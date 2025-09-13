iPhone 17 vừa ra mắt, đâu là mẫu iPhone cũ đáng "xuống tiền" nhất lúc này?

Cơn sốt công nghệ mang tên iPhone 17 đã chính thức đổ bộ, mang theo những nâng cấp đột phá và một lần nữa khuấy động thị trường smartphone toàn cầu. Siêu phẩm mới nhất từ Apple chắc chắn là niềm mơ ước của nhiều người, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng hoặc cần thiết phải chi một khoản tiền lớn để sở hữu nó.

Tuy nhiên, giữa sự hào hứng dành cho thế hệ iPhone mới, một cơ hội tuyệt vời lại mở ra cho những người tiêu dùng thông thái. Đây chính là "thời điểm vàng" để sở hữu những chiếc iPhone đời cũ hơn với hiệu năng vẫn cực kỳ mạnh mẽ trong một mức giá hợp lý đến bất ngờ. Vậy, đâu là những mẫu iPhone cũ đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại? Bài viết này sẽ phân tích chi tiết để giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất.

Vì sao nên mua iPhone cũ thay vì iPhone mới vừa ra mắt?

Lý do lớn nhất và hấp dẫn nhất chính là giá bán. Theo thông lệ, ngay sau khi iPhone mới lên kệ, Apple và các đại lý ủy quyền sẽ đồng loạt điều chỉnh giá bán chính thức của các thế hệ trước đó. Thị trường máy đã qua sử dụng cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết, với nguồn cung dồi dào từ những người dùng lên đời, tạo ra một cuộc cạnh tranh về giá cực kỳ có lợi cho người mua.

Nhiều người e ngại rằng máy cũ đồng nghĩa với hiệu năng yếu, nhưng điều này hoàn toàn không đúng với iPhone. Nhờ con chip do Apple tự thiết kế, một chiếc iPhone 2-3 năm tuổi vẫn có sức mạnh xử lý vượt trội, đáp ứng mượt mà mọi tác vụ từ công việc, lướt web đến chơi các tựa game đồ họa cao.

Hơn nữa, "đặc sản" của Apple chính là khả năng hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài. Một chiếc iPhone 15 hay 16 vẫn sẽ được nhận các bản cập nhật iOS mới trong ít nhất 4-5 năm nữa, đảm bảo bạn không bỏ lỡ các tính năng mới và các bản vá bảo mật quan trọng. Những công nghệ từng là "đỉnh cao" trên iPhone 16 Pro hay 15 Pro như màn hình ProMotion 120Hz, Dynamic Island hay cổng USB-C vẫn hoàn toàn là những trải nghiệm cao cấp và hữu dụng ở thời điểm hiện tại.

iPhone 16

Ở phân khúc cân bằng nhất, iPhone 16 nổi lên như một lựa chọn "quốc dân" mới. Ở thời điểm hiện tại, giá bán của iPhone 16 chính hãng (VN/A) đã được điều chỉnh xuống mức cực kỳ hấp dẫn, chỉ còn dao động trong khoảng 19,99 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn. Với mức giá này, người dùng có được một thiết bị hiện đại, mạnh mẽ với chip A17, camera chất lượng và màn hình Dynamic Island. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho người dùng phổ thông, mang lại trải nghiệm gần như mới với một chi phí tiết kiệm đáng kể, dù tần số quét màn hình vẫn dừng ở mức 60Hz.

iPhone 16 Pro

Nếu bạn khao khát một trải nghiệm cao cấp hơn, iPhone 16 Pro chính là "kẻ đánh cắp sân khấu". Giá trị của nó càng được khẳng định khi mức giá chính hãng hiện tại chỉ còn khoảng 24,99 triệu đồng. Với chi phí này, người dùng có được một gói công nghệ vượt trội bao gồm màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt, hệ thống ba camera chuyên nghiệp, và khung viền Titan sang trọng. Đây được xem là lựa chọn thông minh nhất, khi bạn có thể sở hữu trải nghiệm "Pro" toàn diện với chi phí hợp lý, chỉ cần chấp nhận một thời lượng pin khiêm tốn hơn so với người anh em Pro Max.

iPhone 16 Pro Max

Đối với những người dùng đòi hỏi cao nhất về mọi mặt, iPhone 16 Pro Max vẫn là một "ông vua" đầy quyền lực. Điều hấp dẫn nhất là giờ đây bạn có thể sở hữu cỗ máy toàn năng này với giá chỉ từ 29,99 triệu đồng cho hàng chính hãng, một mức giảm sâu so với thời điểm ra mắt. Nó vẫn là một thiết bị đỉnh cao về mọi mặt với thời lượng pin vô đối, màn hình lớn cho trải nghiệm giải trí xuất sắc và hệ thống camera zoom quang 5x linh hoạt.

iPhone 15 Pro

Lùi về một thế hệ, iPhone 15 Pro lại mở ra cánh cửa bước vào thế giới "Pro" cho những người có ngân sách eo hẹp hơn. Sau hai năm, giá bán của iPhone 15 Pro đã giảm xuống mức không tưởng, chỉ còn khoảng 21,99 triệu đồng cho hàng mới chính hãng còn lại tại các đại lý. Mức giá này đặt nó vào vị thế cạnh tranh trực tiếp với các điện thoại tầm trung nhưng lại mang đến trải nghiệm cao cấp hơn hẳn với màn hình 120Hz và 3 camera. Tuy nhiên, vì là máy đã hai năm tuổi, người mua cần đặc biệt kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng pin và ngoại hình khi lựa chọn.

Mặc dù vậy, không phải mẫu iPhone cũ nào cũng là một lựa chọn tốt. Các dòng máy từ iPhone 14 trở về trước đã không còn hấp dẫn khi thiết kế "tai thỏ" đã lỗi thời và khoảng cách về hiệu năng ngày càng rõ rệt. Quan trọng hơn, mức giá của chúng không còn đủ rẻ để cạnh tranh với giá trị vượt trội mà iPhone 15 series mang lại sau khi đã được điều chỉnh. Tương tự, các dòng "mini" với điểm yếu cố hữu về thời lượng pin cũng không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng cường độ cao hiện nay.

Tóm lại, sự kiện ra mắt iPhone 17 không chỉ dành cho những người tiên phong về công nghệ, mà còn tạo ra cơ hội tuyệt vời để số đông người dùng sở hữu những thiết bị cao cấp với mức giá hợp lý. Dù lựa chọn của bạn là sự cân bằng của iPhone 16, giá trị công nghệ vượt trội của iPhone 16 Pro, hay sự tiếp cận thông minh với iPhone 15 Pro, hãy luôn ưu tiên những nhà bán lẻ uy tín để đảm bảo quyền lợi và có được trải nghiệm mua sắm tốt nhất.

Dù lựa chọn của bạn là sự cân bằng của iPhone 16, giá trị công nghệ vượt trội của iPhone 16 Pro, hay sự tiếp cận thông minh với iPhone 15 Pro, hãy luôn ưu tiên những nhà bán lẻ uy tín để đảm bảo quyền lợi và có được trải nghiệm mua sắm tốt nhất.