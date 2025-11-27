500.000 người theo dõi vụ cậu bé 11 tuổi nuốt nhầm miếng vàng 10g

Trẻ nhỏ vốn hiếu động và tò mò, thường thích đưa mọi thứ vào miệng. Chỉ một phút sơ sẩy có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm khiến cha mẹ thót tim. Câu chuyện về cậu bé 11 tuổi ở Trung Quốc dưới đây là một ví dụ điển hình.

Ngày 17/10 vừa qua, chị Kỷ (Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc) có đặt mua một miếng vàng nặng 10 gram, với giá 12.000 tệ (khoảng 45 triệu đồng). 5 ngày sau, miếng vàng được ship đến, người nhận chính là con trai chị. Cậu bé tiện tay mang vàng vào phòng mình chơi và chỉ ít phút sau, chị Kỷ nghe tiếng con hét thất thanh.

"Lúc đó tôi đang phơi quần áo trên ban công, bỗng nghe con hét: 'Mẹ ơi, mau lại đây, con chết rồi, con nuốt vàng vào bụng rồi!'", chị Kỷ kể lại với phóng viên.

Miếng vàng cậu bé đã nuốt nhầm

Ban đầu chị tưởng con đùa, nhưng khi xác nhận sự thật, chị vừa buồn cười vừa lo lắng: "Trước đây cháu gái tôi từng nuốt đồng xu, bác sĩ nói không sao, cứ theo dõi phân là được. Tôi cũng tra mạng, thấy vàng có thể thải ra ngoài nên chưa quá lo lắng".

Tuy nhiên, để đảm bảo, ngày nào chị cũng phải nhắc con không được đi vệ sinh bên ngoài, "mắc" đến mấy cũng phải về nhà mà đi vì phân này hơi... đắt tiền. Sau 5 ngày theo dõi và kiểm tra mà vẫn chưa thấy vàng đâu, chị quyết định đưa con đến bệnh viện.

Hồ sơ khám tại Bệnh viện Nhân dân số 5, thành phố Côn Sơn (Tô Châu) ghi nhận bệnh nhi nuốt nhầm khoảng 10 gram vàng, đã đi vệ sinh 2 lần nhưng chưa thấy vàng. Hiện tại không có đau bụng hay nôn ói, chẩn đoán cho thấy còn dị vật trong dạ dày. May mắn là, sau khi thăm khám buổi sáng, ngay buổi chiều hôm đó, vàng đã được thải ra ngoài.

Ảnh chụp X-quang của cậu bé nghịch ngợm

Chị Kỷ chia sẻ lại câu chuyện trên mạng xã hội, thu hút hơn 500.000 lượt xem. Trước những lời trêu chọc cùng góp ý của cư dân mạng, chị Kỷ cho biết chị cảm thấy khá may mắn vì cuối cùng cả con và vàng đều an toàn. Chị cũng không quên nhắc nhở các phụ huynh khác: "Những vật giá trị hay nguy hiểm nên cất kỹ, đừng để trẻ nghịch ngợm thấy".

3 cách chủ động bảo vệ trẻ khỏi nuốt nhầm dị vật

1. Cất kỹ vật nguy hiểm

Những vật nhỏ, cứng, hoặc giá trị cao như pin nút, ốc vít, đồng xu, thuốc men, vàng… nên luôn được để trong ngăn khóa hoặc hộp riêng, ngoài tầm với trẻ. Ngay cả những thứ tưởng chừng vô hại như hạt khô, kẹo cứng hay đồ chơi nhỏ cũng có thể trở thành mối nguy khi trẻ ngậm hoặc nuốt vào miệng.

Đối với thực phẩm, bạn nên cắt nhỏ, chia thành từng miếng vừa ăn, hoặc chọn loại mềm, dẻo (ví dụ gel hay kẹo dẻo) thay vì những miếng cứng, dễ mắc nghẹn. Việc này vừa bảo vệ sức khỏe, vừa tránh những tình huống căng thẳng có thể xảy ra.

2. Giám sát khi ăn uống và chơi

Nhiều vụ trẻ nuốt nhầm dị vật xảy ra khi trẻ vừa ăn vừa chơi, xem phim, hoặc mải mê nghịch đồ chơi nhỏ. Trong lúc này, trẻ không tập trung, dễ bỏ qua nguy cơ. Với trẻ đang mọc răng, việc cắn bút chì, đồ chơi hoặc thậm chí quần áo cũng có thể dẫn đến tai nạn.

Phụ huynh cần để mắt, nhắc nhở kịp thời, tạo thói quen ăn uống, chơi an toàn, đồng thời hướng dẫn trẻ chỉ chơi đồ chơi phù hợp với lứa tuổi. Đây là cách giảm rủi ro trước khi sự việc xảy ra.

3. Dạy trẻ tự bảo vệ bản thân

Thay vì chỉ nhắc nhở suông, hãy biến kiến thức an toàn thành trò chơi, truyện tranh hoặc hoạt hình. Ví dụ, kể câu chuyện về "quái vật nhỏ" mà trẻ không được nuốt, hoặc "miếng đồng xu biến thành dao nhỏ trong bụng" nếu nuốt vào, để trẻ hiểu hậu quả mà không sợ hãi.

Phương pháp này vừa giúp trẻ ghi nhớ, vừa tăng khả năng tự phòng tránh, chủ động từ chính bản thân. Khi trẻ nhận thức được nguy hiểm, khả năng mắc tai nạn sẽ giảm đáng kể.

Theo Toutiao