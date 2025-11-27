Chị và em ngủ trên giường, mẹ nhấc chăn lên thì thấy cảnh tượng khó quên

Khi quyết định sinh thêm con, nhiều bậc cha mẹ lo ngại về việc hai đứa trẻ có thể hòa thuận hay không. Đặc biệt với những đứa trẻ vốn quen được chiều chuộng, được quan tâm trọn vẹn, việc chia sẻ tình yêu và sự chăm sóc với em nhỏ đôi khi khiến các bé ghen tỵ, hoặc cảm thấy bị bỏ rơi.

Cô Trương (Trung Quốc) may mắn khi con gái lớn không chỉ ngoan ngoãn mà còn rất tình cảm. Ngay sau khi bé trai chào đời, cô bé đã thể hiện sự quan tâm tự nhiên, biết nhường nhịn và chăm sóc em.

Một tối nọ, cô Trương bận việc, không kịp dỗ con ngủ, nên nhờ con gái lớn trông em. Không ngờ sau một lúc, hai chị em đã ngủ ngon lành từ lúc nào. Khi nhấc chăn lên, cô nhìn thấy con gái ôm em trai trong lòng, đặt chân em lên người để giữ ấm vì em chỉ mặc bỉm. Cảnh tượng khiến cô mẹ không khỏi xúc động, vừa hạnh phúc vừa tự hào về con gái.

Cảnh tượng ấm áp dưới lớp chăn khiến người mẹ vô cùng hạnh phúc

Hành động này đã cho cô Trương nhận ra điều quan trọng nhất trong mối quan hệ anh chị em: hòa thuận và biết yêu thương lẫn nhau. Đó là món quà mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng mong muốn con cái dành cho nhau.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chị em trong nhà không hòa thuận?

Trong gia đình, nếu anh chị em không hợp nhau, không chỉ trẻ em mà cả cha mẹ cũng gặp nhiều khó khăn. Một số hệ quả cần lưu ý:

1. Ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ

Những cuộc cãi vã liên tục giữa các con khiến gia đình lúc nào cũng ồn ào, tạo môi trường căng thẳng, không tốt cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Lâu dài, trẻ có thể gặp các vấn đề về tâm lý, thậm chí phát triển bệnh lý về sức khỏe tinh thần.

2. Gia đình thiếu hạnh phúc

Mâu thuẫn giữa các con kéo theo lo lắng, áp lực cho cha mẹ. Không khí gia đình trở nên ngột ngạt, các bữa cơm, những khoảnh khắc sum vầy không còn trọn vẹn.

Cha mẹ nên làm gì để con hòa thuận và yêu thương nhau?

1. Đối xử công bằng, tránh thiên vị

Một trong những nguyên nhân lớn khiến anh chị em xung đột là do cảm giác bị thiên vị. Khi một đứa trẻ thấy mình không được quan tâm bằng anh/chị em, sự ghen tỵ sẽ xuất hiện, dẫn tới mâu thuẫn. Vì vậy, cha mẹ cần luôn công bằng trong sự quan tâm và yêu thương, để trẻ cảm thấy an toàn và được trân trọng.

Muốn anh chị em trong gia đình hòa thuận, cha mẹ cần đối xử công bằng

2. Dạy con lớn trách nhiệm và tình yêu thương

Khi con đầu được hướng dẫn hiểu vai trò là anh/chị, trẻ sẽ nhận thức được trách nhiệm chăm sóc em, biết nhường nhịn và quan tâm. Đây là cách tự nhiên để giảm thiểu các cuộc cãi vã, đồng thời giúp con lớn trưởng thành hơn.

3. Tạo môi trường gia đình ấm áp và gần gũi

Các bậc cha mẹ nên dành thời gian trò chuyện, chơi cùng các con, khích lệ những hành động yêu thương, để trẻ hiểu rằng quan hệ anh chị em là sự kết nối lâu dài và quý giá.

Khi gia đình có đông con, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Nhưng với phương pháp giáo dục đúng đắn, sự kiên nhẫn và tình yêu thương, cha mẹ hoàn toàn có thể giúp các con hòa thuận, biết yêu thương nhau.