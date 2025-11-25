Người tên Lan khổ nhất Việt Nam!?

Có những bài toán chỉ cần áp dụng công thức là ra đáp số ngay, nhưng cũng có những câu hỏi dù tìm mãi vẫn chưa thấy lời giải. Thậm chí, có những bài toán cực kỳ đơn giản nhưng vì dữ liệu đưa ra quá phi lý, chỉ cần đọc thôi cũng khiến người ta phải bật cười.

Mới đây, một bài toán tiểu học “gây lú” từng xuất hiện vào năm 2024 trên mạng xã hội bất ngờ được đào lại khiến cư dân mạng tranh luận rôm rả. Nội dung bài toán như sau: “Bạn Lan đi xe đạp từ nhà đến trường quãng đường dài 7.200 km với vận tốc 12 km/h. Hỏi bạn Lan mất bao lâu để đến trường?”.

Điều phi lý ở bài toán này nằm ở dữ kiện được cho ở đề bài. Quãng đường đi học của bạn Lan đi học 7.200 km thậm chí còn dài gần gấp đôi đường bờ biển Việt Nam (khoảng 3.260 km). Nhiều netizen chia sẻ, với quãng đường dài như thế này Lan phải... đi máy bay hay tên lửa may ra mới đến trường kịp giờ học.

Nếu bạn nghĩ mình đã khổ, hãy nhìn vào trường hợp của Lan.

Nếu bỏ qua sự vô lý về dữ liệu, đây chỉ là bài toán tính thời gian dựa trên công thức quen thuộc: t = s/v

Trong đó:

- v là vận tốc (km/h hoặc m/s),

- s là quãng đường (km hoặc m),

- t là thời gian (giờ hoặc phút).

Áp dụng vào bài toán:

t = 7200 : 12 = 600 (h).

Nghĩa là, Lan phải mất 600 giờ mới tới trường. Nếu đi liên tục cả ngày lẫn đêm với vận tốc không đổi, bạn ấy sẽ cần tới 25 ngày để đi hết quãng đường.

Cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận hài hước:

- Ôi, thương Lan quá, đi học mất tận 25 ngày!

- Lan vất vả thật, cố lên nhé vì con chữ.

- Nếu bạn thấy khổ mỗi khi đi học thì hãy nhìn vào trường hợp của Lan để xem cô bạn này có nghị lực phi thường thế nào.

- Lan là tấm gương nghị lực, đáng ngưỡng mộ!

- Con đường từ nhà đến trường dài hơn cả từ Bắc vào Nam luôn.

- Một lần đi học của Lan, chắc phải mấy năm sau mới về đấy nhỉ?

- 1 năm có 365 ngày, mà mỗi lần đi học của Lan mất tới 25 ngày, tức là cả năm cô bạn đi học mỗi... 14 lần thôi à?

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng bài toán này được tạo ra chỉ nhằm câu like, câu view vì số liệu quá phi thực tế. Do đó, mọi người chỉ nên đọc cho vui. Nếu phụ huynh muốn cho con luyện dạng bài tính quãng đường - vận tốc - thời gian, hãy chọn những bài có số liệu hợp lý hơn để tránh gây nhầm lẫn.