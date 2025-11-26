10.000 người mới có 1 người làm đúng câu đố Toán tiểu học này!

Trong lúc nhiều phụ huynh đang mải mê tìm kiếm những bài kiểm tra "kích thích tư duy" cho con, một câu đố Toán tiểu học ở Trung Quốc mới đây bất ngờ gây bão mạng vì tưởng dễ mà khó, nhìn đơn giản nhưng độ đánh đố khiến người lớn cũng làm sai hàng loạt.

Video về bài toán này nhanh chóng lan truyền với tiêu đề gây sốc: "10.000 người mới có 1 người làm đúng!". Điều khiến cộng đồng chú ý không phải vì phép tính quá hóc búa, mà vì những chi tiết nhỏ xíu được giấu trong hình, đủ để đánh lừa bất cứ ai chỉ nhìn lướt qua.

Câu đố tưởng đơn giản nhưng liên tục đẩy người ta vào "bẫy" vì thiếu quan sát

Bài toán được trình chiếu trong buổi học thử của một trung tâm, yêu cầu người xem suy luận giá trị của các hình minh hoạ: đôi giày, chiếc ba lô xanh và các chai nước. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ đây là kiểu bài "quy ước - thay số - tính toán" quen thuộc. Nhưng ngay khi người dùng bắt đầu tính, vô số đáp án sai đã xuất hiện vì tất cả đều vướng cùng một lỗi, đó là không quan sát kỹ hình vẽ.

Ở dòng đầu tiên, hình xuất hiện là một đôi giày, tức là hai chiếc. Đến dòng cuối cùng, chỉ còn một chiếc giày đơn, giá trị vì thế thay đổi hoàn toàn. Tương tự, chiếc ba lô ở dòng hai hoàn toàn trống trơn, nhưng sang dòng ba thì lại ôm thêm hai chai nước và ở dòng cuối là ôm tới ba chai. Ngay cả hình hai chai nước đứng cạnh nhau cũng dễ khiến người ta lầm tưởng đó là một hình duy nhất, trong khi thực tế nó đại diện cho hai chai riêng biệt. Những chi tiết "rất nhỏ nhưng vô cùng quan trọng" ấy chính là hố sâu mà bất kỳ ai cẩu thả một chút cũng sẽ rơi vào.

Trên thực tế, các hình minh họa có khác biệt, dẫn đến đáp án sai lệch

Khi phân tích cẩn thận, ta sẽ có các bước suy luận như sau:

- Dòng đầu tiên cho thấy một đôi giày bằng 10, suy ra một chiếc giày đơn là 5.

- Dòng thứ hai cho biết hai chiếc ba lô cùng một đôi giày bằng 20, vì vậy mỗi ba lô trống có giá trị là 5.

- Đến dòng tiếp theo, hai hình "2 chai nước" cộng lại với một ba lô ôm hai chai tạo thành 17, từ đó suy ra mỗi chai nước có giá trị là 2.

- Ở phép tính cuối cùng, đề yêu cầu lấy một chiếc giày đơn (5) cộng với phép nhân giữa một ba lô ôm ba chai (tức 5 + 3×2 = 11) và một chai nước đơn (2).

- Vậy kết quả là 5 + (11 × 2) = 27.

Đáp án cuối cùng: 27.

Nhưng điều khiến bài toán viral không chỉ là đáp án, mà là cuộc tranh luận phía sau nó. Nhiều netizen cho rằng dạng câu đố này "không còn là Toán tiểu học nữa, mà là bài test quan sát sai lệch kiểu IQ vặt vãnh", thậm chí có ý kiến gay gắt: "Giáo dục đang đi hơi xa rồi, trẻ con cần kiến thức chứ không cần bị đánh đố kiểu này".

Trong khi đó, một nhóm khác lại cho rằng việc rèn sự tỉ mỉ, chú ý đến chi tiết cũng quan trọng không kém khả năng tính toán. Nếu học sinh chỉ quen với đề bài thẳng thừng thì sẽ thiếu linh hoạt sau này.

Dù quan điểm trái chiều, nhưng câu đố này đã chứng minh một điều đôi khi thứ làm chúng ta sai không phải là kiến thức, mà là sự chủ quan. Còn bạn, nếu gặp bài toán này ngay lần đầu, liệu bạn có nằm trong nhóm "1/10.000 người làm đúng" không?

Theo Sohu