White (Trắng) của iPhone 17 Air cũng rất hợp, mang lại sự cân bằng, ổn định. Ngược lại, Cosmic Orange (Cam Vũ trụ) thuộc hành Hỏa là màu cần tránh vì Hỏa khắc Kim.

Dành cho người mệnh Mộc

iPhone 17 màu Xanh lá xô thơm

Người mệnh Mộc sáng tạo, năng động và thích sự đổi mới. Các màu thuộc hành Thủy như Deep Blue (Xanh đại dương), Mist Blue (Xanh lam khói), Sky Blue (Xanh da trời) và Black (Đen) là lựa chọn tương sinh, giúp nuôi dưỡng sự phát triển và tài lộc. Màu Sage (Xanh lá xô thơm) cũng hợp vì thuộc hành Mộc, mang đến sự tươi mới. Tuy nhiên, Silver (Bạc) và White (Trắng) thuộc hành Kim lại không phù hợp vì Kim khắc Mộc.

Dành cho người mệnh Thủy

iPhone 17 màu Xanh lam khói

Người mệnh Thủy thường linh hoạt, nhạy bén và có khả năng giao tiếp tốt. Màu Silver (Bạc) và White (Trắng) là lựa chọn tương sinh tuyệt vời vì Kim sinh Thủy, mang đến thuận lợi trong công việc. Các màu Deep Blue, Mist Blue, Sky Blue và Black cũng là màu bản mệnh, giúp tăng thêm năng lượng tích cực. Ngược lại, Light Gold (Vàng nhạt) thuộc hành Thổ cần tránh vì Thổ khắc Thủy.

Dành cho người mệnh Hỏa

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ trụ

Người mệnh Hỏa giàu nhiệt huyết, đam mê và có khả năng dẫn dắt. Màu Sage (Xanh lá xô thơm) thuộc hành Mộc là lựa chọn tương sinh, giúp họ bùng nổ năng lượng. Màu Cosmic Orange (Cam Vũ trụ) là màu bản mệnh, thể hiện sức sống và tinh thần mạnh mẽ, trong khi Lavender (Tím oải hương) với ánh hồng cũng mang năng lượng tích cực. Các màu thuộc hành Thủy như Deep Blue, Mist Blue và Black nên tránh vì Thủy khắc Hỏa.

Dành cho người mệnh Thổ

iPhone 17 màu Tím oải hương

Người mệnh Thổ trầm ổn, đáng tin cậy và có nền tảng vững chắc. Màu Cosmic Orange (Cam Vũ trụ) của iPhone 17 Pro/Pro Max và Lavender (Tím oải hương) của iPhone 17 là lựa chọn tương sinh vì Hỏa sinh Thổ, mang đến may mắn và cơ hội thăng tiến. Light Gold (Vàng nhạt) cũng là màu bản mệnh, giúp củng cố sự ổn định. Trong khi đó, màu Sage (Xanh lá xô thơm) thuộc hành Mộc lại khắc Thổ, nên hạn chế lựa chọn.