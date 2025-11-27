Biên đạo Đăng Quân và MT-Pop ngồi ghế nóng cuộc thi Greenwich Vietnam Flashmob mùa 3

Greenwich Vietnam Flashmob mùa 3 chính thức trở lại hứa hẹn mang đến sân chơi bùng nổ cảm xúc cho học sinh THPT

Tháng 11 này, Greenwich Việt Nam chính thức khởi động mùa 3 của cuộc thi Flashmob – sân chơi năng động dành cho học sinh THPT trên địa bàn TP. HCM. Đây không chỉ là cuộc thi nhảy đồng diễn, mà còn là cơ hội để học sinh THPT rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, khả năng lãnh đạo, quản lý thời gian và tự tin thể hiện bản thân. Tham gia Greenwich Vietnam Flashmob 2026 là dịp để lan tỏa màu sắc riêng của ngôi trường các em đang theo học, kết nối cộng đồng học sinh năng động và đầy nhiệt huyết của TP. HCM.

Greenwich Vietnam Flashmob - nơi học sinh được cháy hết mình với đam mê nghệ thuật của bản thân

Với chủ đề "Dare to be great - Hãy can đảm để trở nên xuất sắc", Cuộc thi Greenwich Vietnam Flashmob mùa 3 được tổ chức bởi Greenwich Việt Nam nhằm mục tiêu tạo nên một sân chơi phong trào sôi động dành riêng cho học sinh THPT tại TP. HCM, hướng đến xây dựng một cộng đồng học sinh thành phố mang tên Bác sáng tạo, năng động và nhiệt huyết thông qua nghệ thuật nhảy đồng diễn.

Cuộc thi năm nay quy tụ hai gương mặt hàng đầu của cộng đồng vũ đạo tại TP. HCM trong vai trò Ban Giám khảo: Biên đạo – Quán quân Vietnam’s Got Talent, Quán quân Street Dance Vietnam (2022) Đăng Quân và "Thần đồng Popping" MT-Pop – vũ công Việt Nam đầu tiên vừa đăng quang ngôi vô địch Popping thế giới. Sự đồng hành của hai nghệ sĩ hứa hẹn mang đến những đánh giá chuyên môn sâu sắc, góp phần nâng tầm chất lượng các bài dự thi và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho học sinh THPT tại TP. HCM.

2 giám khảo chính của chương trình đều là gương mặt nổi tiếng trong cộng đồng dancer tại TP. HCM

Đặc biệt mùa giải năm nay sẽ có sự xuất hiện của các giám khảo khách mời bí mật. Danh tính của các vị giám khảo đặc biệt sẽ lần lượt được công bố trên Fanpage chính thức của cuộc thi trong thời gian tới.

Cuộc thi dành cho học sinh đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn TP. HCM, mỗi đội thi cần tối thiểu 20 thành viên. Chung kết cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 01/02/2026 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương - số 2 Hồ Xuân Hương, phường Xuân Hòa, TP. HCM.

Mỗi đội thi sẽ trình diễn tiết mục nhảy đồng diễn trên nền nhạc tự chọn (nhạc Việt Nam hoặc nhạc nước ngoài). Mỗi tiết mục dự thi có thời lượng biểu diễn từ 4 - 6 phút, khuyến khích các tác phẩm dự thi có tính sáng tạo về bối cảnh, góc quay, hình thức thể hiện, có tính thẩm mỹ, đảm bảo thuần phong mỹ tục về trang phục, động tác biểu diễn.

Cuộc thi Greenwich Vietnam Flashmob 2025 quy tụ hàng nghìn học sinh THPT trên địa bàn TP. HCM tham gia

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi lên đến 65 triệu đồng, gồm: Giải Quán quân trị giá 20 triệu đồng và 1 cúp vàng, Giải Á quân trị giá 15 triệu đồng và 1 cúp bạc, Giải Quý quân trị giá 10 triệu đồng và 1 cúp đồng. Cùng với đó là các giải thưởng khác, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng cùng cúp lưu niệm bao gồm: Giải tiềm năng; Giải đấu Dance Battle, Giải cổ động và Giải đội được yêu thích nhất.

Đơn vị tổ chức cuộc thi - Greenwich Việt Nam là chương trình liên kết quốc tế giữa Trường Đại học FPT và Đại học Greenwich, Vương quốc Anh từ năm 2009. Với sứ mệnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam theo hướng hội nhập quốc tế, Greenwich Việt Nam đào tạo theo chương trình nguyên bản của Đại học Greenwich - ngôi trường đại học có lịch sử lâu đời tại Anh quốc. Nhờ chất lượng đào tạo xuất sắc đạt xếp hạng Vàng (TEF 2023) cùng định hướng phát triển bền vững và nhiều công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn đối với xã hội, trường được xếp trong Top 86 đại học có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới (THE Impact Rankings 2023).

Greenwich Việt Nam là điểm đến được nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn

Greenwich Việt Nam hiện đang đào tạo chương trình đại học quốc tế tại 4 cơ sở tại các thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM và Cần Thơ. Các chuyên ngành đào tạo tại trường đều là những chuyên ngành hot bao gồm: Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Thiết kế đồ họa và Kỹ thuật số, Truyền thông Đa phương tiện, Quản trị Kinh doanh, Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, Quản trị Marketing, Quản trị Sự kiện, Quản trị Truyền thông và Kinh doanh quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp tại Greenwich Việt Nam được nhận bằng quốc tế từ Đại học Greenwich Vương quốc Anh có giá trị toàn cầu, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận. Từ năm 2025, Greenwich Việt Nam chính thức triển khai chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Toàn cầu - MBA Global mang đến nhiều cơ hội học tập cho người học tại Việt Nam.

Cuộc thi Greenwich Vietnam Flashmob 2026 chính thức nhận đơn đăng ký dự thi từ ngày 14/11/2025. Các thí sinh đăng ký tham gia và xem thể lệ chi tiết tại đây.