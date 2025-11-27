Ngăn cản đứa trẻ chạy nhảy trong cửa hàng khiến người mẹ nổi giận đùng đùng, 1 nữ nhân viên phải quỳ gối xin lỗi

Một video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhân viên một cửa hàng Daiso ở Hàn Quốc quỳ gối xin lỗi một bà mẹ sau khi cố gắng ngăn cản đứa trẻ chạy nhảy trong cửa hàng. Sự việc đã gây ra phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Sự việc xảy ra tại cửa hàng Daiso

Một video ghi lại cảnh tượng tại một cửa hàng Daiso ở thành phố Suncheon, tỉnh Jeollanam-do, Hàn Quốc đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Trong đoạn video, một nhân viên nữ của cửa hàng đang quỳ gối trước một phụ nữ, được cho là mẹ của đứa trẻ và phụ nữ này đang khiển trách nhân viên vì đã cố gắng ngăn chặn đứa trẻ chạy nhảy trong cửa hàng.

Phản ứng của cộng đồng mạng

Ngày 27, theo các cộng đồng trực tuyến, một bài viết và video với tiêu đề "Sự cố Daiso Suncheon mẹ x xấu tính" đã được chia sẻ qua các diễn đàn và mạng xã hội (SNS). Được biết, bài viết này lần đầu tiên xuất hiện trên ứng dụng cộng đồng đại học 'Everytime' vào ngày 21. Người đăng bài viết cho biết, "Tôi đã chứng kiến một cảnh tượng không thể tin được khi tôi đến Daiso. Một đứa trẻ đang chạy nhảy trong cửa hàng và nhân viên đã cố gắng can thiệp vì lo sợ trẻ sẽ bị thương, nhưng người mẹ của đứa trẻ đã la lên."

Trong video do người viết bài đăng tải, nhân viên nữ đang quỳ gối và giải thích rằng "bên trong cửa hàng rất nguy hiểm" nhưng người phụ nữ nói rằng "Vậy sao tôi không ngăn nó lại. Con tôi tôi sẽ tự ngăn chặn," và "Nhân viên bạn là ai mà ra lệnh cho khách hàng?"

Người phụ nữ đã nâng giọng lên và chỉ tay nói trong khi nhân viên vẫn tiếp tục xin lỗi bằng cách chắp tay.

Người đăng bài viết cũng nói thêm rằng, "Người phụ nữ đã đe dọa sẽ phàn nàn với công ty mẹ (Daiso) và tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều im lặng."

Một netizen đã chia sẻ trên cộng đồng mạng ngày 21 vừa qua một video được cho là quay tại cửa hàng Daiso ở thành phố Suncheon, tỉnh Jeonnam. Trong video, nhân viên cửa hàng quỳ xuống trước một nữ khách hàng, trong khi người phụ nữ này chất vấn: “Tại sao nhân viên lại ngăn con tôi?”

Bảo vệ nhân viên và phản ứng từ Daiso

Đoạn video sau đó đã thu hút sự chú ý trên cộng đồng trực tuyến và SNS, khiến nhiều người lên án hành động của người phụ nữ và bày tỏ sự đồng cảm với nhân viên. Một netizen đã chỉ trích "Khách hàng là ai mà khiến con gái quý giá của người khác, một người mẹ đáng kính phải quỳ gối?" trong khi một người khác thắc mắc "Liệu nhân viên có cần phải làm đến mức đó với khách hàng không?"

Phía Daiso đã thông báo rằng họ đang bảo vệ nhân viên liên quan và đã cho nhân viên này nghỉ phép có lương. Công ty vận hành Daiso, Asung Daiso, đã thông báo với Chosun.com rằng "Chúng tôi đang nhận thức được vụ việc và đang nỗ lực hết mình để chăm sóc nhân viên bị ảnh hưởng" và xác nhận rằng nhân viên đang trong thời gian nghỉ phép có lương.

Tuy nhiên, việc nhân viên quỳ gối và xin lỗi không phải do người phụ nữ yêu cầu hay ép buộc, mà người phụ nữ này chỉ khiển trách nhân viên vì đã can thiệp vào việc ngăn chặn đứa trẻ của mình, không liên quan đến các vấn đề khác.

