Thấy cả lớp đi học IELTS, phụ huynh Hà Nội đưa con đến trung tâm xin học, nghe số tiền phải trả, chị dắt con đi về luôn

IELTS ngày càng được phụ huynh và học sinh quan tâm, không chỉ vì đây là chìa khóa để xét tuyển vào các trường đại học trong và ngoài nước, mà còn là công cụ quan trọng giúp nâng cao năng lực tiếng Anh toàn diện. Chính vì thế, đã hình thành một “cuộc đua” ngầm, khi nhiều gia đình cho con học IELTS từ sớm để không bị tụt lại so với bạn bè.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một phụ huynh tại Hà Nội về việc học tiếng Anh của con lớp 11. Theo chia sẻ của người mẹ, nhiều gia đình trong lớp đã cho con đi học IELTS tại các trung tâm từ sớm, nhằm khi lên lớp 12 có chứng chỉ sẵn để xét tuyển vào đại học, giảm áp lực thi cử. Chị cũng dự định dẫn con đến một trung tâm gần trường, nhưng khi nghe báo giá gần 20 triệu đồng cho một khóa học, chị khá bất ngờ vì chi phí này vượt quá khả năng tài chính của gia đình.

Dù trong lớp hầu hết học sinh đều tham gia khóa IELTS, người mẹ vẫn phải cân nhắc. Chị cho biết: “Mình không muốn con tụt lại phía sau, nhưng số tiền này thực sự khó với gia đình”. Cuối cùng, chị quyết định dẫn con về và đang tìm các giải pháp khác phù hợp hơn.

Sau khi bài đăng được lan tỏa, netizen để lại nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ đồng cảm với phụ huynh về áp lực chi phí học IELTS sớm và lo lắng con cái bị tụt lại so với bạn bè. Một số khác cho rằng việc chuẩn bị sớm cũng là cần thiết để giúp học sinh giảm áp lực thi cử sau này. Bên cạnh đó, không ít bình luận chia sẻ kinh nghiệm tìm các trung tâm, khóa học vừa túi tiền hoặc lựa chọn học trực tuyến để phù hợp với điều kiện gia đình.

Làm cha mẹ, ai cũng mong con có cuộc sống tốt nhất.

Một số bình luận của dân tình:

- Mình hoàn toàn hiểu cảm giác của phụ huynh này. Áp lực từ xã hội khiến nhiều gia đình cảm thấy phải đầu tư quá sớm cho con, trong khi tài chính lại hạn chế.

- Chuẩn bị IELTS từ lớp 11 là một chiến lược tốt, nhưng mình nghĩ không nên coi đó là bài học sinh tồn. Mỗi đứa trẻ có năng lực và tốc độ học riêng, ép buộc cũng không giúp con phát triển toàn diện.

- Mình thấy nhiều phụ huynh lúng túng khi lựa chọn trung tâm. Giá cả quá cao mà chất lượng chưa chắc tương xứng. Có khi học online, học nhóm tại nhà lại hiệu quả hơn và phù hợp túi tiền.

- Dạy con không chỉ là học IELTS hay điểm số, mà còn là dạy con cách quản lý áp lực và biết cân bằng tài chính gia đình.

- Một số bạn nói chuẩn bị IELTS sớm là cần thiết thì đúng, nhưng mình nghĩ điều quan trọng hơn là con có hứng thú với việc học, chứ không phải học vì sợ tụt lại. Động lực từ bên trong luôn hiệu quả hơn áp lực từ bên ngoài.

- Thực tế là nhiều gia đình bị so sánh với nhau, con nào cũng học IELTS, đi học trung tâm nọ kia. Điều này tạo áp lực lớn cho phụ huynh lẫn học sinh. Có lẽ cần nhìn nhận mỗi trẻ là một cá thể, không thể so sánh như nhau.

Không học thêm ở trung tâm, còn những cách nào để học IELTS?

Nhiều phụ huynh và học sinh hiện nay thường nghĩ rằng để đạt được chứng chỉ IELTS, việc học tại các trung tâm là bắt buộc. Thực tế, việc học thêm ở trung tâm chỉ là một trong nhiều con đường, không phải lựa chọn duy nhất. Với sự phát triển của công nghệ và nguồn tài liệu phong phú, học sinh hoàn toàn có thể tự học và cải thiện trình độ tiếng Anh tại nhà hoặc thông qua các phương pháp linh hoạt khác.

Một trong những cách phổ biến là học trực tuyến qua các khóa học trên nền tảng MOOC, YouTube hay các ứng dụng học tiếng Anh như Duolingo, LingQ, hoặc các khóa IELTS trực tuyến. Những khóa học này thường có lộ trình chi tiết, phân theo kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, kèm theo bài tập và đề thi mẫu, giúp học sinh chủ động học theo tốc độ riêng của bản thân mà không bị áp lực thời gian.

Bên cạnh đó, việc tự luyện tập qua sách và đề thi IELTS cũ cũng là phương pháp hiệu quả. Học sinh có thể đặt mục tiêu đọc 1 bài đọc mỗi ngày, viết một bài luận theo đề mẫu, nghe podcast hoặc video tiếng Anh hàng ngày và ghi âm lại phần Speaking để tự đánh giá. Đây là cách giúp phát triển kỹ năng toàn diện, đồng thời rèn luyện khả năng tự học, tự đánh giá... điều mà nhiều trung tâm không thể cung cấp sâu sát cho từng học sinh.

Một phương pháp khác là học nhóm tại nhà hoặc với bạn bè. Học nhóm giúp tăng tính tương tác, trao đổi kiến thức, luyện nói và phản xạ tiếng Anh, đồng thời tạo động lực cho nhau. Ngoài ra, tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh, giao tiếp với người nước ngoài qua các nền tảng trao đổi ngôn ngữ như Tandem hay HelloTalk cũng là cách học rất thực tế, giúp học sinh làm quen với giọng nói, cách phát âm và ngữ điệu tự nhiên.

Cuối cùng, học IELTS không chỉ là học ngôn ngữ mà còn là luyện kỹ năng tư duy, lập luận và quản lý thời gian. Vì vậy, các phương pháp tự học, học trực tuyến hay học nhóm hoàn toàn có thể thay thế trung tâm nếu học sinh biết lên kế hoạch, đặt mục tiêu rõ ràng và kiên trì thực hiện. Sự chủ động trong học tập, khả năng tự đánh giá và tự rèn luyện sẽ giúp học sinh tiến bộ nhanh, đồng thời tiết kiệm chi phí và tạo nền tảng vững chắc cho việc sử dụng tiếng Anh trong học tập và cuộc sống.