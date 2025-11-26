Sự nuông chiều có thể tạo nên BI KỊCH lớn đến mức nào? Câu chuyện cha - con sau đây khiến nhiều phụ huynh hoảng hốt!

Đêm khuya ngày 18 tháng 3 năm 2014, tại Nam Kinh (Trung Quốc), một người cha trong cơn hoảng loạn đã đưa con gái mình đến bệnh viện. Cô bé 13 tuổi khắp người đầy thương tích. Anh ta nói với bác sĩ rằng chính mình đã đánh con. Mười mấy phút sau, bác sĩ tuyên bố cứu chữa không hiệu quả, người cha này gục ngã xuống đất.

Người cha đơn thân "muốn tốt cho con gái" cuối cùng đã cướp đi sinh mạng của con, một giờ đánh đập mà Chủ tòa phiên tòa đánh giá là "tàn nhẫn", rốt cuộc đã xuất phát từ nguyên nhân gì?

Sau khi Trịnh Đông đánh chết con gái Trịnh Thiện Thiện, hầu hết hàng xóm láng giềng đều khó tin vào tin tức này. Trong mắt họ, Trịnh Đông là một người cha rất tốt. Trịnh Đông là một người cha đơn thân, sau khi ly hôn với mẹ của Thiện Thiện vào năm 2003, anh ta đã giành được quyền nuôi dưỡng Thiện Thiện lúc đó mới hai tuổi. Sau đó, anh ta lại trải qua một cuộc hôn nhân nữa, nhưng rồi cũng ly hôn, con gái nhỏ từ cuộc hôn nhân thứ hai theo mẹ sống.

Người cha đơn thân "muốn tốt cho con gái" cuối cùng đã cướp đi sinh mạng của con

Trịnh Đông thường dẫn Thiện Thiện đi chơi, Thiện Thiện cũng thường xuyên ra cửa hàng tạp hóa mua thuốc lá, rượu cho bố. Khi con gái học lớp ba, Trịnh Đông đã thuê gia sư cho con vì học kém. Khi Thiện Thiện mới mười mấy tuổi, Trịnh Đông đã dẫn con đến tiệm cắt tóc gội đầu, đây có thể coi là một khoản chi tiêu nhỏ xa xỉ đối với các gia đình bình thường.

Dưới sự nuôi dưỡng của Trịnh Đông, Thiện Thiện đã trở thành một cô bé lanh lợi trong mắt hàng xóm, cô bé xinh xắn, miệng lưỡi ngọt ngào, thấy hàng xóm đều chủ động chào hỏi, gặp ai cũng cười. Nhưng Thiện Thiện cũng là một đứa trẻ ham chơi, cô bé thích làm đẹp, có hàng xóm nói trang phục của cô bé trông chững chạc hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa. Cô bé còn thích đi lên mạng, không chú tâm học hành, thành tích cũng không tốt lắm.

Sau khi Thiện Thiện bước vào tuổi dậy thì, cả tâm lý lẫn thể chất đều có những thay đổi lớn, việc giao tiếp giữa Trịnh Đông và con gái bắt đầu có nhiều bất tiện. Vì điều này, Trịnh Đông đã từng nhờ cậy mẹ của Thiện Thiện, hy vọng bà có thể đưa Thiện Thiện về sống cùng một thời gian. Nhưng Thiện Thiện sống với mẹ không được suôn sẻ lắm, hai mẹ con thường xuyên cãi vã, do lớn lên cùng bố từ nhỏ, Thiện Thiện cho rằng mẹ "không có tư cách" quản mình, vì vậy một tháng sau, mẹ cô bé đã đưa Thiện Thiện trở về chỗ Trịnh Đông.

Trịnh Đông cũng đã nghĩ đến một số biện pháp giáo dục. Thiện Thiện thích làm đẹp, Trịnh Đông khuyên con học giỏi tiếng Anh, nâng cao thành tích, anh ta có thể nhờ quan hệ cho Thiện Thiện đi làm tiếp viên hàng không. Trịnh Đông còn cam đoan, nếu thành tích học tập của Thiện Thiện ổn định, anh ta sẽ lập tức dẫn con đi mua máy tính xách tay Apple. Anh ta nói mình còn bỏ thuốc lá, bỏ rượu, muốn dùng cách này để kích thích động lực học tập của Thiện Thiện.

Để ngăn Thiện Thiện đến quán net, anh ta đã đến rất nhiều quán net gần nhà, dặn chủ quán thấy Thiện Thiện thì đừng cho vào. Có thời gian, dù làm ca đêm, anh ta vẫn kiên trì dậy lúc 5 giờ 30 sáng làm bữa sáng cho Thiện Thiện, 6 giờ gọi con dậy đi học.

Trịnh Đông nói, những nỗ lực này về cơ bản đều "tốt chẳng được ba ngày, nhiều nhất là một tuần". Thiện Thiện từng nói với bố: "Có lúc con thay đổi, chính con cũng không kiểm soát được mình". Trịnh Đông bó tay trong việc dạy dỗ con gái, họ hàng đều trách anh ta thường ngày quá nuông chiều con.

Bi kịch

Khoảng trước sau Tết năm 2014, Thiện Thiện 13 tuổi quen một bạn nam khoảng hơn 20 tuổi trên mạng. Khi Trịnh Đông lật xem điện thoại của con gái, phát hiện đoạn chat giữa hai người có chút mơ hồ, nghi ngờ con gái đang yêu đương.

Trịnh Đông lén đi tìm bạn của Thiện Thiện, mời đối phương ăn cơm, dặn anh ta tránh xa Thiện Thiện, nam sinh này vì vậy bắt đầu tránh mặt Thiện Thiện. Có lẽ dưới sự truy hỏi của Thiện Thiện, đối phương đã nói ra việc Trịnh Đông từng nói chuyện với anh ta, Thiện Thiện vô cùng tức giận, vào mùng 3 Tết đã một lần bỏ nhà đi.

Ba ngày sau, Thiện Thiện trở về nhà. Trong lúc con gái bỏ nhà đi, Trịnh Đông sốt ruột như lửa đốt đã đưa ra một quyết định khiến người ta sửng sốt: anh ta bảo bà nội dẫn Thiện Thiện đến bệnh viện kiểm tra trinh tiết. Bà nội dẫn Thiện Thiện đi rồi gọi điện cho Trịnh Đông, nói không có hạng mục kiểm tra này. Thiện Thiện vô cùng tức giận, cãi nhau với bà nội, đẩy bà ngã rồi lại bỏ nhà đi.

Trịnh Đông sau này nói với phóng viên, lúc đó anh ta đã nói với mẹ: "Mẹ à, (mục đích của con khi bảo mẹ dẫn Thiện Thiện đi kiểm tra này) là để cảnh cáo nó".

Hồi chuông cảnh cáo này, xuất phát từ chính trải nghiệm của Trịnh Đông.

Năm Trịnh Đông 4 tuổi, cha anh qua đời vì tai nạn giao thông, anh theo mẹ hạ đi nông thôn, sau khi trở về thành phố, mẹ tái hôn, còn Trịnh Đông học hết lớp 8 thì bỏ học, đến đơn vị của mẹ nhận việc thay thế.

Năm 16 tuổi, anh từng yêu một cô gái chưa đầy 14 tuổi, theo lời anh kể, trong tình huống không rõ tuổi của đối phương, đã quan hệ với cô ta. Năm 1986, Trịnh Đông bị kết tội hiếp dâm trẻ vị thành niên, phạt tù 2 năm. Cuộc sống của Trịnh Đông sau khi ra tù tiếp tục rơi vào hỗn loạn, anh rất khó tìm được công việc ưng ý, phải dựa vào làm thuê ở quán ăn để kiếm sống, cuộc sống mãi không khá lên được, anh từng tham gia ẩu đả vì "nghĩa khí giang hồ", còn nhiễm cả nghiện ma túy.

Anh có một loạt tiền án, ngoài việc bị kết tội hiếp dâm trẻ vị thành niên năm 1986, năm 1990, anh vì tội cố ý gây thương tích bị phạt tù 5 năm, năm 2000 vì tội gây rối trật tự công cộng bị phạt tù 1 năm cho hưỡng án treo 2 năm, năm 2008 vì sử dụng ma túy bị hành chính giam giữ 10 ngày, năm 2011, vì sử dụng ma túy bị cách ly cai nghiện bắt buộc 2 năm.

Trịnh Đông cho rằng, cuộc đời của mình và cô gái khi đó, đều bị yêu sớm hủy hoại. Sau này anh cũng gặp lại cô gái đó, hiện giờ cô ta đang làm việc ở một siêu thị, cũng nghiện ma túy, dường như cũng không có gia đình và con cái, anh cho rằng đối phương sống không mấy tốt đẹp. Anh ta nói, "Cô gái chưa đủ mười bốn tuổi đó, nếu lúc chơi đêm cô ta về nhà, hoặc khoảng chín mười giờ, mười một giờ cô ta về nhà, thì tôi cũng không có những chuyện này".

Con gái cũng chưa đầy 14 tuổi không về nhà qua đêm, Trịnh Đông vô cùng lo lắng con sẽ giẫm lên vết xe đổ.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ đông, bắt đầu đi học trở lại, Thiện Thiện lại liên tục năm ngày không đến trường, bị giáo viên tìm thấy trong quán net. Do Thiện Thiện nhiều lần trốn học, giáo viên đề nghị Trịnh Đông đưa đón con đi học mỗi ngày, Trịnh Đông đã nghỉ việc, chuyên tâm đưa đón con gái.

Chiều tối ngày 18 tháng 3, Trịnh Đông đã làm sẵn vài món ăn, Thiện Thiện thích ăn mực và cánh gà, hai món này anh chuẩn bị rồi nhưng chưa nấu, định đợi con gái về mới xào. Đợi từ 6 giờ chiều đến hơn 8 giờ tối, Thiện Thiện vẫn chưa về nhà, Trịnh Đông liền đạp xe đến trường hỏi bảo vệ, bảo vệ nói học sinh đều đã tan học về hết rồi.

Trịnh Đông về nhà đợi đến gần 10 giờ tối, Thiện Thiện mới về đến nhà, cô bé nói có bạn mời ăn cơm nên về muộn. Trịnh Đông bắt con quỳ xuống suy nghĩ, Thiện Thiện làm theo. Nhưng Trịnh Đông vẫn rất tức giận, anh hỏi tại sao mãi không chịu đi học, Thiện Thiện nói mình không muốn học nữa. Trịnh Đông nổi cơn thịnh nộ, liền tát mấy cái, sau đó lại dùng nắm đấm đánh vào mặt con và đá con. Đây không phải lần đầu Trịnh Đông đánh Thiện Thiện, trước đó anh đã đánh con hai lần, có lần ngón tay của Thiện Thiện bị đánh đến gãy xương.

Hôm đó Trịnh Đông đánh Thiện Thiện xong, vẫn chưa nguôi giận, liền ra ban công tìm cái ống phơi quần áo bằng thép không gỉ, đánh vào đầu và chân con. Theo lời kể của Trịnh Đông, ban đầu anh chỉ định dọa con một chút, nhưng con bé cứ rất bướng, chống đối anh, thế là anh dùng đầu gối đè lên, tiếp tục đánh.

Trên tường nhà, quần áo của Thiện Thiện, dính đầy vết máu.

Đánh một lúc, Trịnh Đông gọi điện cho người chú thường trách anh nuông chiều con gái, nói rằng vì Thiện Thiện không nghe lời, hôm nay đánh rất nặng, để tỏ ra mình không cưng chiều con, sau đó anh ta ra phòng khách dọn dẹp đồ đạc.

Mười mấy phút sau, Trịnh Đông quay lại phòng phát hiện Thiện Thiện có chút không ổn, con bé không thể hít vào, chỉ gắng sức thở ra, còn nôn nữa. Anh vội vàng chạy đến cửa hàng tạp hóa, nhờ bà chủ giúp đỡ cứu người, chủ cửa hàng hỏi Trịnh Đông sao lại ra tay với con gái như vậy, Trịnh Đông vì muốn giữ thể diện, nói rằng do uống rượu quá nhiều. Khi anh quay về phòng định bế Thiện Thiện đi viện, nhìn thấy trên bàn còn chút rượu trắng trong chai, liền cầm lên uống hết.

Chủ cửa hàng tạp hóa lái xe đưa cả hai cha con đến bệnh viện, nhưng khi đến nơi, dấu hiệu sinh tồn của Thiện Thiện đã biến mất, mười mấy phút sau, bác sĩ thông báo với Trịnh Đông Thiện Thiện đã tử vong.

Sau khi vụ án xảy ra, Trịnh Đông từng nói: "Tôi chính là cho quá nhiều tình yêu của người cha, quá cưng chiều nó".

Khoảng 11 giờ 30 tối, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo án đã đến bệnh viện, khống chế Trịnh Đông đang gục ngồi dưới đất, trên mặt anh lẫn lộn mồ hôi và nước mưa, không ngừng lẩm bẩm rằng chính mình đã đánh chết con gái, anh cầu xin cảnh sát cho anh nhìn Thiện Thiện lần cuối.

Trước khi bị cảnh sát khống chế, Trịnh Đông ở bệnh viện đã gọi điện cho chú mình và mẹ của Thiện Thiện, bảo họ đến nhìn Thiện Thiện lần cuối. Mẹ của Thiện Thiện đến bệnh viện, nói ủy quyền cho chú của Trịnh Đông toàn quyền xử lý hậu sự cho Thiện Thiện, sau đó không xuất hiện nữa.

Ngày 2 tháng 12 năm 2014, phiên tòa xét xử vụ Trịnh Đông đánh chết con gái Thiện Thiện được mở. Trịnh Đông tại tòa tỏ ra rất hối hận, anh nói, "Thỉnh cầu tòa án xử tôi tử hình thi hành ngay, tuyệt đối không kháng cáo". Phiên xử sơ thẩm kết án Trịnh Đông tù chung thân. Tuy nhiên, Trịnh Đông đã trái với lời hứa "tuyệt đối không kháng cáo", sau đó anh đã kháng cáo, yêu cầu xử nhẹ, phiên phúc thẩm xử phạt Trịnh Đông mười hai năm tù.

Sau khi vụ án xảy ra, Trịnh Đông từng nói: "Tôi chính là cho quá nhiều tình yêu của người cha, quá cưng chiều nó", nhưng ông không nhận ra một chân lý cơ bản: dù phương pháp dạy con có sai lầm đến đâu, cũng không thể dùng bạo lực để giáo dục - đó mới chính là điều then chốt mà người cha này không thể thấu hiểu.