"Đại hội đập lợn đất" cùng lời nhắn gửi ngây thơ, các bé cũng đang giúp đỡ bà con vùng lũ bằng những việc làm vô cùng ý nghĩa

Những ngày này, dọc dải đất miền Trung - nơi vốn đã quen với bão gió, lại tiếp tục oằn mình trong những đợt mưa lớn kéo dài. Nước dâng nhanh, nhiều vùng bị cô lập, bà con phải sơ tán khẩn cấp trong khi lực lượng cứu hộ làm việc xuyên đêm để đưa người dân đến nơi an toàn. Ở những khu vực nằm trong tâm lũ, mái nhà chỉ còn thấy lấp ló, ruộng đồng ngập trắng, cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Bão lũ cuốn trôi tài sản, gây nên rất nhiều thương vong cả về vật chất lẫn tinh thần, những có một điều không một cơn lũ nào cuốn trôi được, chính là tình người. Từ những điểm tập kết cứu trợ đến các nhóm thiện nguyện, từ các gia đình đến từng khu dân cư, tinh thần "lá lành đùm lá rách" lại được thắp lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và điều đẹp nhất là: Ngay cả những em bé cũng đang học theo người lớn để góp sức mình vào dòng chảy yêu thương, góp phần hỗ trợ bà con vùng lũ.

Bé Lê Văn Tài (học sinh lớp 5) cũng mang só tiền tiết kiệm của mình tới ủng hộ bà con vùng lũ. Em con nhắn gửi: "Mong các bạn có một cuộc sống bình yên và ạnh phúc".Thậm chí Tài còn cẩn thận sắp xếp từng đồng tiền cho ngay ngắn trước khi gửi tới đơn vị cứu trợ. (Nguồn: @topreview65).

Một câu chuyện rất xúc động đến từ thành phố Đà Nẵng: Em Lê Văn Tài, học sinh lớp 5, tự ôm heo đất tiết kiệm đi đến điểm tập kết hàng cứu trợ. Khi đến nơi, cậu bé kiên nhẫn đập heo đất, đếm từng tờ tiền và cẩn thận sắp xếp ngay ngắn từng đồng, số tiền tổng cộng khoảng 580.000 đồng, và gửi toàn bộ số đó cho bà con vùng lũ Đắk Lắk. Khi được hỏi điều gì muốn nhắn gửi, Tài nhẹ nhàng nói: "Con chỉ mong các bạn trong đó có một cuộc sống bình yên".

Bé Cao Minh Khang (4 tuổi) mang hẳn con heo đất, trong đó có 2,6 triệu đồng, mang ủng hộ bà con vùng lũ. (Nguồn: @antiens97484848).

Hay như bé Cao Minh Khang mới 4 tuổi, nói còn chưa sõi, đã mang con heo đất với số tiền 2,6 triệu đồng, mang đến địa điểm tập kết đồ cứu trợ, nhờ các chú các bác gửi vào giúp đỡ người dân vùng lũ.

(Nguồn: @v.anh8595)

Rất nhiều những khoảnh khắc được ghi nhận lại, lan tỏa trên MXH hình ảnh các em bé tự tay đi mua đồ, tự tay đóng gói thành từng thùng nhỏ và cùng bố mẹ bê lên xe để chở đến địa điểm quyên góp đồ cứu trợ... những hành động nhỏ nhưng chứa chan tình người, các em nhỏ dù chưa thực sự hiểu hết được những khó khăn vất vả của người dân vùng lũ, nhưng vẫn góp sức cùng người lớn gửi chút tấm lòng đén bà con vùng lũ.

(Nguồn: @nhunghth216)

(Nguồn: @alinababy8888)

(Nguồn: @jennymai1298, heozang83)

(Nguồn: @tranphong6235)

(Nguồn: @tranphong6235)

Không chỉ dừng lại ở tiền tiết kiệm, nhiều bạn nhỏ còn cùng bố mẹ xếp những thùng quà cứu trợ: mì tôm, sữa, bánh, gạo… Từ nhà đến điểm tập kết, các em viết giấy nhắn nhỏ, vẽ tranh dễ thương hoặc ghi vài dòng lời động viên gửi đến người dân vùng ngập lụt: "Con gửi đến mọi người sự bình an và sức khỏe","con mong tất cả mọi người đều bình an và sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này"... Những lời nhỏ bé ấy, nhưng mang theo tình cảm chân thành và hy vọng rằng phần quà sẽ không chỉ giúp vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin cho người dân đang đối diện với hoạn nạn.

(Nguồn: Công thông tin Chính phủ)

(Nguồn: Công thông tin Chính phủ)

Hành động ý nghĩa của các bạn nhỏ theo đúng lời dạy: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình" mà Bác Hồ đã căn dặn thiếu niên, nhi đồng Việt Nam. Những ánh mắt hồn nhiên, bàn tay bé nhỏ nhưng chắc chắn đã góp phần tiếp sức cho bà con vùng lũ, tiếp thêm niềm hy vọng để họ bền bỉ vượt qua từng ngày khó khăn.