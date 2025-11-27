Con trai lớp 4 không chịu học, chỉ say mê 1 thứ khiến phụ huynh Đà Nẵng stress tột độ, phải lên mạng "cầu cứu"

Ai làm cha mẹ cũng mong con ngoan, học giỏi. Nhưng đôi khi, đam mê của trẻ lại khiến bố mẹ "bó tay" và rơi vào trạng thái bất lực. Mới đây, trên mạng xã hội, một bà mẹ đơn thân ở Đà Nẵng đã chia sẻ câu chuyện của mình, khiến nhiều phụ huynh cảm thấy vừa thương vừa đồng cảm.

Phụ huynh này cho biết, con trai chị năm nay học lớp 4. Những năm trước, cậu bé vốn là học sinh xuất sắc, thế nhưng năm nay, mọi thứ bỗng thay đổi. Không rõ vì lý do gì mà cậu bé thi giữa kỳ chỉ toàn điểm 5 - 6, bài vở không làm, vở học xé tung, vẽ khắp nơi. Đặc biệt, cậu bé nghiện vẽ đến mức thấy gì thích là hôm sau xuất hiện trên vở, thậm chí đi vệ sinh cũng mang theo để vẽ. Dù năm nào cũng đạt giải nhất toàn khối môn vẽ nhưng lên lớp thì nói bỏ vở ở nhà, về nhà thì nói dối, bài vở không làm.

Người mẹ tỏ ra bất lực trước tình trạng của con

Bà mẹ kể, dù đã thử đủ cách từ nhẹ nhàng khuyên bảo, nghiêm khắc mắng và thậm chí đánh khi mất bình tĩnh, nhưng mọi biện pháp đều không ăn thua . Với hoàn cảnh là mẹ đơn thân, điều kiện ít, không có nhiều kiến thức để kèm con, chị cảm thấy vô cùng áp lực và bất lực.

"Con ít nói, điềm đạm, không nói tục chửi thề, không đánh bạn, không quậy linh tinh. Trước mặt mình, con nghe lời, một dạ, hai vâng nhưng con không chịu thay đổi tiếp thu, càng ngày càng sa sút. Tối nay đỉnh điểm dồn nén, mình nổi điên quăng hết nhưng mình biết vài ba bữa nữa con sẽ tiếp tục xé vở, vẽ bậy và không chịu học hành.

Mình là mẹ đơn thân nhưng mình không để con thiếu thốn những điều cơ bản. Giờ mình bất lực không biết phải làm sao nữa. Cứ tình trạng này năm nay khéo con phải ở lại lớp. Tính mình thì nóng nảy, cứ thế này mình chết sớm mất", người mẹ nói.

Câu chuyện ngay khi đăng tải lập tức nhận được hàng chục lượt bình luận. Có người đồng cảm, có người khuyên người mẹ nên bình tĩnh để hiểu, định hướng và đồng hành cùng con:

- Bé nhà mình học lớp 3 và cũng hay xé vở để vẽ. Chỉ trong 1 buổi đã có thể vẽ hết 1 quyển. Khi còn nhỏ đã vẽ kín cả 4 bức tường trong phòng ngủ. Giờ mình vẫn cho bé vẽ, nhưng chỉ vẽ trên những những tờ giấy nháp, trên bảng con.

Vẽ thật ra đó là cách con muốn thể hiện suy nghĩ của mình hoặc giải tỏa áp lực nên đừng xem đó là điều xấu bạn nha. Điều quan trọng là hãy để con bình an lớn lên và vui vẻ. Việc học quan trọng thật đấy, nhưng sao bằng được khi thấy con mạnh khỏe, ngoan ngoãn mỗi ngày. Hãy lấy đó làm niềm vui để dạy con học, chỉ cần con có chút xíu tiến bộ là mừng rồi. Và xin đừng đặt toàn bộ kỳ vọng, ước mơ, cực nhọc của mình lên con, bởi vì con là một cá thể độc lập với mình. Hãy bình tâm suy xét lại.

Nhiều người khuyên nữ phụ huynh nên giữ bình tĩnh để hiểu con muốn gì (Ảnh minh họa)

- Bình tĩnh lại chút chị ạ, chị đang áp đặt bé, kì vọng quá nhiều vào bé. Người mẹ nào cũng mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với con của mình, nhưng liệu cách mình đang làm có thật sự đúng. Mỗi người sinh ra đều có năng lực riêng ở từng lĩnh vực, bé đã có năng khiếu vẽ thay vì ngăn cấm chị hãy ủng hộ bé.

- Theo mình giờ mẹ nên gạt bỏ việc điểm số của con sang một bên, mẹ cần tâm sự, giãi bày với con nhiều hơn. Mẹ càng làm căng thì tâm lí của bạn ấy càng rối loạn.

- Mình nghĩ mẹ có thể ra điều kiện cho con, con học đàng hoàng, mẹ sẽ mua dụng cụ vẽ, rồi cho con đi học vẽ thêm. Để con đảm bảo được bài vở ở lớp nữa.

N uôi dạy con là một hành trình cân bằng giữa định hướng, yêu thương và kiên nhẫn . Mỗi đứa trẻ đều có sở trường và nhược điểm riêng, việc thúc ép hay áp đặt đôi khi chỉ khiến cả con lẫn bố mẹ mệt mỏi. Điều quan trọng là quan sát, đồng hành và tìm ra cách hỗ trợ trẻ phát triển một cách toàn diện, vừa vui chơi vừa học hành .

5 bài học dạy con phụ huynh nào cũng nên nhớ

1. Tôn trọng đam mê, nhưng không bỏ bê học tập

Mỗi đứa trẻ có một sở trường riêng cần được phát triển năng khiếu. Nhưng song song với đó, bố mẹ cần thiết lập thói quen học tập cơ bản, tránh để đam mê trở thành “cái cớ” bỏ bài vở.

2. Thiết lập thời gian biểu rõ ràng

Một lịch học - chơi cân bằng sẽ giúp trẻ vừa được thỏa sức sáng tạo, vừa đảm bảo bài vở không bị bỏ lỡ. Ví dụ: giờ học, giờ vẽ, giờ nghỉ ngơi, giờ sinh hoạt cá nhân…

3. Khuyến khích con tự chịu trách nhiệm

Thay vì mắng hay ép buộc, hãy hướng trẻ tự quản lý bài vở và tiến độ học tập. Khi trẻ cảm thấy mình làm chủ, khả năng tuân thủ sẽ cao hơn.

4. Đồng hành và quan sát thay vì áp lực

Trẻ em tuổi 9 - 10 rất nhạy cảm. Kiểm soát quá mức hay la mắng liên tục có thể phản tác dụng. Quan sát, nhẹ nhàng hướng dẫn và đồng hành sẽ giúp trẻ cảm thấy được thấu hiểu và tôn trọng, từ đó dễ tiếp thu hơn.

5. Môi trường học tập vui vẻ và linh hoạt

Học không chỉ là điểm số. Khi trẻ vừa vui, vừa học, khả năng tập trung sẽ tốt hơn. Tạo không gian học tập thú vị, kết hợp giữa học và chơi, vừa phát triển năng khiếu, vừa duy trì thành tích học tập.