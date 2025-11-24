1 sao nữ vừa sinh con cho bạn trai thiếu gia vẫn bị "cấm cửa": Học hành "đỉnh chóp" vẫn không qua ả nhà hào môn

Dương Thái Ngọc (Trung Quốc) là một diễn viên sinh năm 1992. Người đẹp từng đóng Tình yêu thập niên 1980, Chân dung mùa hạ tuổi 19. Gần bốn năm qua, cô ít xuất hiện trên màn ảnh, chủ yếu tham gia dẫn chương trình và dần sống kín tiếng hơn. Hai năm gần đây, Dương Thái Ngọc gần như mất hút khỏi làng giải trí Trung Quốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, Dương Thái Ngọc đã sinh con cho bạn trai kém tuổi Trương Hướng Vinh, thiếu gia thuộc Tập đoàn Kim Lộc. Tuy nhiên sau buổi gặp mặt gia đình họ Trương tại căn biệt thự ở Phúc Kiến, nữ diễn viên được cho là không được mẹ của Hướng Vinh chấp thuận vì lo ngại về “đời tư phức tạp” của cô.

Dương Thái Ngọc

Truyền thông cho biết Dương Thái Ngọc và thiếu gia họ Trương đã chào đón con trai hồi tháng 8 vừa rồi. Trước đó, vào tháng 2, cô bị bắt gặp hẹn hò với Trương Hướng Vinh. Chỉ hai tháng sau, hình ảnh cặp đôi du lịch Nhật Bản, trong đó vòng hai của nữ diễn viên lớn bất thường, làm dấy lên tin đồn mang thai nhưng cô không đưa ra phản hồi.

Học vấn xịn sò vẫn bị “cấm cửa”

Theo trang 163, Trương Hướng Vinh là cháu trai của Chủ tịch Tập đoàn Kim Lộc – thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất thuốc diệt côn trùng tại Trung Quốc. Dù cố gắng thuyết phục, anh vẫn không thể khiến gia đình đồng ý chấp nhận bạn gái và con trai. Một số nguồn tin khẳng định Dương Thái Ngọc bị “cấm cửa”, không được phép quay trở lại biệt thự của gia đình họ Trương.

Không chỉ được chú ý nhờ ngoại hình giống Lưu Diệc Phi, Dương Thái Ngọc còn nổi tiếng là một trong những mỹ nhân có học vấn bài bản trong lứa nữ diễn viên trẻ. Trước khi bước chân vào làng giải trí, cô từng có quãng thời gian du học tại Mỹ, theo học các chương trình nghệ thuật và giao tiếp bằng tiếng Anh. Nền tảng này giúp cô thông thạo ngoại ngữ, tự tin xuất hiện trong các sự kiện quốc tế và có khả năng làm việc với nhiều ê-kíp nước ngoài.

Sau khi về nước, Dương Thái Ngọc thi đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, một trong hai trường đào tạo diễn viên danh giá nhất Trung Quốc, nơi sản sinh ra hàng loạt ngôi sao như Trần Khôn, Triệu Vy, Chu Á Văn, Thư Sướng… Việc trúng tuyển vào trường này vốn đã không dễ, đặc biệt ở thời điểm mỗi mùa tuyển sinh vài chục ngàn thí sinh dự thi nhưng tỉ lệ chọi cực thấp.

Trong thời gian học tập tại Bắc Ảnh, Dương Thái Ngọc được đánh giá là sinh viên chăm chỉ, nghiêm túc và có nền tảng diễn xuất ổn.

Sau khi tốt nghiệp, học vấn tốt giúp cô dễ dàng xuất hiện trên nhiều tạp chí và tham gia vào các đoàn phim có yếu tố nước ngoài. Nhiều bài báo thời điểm đó nhận xét rằng Dương Thái Ngọc “có tiềm năng phát triển theo hướng quốc tế”, bởi cô sở hữu cả ngoại ngữ, tác phong làm việc chuyên nghiệp và tư duy hiện đại.

Không chỉ vậy, chính học vấn tốt cũng giúp cô được mời tham gia các chương trình thời trang - giải trí cao cấp. Trong giai đoạn hẹn hò với tỷ phú Trần Kim Phi, Dương Thái Ngọc từng được ông đưa đến nhiều sự kiện quốc tế; cô dễ dàng hòa nhập nhờ khả năng ngoại ngữ và cách giao tiếp chững chạc.

Dù có nền tảng học vấn đáng nể lại xinh đẹp nhưng tất cả lại không đủ để giúp Dương Thái Ngọc được gia đình bạn trai chấp nhận. Điều này một lần nữa cho thấy: Trong thế giới hào môn, học vấn giỏi hay sự nghiệp tốt không đảm bảo được một chỗ đứng. Trong mắt nhiều hào môn, “ồn ào quá khứ” đôi khi còn đáng sợ hơn cả thiếu học vấn.