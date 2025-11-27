Tôi mừng rơi nước mắt khi đọc thông tin mới nhất từ Chính phủ: Trong tương lai, chính người dân sẽ được hưởng lợi!

Khi nghe thông tin Chính phủ định hướng siết chặt việc mở ngành Y và Luật, tôi, với tư cách một phụ huynh thực sự thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy đây là một quyết định đúng đắn, kịp thời và cần thiết hơn bao giờ hết.

Bởi hai ngành này không giống bất kỳ ngành nào khác. Một bên liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe con người. Một bên quyết định công lý, quyền lợi và sự an toàn pháp lý của toàn xã hội. Nếu đào tạo lỏng lẻo, người gánh hậu quả đầu tiên không phải nhà trường, không phải thí sinh… mà chính là người dân.

Người dân sẽ hưởng lợi từ đội ngũ bác sĩ - luật sư giỏi hơn, chuyên nghiệp hơn

Một bác sĩ giỏi cứu sống một mạng người. Một bác sĩ non tay có thể khiến một gia đình rơi vào bi kịch.

Một luật sư giỏi giúp bảo vệ công lý. Một luật sư năng lực kém có thể khiến một người vô tội chịu thiệt.

Chính vì vậy, khi Chính phủ tuyên bố sẽ siết chặt mở ngành, hạn chế các trường đa ngành không đủ tiêu chuẩn đào tạo Y và Luật, tôi tin rằng đây không chỉ là “chuyện nội bộ giáo dục”, mà là chính sách an sinh xã hội.

Người dân sẽ được bảo vệ tốt hơn khi đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, từ trường có bệnh viện thực hành, có giảng viên chuyên khoa, có chuẩn đầu ra nghiêm ngặt.

Ngành Y: Không thể đào tạo theo kiểu “vừa đủ”, vì chỉ một sai sót là trả giá bằng tính mạng

Hiện tại, để vào được các trường Y top đầu, thí sinh phải đạt: 28 - 30 điểm ở nhóm trường hàng đầu, trung bình mỗi môn 8 - 9,4 điểm, nằm trong nhóm có học lực mạnh nhất.

Trong khi đó, vẫn có những trường chỉ tuyển sinh ở mức 20,5 điểm, bằng đúng điểm sàn, hoặc tuyển theo học bạ, xét kết quả tổng hợp.

Điều này tạo ra chênh lệch quá lớn về chất lượng đầu vào. Và sau này, dù khác xa về năng lực, các em đều được trao một tấm bằng bác sĩ mang trách nhiệm sống còn như nhau.

Là phụ huynh, tôi không thể không lo lắng.

Không thể để bác sĩ 27-30 điểm đứng chung bằng cấp với người chỉ vừa đạt điểm sàn. Không thể để bệnh nhân trở thành “người thử nghiệm” cho những lỗ hổng của hệ thống đào tạo. Không thể coi nhẹ sự thật rằng bác sĩ yếu kém thì người dân sẽ chịu rủi ro trước tiên.

Một xã hội văn minh phải bắt đầu bằng an toàn y tế.

Ngành Luật: Một chữ sai - cả đời người trả giá

Luật không liên quan đến tính mạng theo nghĩa sinh học, nhưng lại liên quan trực tiếp đến: tự do, tài sản, danh dự, thậm chí là tương lai của một con người.

Thực tế cho thấy nhiều trường đa ngành trước đây mở khoa Luật chỉ để đáp ứng nhu cầu tuyển sinh, chưa có giảng viên đủ kinh nghiệm thực hành, chưa có hệ thống mô phỏng xét xử hoặc liên kết thực tập đúng chuẩn. Nếu không siết, xã hội sẽ phải đối mặt với: những luật sư thiếu kỹ năng, những tư vấn pháp lý sai, những sai lệch trong tiếp cận công lý.

Một luật sư kém năng lực có thể đẩy cả một gia đình vào bi kịch. Do đó, siết chặt đào tạo Luật cũng chính là bảo vệ quyền lợi của người dân.

Siết chặt không phải làm khó thí sinh mà là bảo vệ xã hội khỏi rủi ro

Tôi rất đồng tình với quan điểm của Chính phủ và nhiều đại biểu Quốc hội: đã đến lúc không thể mở ngành Y - Luật theo kiểu phong trào, lợi nhuận hay chạy theo số lượng nữa.

Cần phải giới hạn các trường đa ngành không đủ điều kiện, yêu cầu bắt buộc có bệnh viện thực hành (ngành Y) và cơ sở thực tập thực tế (ngành Luật), phân tầng rõ ràng trường đủ chuẩn và đặc biệt, không đánh đồng bằng cấp giữa người đạt 27–30 điểm với người chỉ vượt điểm sàn.

Đây là sự công bằng với người học thực lực, và quan trọng hơn, là tấm lá chắn bảo vệ người dân.

Quyết định này là đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu

Với tư cách phụ huynh, tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương siết chặt đào tạo Y và Luật. Đây không phải chuyện “giáo dục khó dễ”, mà là vấn đề an toàn sức khỏe của người dân, an toàn pháp lý của xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Ngành Y và Luật không thể đào tạo ồ ạt. Không thể chấp nhận sự dễ dãi. Và càng không thể để người dân trả giá vì sự lỏng lẻo của hệ thống giáo dục.

Siết chặt là đúng, là cần thiết và là điều nhân dân hưởng lợi nhiều nhất.