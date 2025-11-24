Trường cấp 3 lập khu riêng trong canteen cho học sinh giỏi ăn uống sang chảnh: MXH bùng tranh cãi!

Mới đây, MXH Trung Quốc xôn xao trước bức ảnh sắp xếp hẳn một khu riêng gọi là “khu vực học sinh giỏi”. Các học sinh ăn ở khu vực này được dùng hộp cơm gỗ sang trọng, mỗi người có một bát canh đất nung và một quả cam. Dù ngồi cùng bàn với các bạn bình thường, bữa ăn của các học bá vẫn “xịn” hơn hẳn.

Nhà trường giải thích đây là phần thưởng cho những học sinh đứng đầu môn học, lớp hoặc có tiến bộ nổi bật, và không áp dụng thường xuyên. Tuy nhiên, sau khi dư luận bùng nổ, nhà trường thừa nhận cách làm chưa hợp lý và quyết định dừng hẳn.

Bữa ăn sang chảnh của "học bá" gây tranh cãi.

Hình ảnh “khu vực học sinh giỏi” trong canteen lập tức gây tranh cãi. Nhiều netizen cho rằng việc phân biệt bữa ăn tạo cảm giác phân cấp, gây áp lực cho các học sinh bình thường, đồng thời đặt câu hỏi về cách nhà trường khuyến khích học sinh giỏi mà vẫn tôn trọng tất cả các em.

- Liên quan đến chuyện ăn uống mà cũng phân cấp? Trường này quá thực dụng rồi, học giỏi mới xứng đáng ăn bữa ngon à?

- Mình là học sinh bình thường, nhưng nhìn khu học bá sang chảnh mà thấy tủi thân, như bị dán nhãn vậy.

- Trường nên khuyến khích học tập, chứ dùng bữa ăn ưu đãi kiểu này chỉ làm học sinh nghĩ rằng điểm số là tất cả.

- Cách phân khu ăn uống này làm mình áp lực hơn. Học kém là bị bỏ rơi hay sao?

- Giáo dục không chỉ là điểm số, mà ngay cả bữa ăn cũng phân cấp, như vậy đang dạy ra máy điểm số chứ không phải con người thực sự.

Ở một diễn biến khác, một số người cho rằng đây đơn giản chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của học sinh giỏi.

- Mình nghĩ ai chăm chỉ, đạt thành tích xuất sắc thì được ghi nhận và thưởng cũng là bình thường. Không nên quá nhạy cảm, miễn sao việc này không tạo cảm giác phân biệt hay làm tổn thương các bạn khác.

- Nhìn từ góc độ động viên học sinh giỏi, việc lập “khu học bá” chỉ là một cách để tôn vinh nỗ lực và cố gắng của các em. Nếu làm tinh tế hơn, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn thay vì gây tranh cãi.

- Mình thấy việc thưởng là hợp lý, nhưng cách thể hiện cần cân nhắc kỹ. Không nên để học sinh khác cảm thấy bị so sánh hay thua kém, chỉ cần tập trung vào việc khích lệ và tạo động lực là đủ.

- Các bạn học giỏi xứng đáng được khen ngợi, nhưng nhà trường nên tìm cách khéo léo, tránh lập ranh giới quá rõ ràng. Thưởng mà khiến các em khác cảm thấy áp lực thì phản tác dụng.

“Thưởng” học sinh thế nào cho phù hợp?

Trong môi trường giáo dục hiện nay, việc thưởng học sinh giỏi là cần thiết để ghi nhận nỗ lực và tạo động lực cho các em. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là: “Thưởng thế nào cho phù hợp?” Khi thưởng không khéo, thay vì khích lệ, có thể gây ra áp lực, ganh đua hay cảm giác bị phân biệt đối xử.

Trước hết, phần thưởng nên tập trung vào công nhận nỗ lực và sự tiến bộ của từng học sinh, thay vì chỉ tôn vinh thành tích cao nhất. Việc này giúp tất cả học sinh đều cảm nhận được giá trị của mình và khuyến khích các em cố gắng, thay vì chỉ so sánh với bạn khác. Một học sinh có tiến bộ vượt bậc dù không đứng đầu cũng xứng đáng được ghi nhận.

Thứ hai, hình thức thưởng cần tinh tế và công bằng. Những cách quá nổi bật như lập “khu học bá” hay tách bữa ăn riêng dễ tạo cảm giác phân cấp, khiến học sinh bình thường cảm thấy thua kém. Thay vào đó, nhà trường có thể tổ chức lễ trao giải, bảng vinh danh, giấy khen hay các hoạt động tập thể để ghi nhận học sinh giỏi mà vẫn giữ được sự đoàn kết trong lớp.

Thứ ba, phần thưởng nên đi kèm với giáo dục giá trị. Thay vì chỉ thưởng vật chất hay hình thức, giáo viên có thể lồng ghép thông điệp về tinh thần học tập, ý chí vượt khó và tinh thần đồng đội. Điều này giúp học sinh hiểu rằng nỗ lực không chỉ để nhận giải thưởng, mà còn để rèn luyện kỹ năng, nhân cách và phát triển bản thân.

Cuối cùng, việc thưởng cần cân bằng giữa khích lệ học sinh giỏi và động viên học sinh chưa xuất sắc. Giáo dục không chỉ là chạy đua thành tích mà còn là giúp các em tìm thấy giá trị bản thân, tự tin và yêu thích việc học. Một phần thưởng hợp lý, khéo léo sẽ tạo động lực tích cực, giúp học sinh không chỉ hướng tới thành tích mà còn phát triển toàn diện.

Như vậy, thưởng học sinh cần tinh tế, công bằng và chú trọng cả giá trị tinh thần lẫn vật chất, để vừa khích lệ những nỗ lực nổi bật, vừa không khiến các em khác cảm thấy bị bỏ lại phía sau.