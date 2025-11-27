Ngôi trường 127 năm tuổi vừa từ trường đại học lên đại học, đào tạo đa ngành, chất lượng hàng đầu

Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) đang là cái tên được nhắc những ngày gần đây, liên quan đến sự "nâng cấp" đặc biệt. Theo đó, trường vừa nhận quyết định chuyển đổi từ trường đại học lên đại học. Với quyết định này, Đại học Công nghiệp Hà Nội chính thức trở thành đại học thứ 12 tại Việt Nam.

Dù đã có bước chuyển mình lớn, nhưng HaUI vẫn giữ vững cốt lõi là một trong những ngôi trường kỹ thuật - công nghệ hàng đầu, nơi ươm mầm bao thế hệ kỹ sư chất lượng cao. Cùng xem ngôi trường này có gì hot hit mà ai cũng muốn đặt chân vào nhé!

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa chính thức chuyển thành Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ngôi trường của những cột mốc

Để có một Đại học Công nghiệp Hà Nội hoành tráng như hôm nay, phải ngược dòng lịch sử về tận năm 1898. Tiền thân của trường là trường Chuyên nghiệp Hà Nội, được thành lập dưới thời Pháp thuộc. Tính ra, HaUI là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật có tuổi đời hơn một thế kỷ ở Việt Nam, kinh nghiệm "lão làng" khỏi phải bàn cãi!

Trường đã trải qua nhiều lần đổi tên và sáp nhập, gắn liền với các giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước, từ trường Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội đến trường Trung học Cơ điện Hà Nội. Năm 2005, trường chính thức trở thành trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định công nhận trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành đại học. Việc "lên đời" này không chỉ là thay đổi về mặt danh xưng mà còn mở ra cơ hội phát triển vượt bậc về quy mô, chất lượng và đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Ngôi trường có lịch sử hơn 1 thế kỷ

Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi

Đại học Công nghiệp Hà Nội sở hữu hệ thống cơ sở vật chất rộng rãi, hiện đại, bao gồm ba campus với tổng diện tích gần 50 ha, đủ sức chứa và tổ chức học tập, thực hành, sinh hoạt cho hơn 30.000 sinh viên. Trường được trang bị các giảng đường thông minh, phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ cùng nhiều xưởng thực hành và phòng lab kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt phục vụ các ngành Công nghệ thông tin, Cơ khí, Điện tử, Robot và Tự động hóa. Sinh viên có thể thực hành trực tiếp với các thiết bị hiện đại, từ máy CNC, robot cho đến phòng thí nghiệm đo đạc và lập trình, giúp việc học gắn liền với thực tế công việc sau này.

Hệ thống phòng học càng ngày càng khang trang

Các trang thiết bị hiện đại phục vụ việc học của sinh viên

Sinh viên có thể học tập kết hợp thực hành mọi lúc

Thư viện của HaUI với hàng trăm nghìn đầu sách trong nước và quốc tế cùng phòng học nhóm thoáng đãng, là nơi thuận tiện để nghiên cứu và chuẩn bị đồ án. Hệ thống ký túc xá khép kín, đầy đủ tiện nghi như điều hòa, bình nóng lạnh, phòng vệ sinh riêng và các dịch vụ sinh viên hỗ trợ, tạo môi trường sinh hoạt thuận lợi cho các bạn ở xa.

Khuôn viên xanh mát, nhà thể chất đa năng, sân vận động, sân tennis, cầu lông và bóng bàn… không chỉ giúp sinh viên rèn luyện thể chất mà còn là nơi tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hội thao, câu lạc bộ, góp phần phát triển kỹ năng mềm và tinh thần đồng đội. Tất cả những yếu tố này tạo nên một môi trường học tập - sinh hoạt toàn diện, vừa hiện đại, vừa tiện nghi, phù hợp với các bạn sinh viên theo đuổi ngành kỹ thuật và công nghệ.

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội được trang bị hàng nghìn đầu sách

Nhà đa năng rộng hơn 2000 m2

Chất lượng đào tạo ấn tượng

HaUI không chỉ nổi bật về cơ sở vật chất mà còn chú trọng chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Sinh viên được học trong môi trường gắn liền lý thuyết, thực hành với các lab và xưởng kỹ thuật hiện đại. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp luôn ở mức rất cao, từ 90-23%, minh chứng chương trình đào tạo sát thực tiễn và khả năng giúp sinh viên hòa nhập nhanh với thị trường lao động. Trong lịch sử xây dựng và phát triển, trường cũng đạt được nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất...

Năm 2025, trường thu hút lượng hồ sơ lớn. Điểm chuẩn cho 62 ngành và chương trình đào tạo theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 18 đến 26.27 điểm. Ngành cao điểm nhất là Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (26.27), tiếp đó là Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (25.17), Robot và Trí tuệ nhân tạo (24.3), và các ngành Công nghệ thông tin như Khoa học máy tính (23.72), An toàn thông tin (23.43) và Công nghệ thông tin (23.09). Nhóm ngành Ngoại ngữ giữ mức ổn định: Ngôn ngữ Trung Quốc 23.0 điểm, Ngôn ngữ Anh 21.35 điểm. Các ngành thuộc khối Du lịch có mức điểm thấp nhất 18.0.

Điểm chuẩn chính thức năm nay cho thấy sức hút mạnh mẽ của HaUI, đặc biệt là các ngành kỹ thuật mũi nhọn và công nghệ cao, phản ánh xu hướng phát triển chung của thị trường lao động.

