Giảng viên tiếng Nhật HOT 100 độ 2 năm trước giờ ra sao?

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, không chỉ những ca sĩ, diễn viên hay hot TikToker mới chiếm spotlight, mà ngay cả các cô giáo xinh đẹp cũng trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Những hình ảnh giản dị, nụ cười tỏa nắng và phong cách gần gũi của họ khiến dân tình liên tục “thả tim” và chia sẻ rần rần. Không ít cô giáo từ những lớp học bình thường bỗng trở thành hiện tượng mạng, khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa tò mò về cuộc sống ngoài bục giảng của họ.

Vào năm 2023, dân mạng từng “sốt xình xịch” trước nhan sắc cực phẩm cùng học vấn đáng nể của nữ giảng viên Đinh Sao Mai (sinh năm 1998, Hà Nội). Chỉ với vài bức ảnh giản dị, nụ cười tỏa nắng và phong cách cực cuốn hút, cô đã khiến netizen liên tục thả tim, bình luận trầm trồ. Là giảng viên Khoa Tiếng Nhật (bộ môn Thực hành tiếng) tại Đại học Hà Nội, mỗi khoảnh khắc trên bục giảng hay đời thường của cô đều nhanh chóng gây bão, chứng tỏ sức hút “không phải dạng vừa” của cô giáo vừa xinh đẹp vừa tài năng.

Sau 2 năm, cô Đinh Sao Mai vẫn xinh, vẫn “hot” như vậy, nhưng đồng thời, cô cũng đạt thêm những cột mốc mới ấn tượng trong sự nghiệp.

Chân dung cô Đinh Sao Mai.

“Cuộc sống của tôi không có nhiều thay đổi”

Sau khi nổi tiếng, cô Đinh Sao Mai chia sẻ rằng cuộc sống hàng ngày của mình không quá khác biệt. Cô vẫn đều đặn lên lớp, soạn giáo án, làm nghiên cứu và xử lý công việc như trước. Chỉ có điều giờ đây cô nhận được nhiều lời chào hơn khi đi trong trường, và thỉnh thoảng ra ngoài đường vẫn có vài bạn nhận ra rồi mỉm cười. Những khoảnh khắc nhỏ ấy khiến cô ý thức hơn về hình ảnh của mình.

Nhiều người nghĩ rằng được học cùng một giáo viên vừa xinh đẹp vừa tài năng sẽ khiến sinh viên hào hứng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cô Sao Mai lại nhìn nhận vấn đề một cách khác:

“Tôi nghĩ các bạn hào hứng hơn vì không khí lớp học thoải mái, hoạt động phong phú và có sự kết nối giữa giảng viên - sinh viên. Còn việc ‘xinh’ hay không thì tôi nghĩ chỉ là điểm cộng nhỏ về mặt thị giác. Quan trọng vẫn là chuyên môn và năng lượng tích cực mình mang vào lớp học”.

Khi được hỏi về áp lực từ việc vừa dạy học vừa được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội, cô Đinh Sao Mai thẳng thắn chia sẻ rằng cô có cảm nhận áp lực, nhưng coi đó như một dạng trách nhiệm. Cô luôn cố gắng giữ sự chuyên nghiệp và đặt ra những tiêu chuẩn rõ ràng, không để danh tiếng trên mạng xã hội ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy. Với cô, dù có nổi tiếng hay không, sinh viên vẫn luôn phải nhìn cô như một giảng viên nghiêm túc và tận tâm.

“Khi các bạn biết tôi qua mạng, các bạn dễ mở lòng hơn và có động lực ban đầu. Nhưng để giữ được sự tôn trọng và ảnh hưởng lâu dài thì chỉ có kiến thức, cách sống và thái độ của mình mới quyết định. Sự nổi tiếng chỉ là cánh cửa mở đầu, còn mình bước vào như thế nào lại là chuyện khác”, cô Sao Mai chia sẻ.

Đã tốt nghiệp Thạc sĩ, sở hữu profile đỉnh nóc

Được biết, nữ giảng viên Đinh Sao Mai tốt nghiệp ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Waseda (Tokyo, Nhật Bản) vào năm 2022. Đây là ngôi trường đại học đào tạo ra rất nhiều chính trị gia, người nổi tiếng của Nhật Bản.

Cô Mai đã có bằng JLPT N1 tiếng Nhật và TOEIC 915 tiếng Anh. Cho những ai chưa biết, JLPT N1 là cấp độ khó nhất trong 5 cấp độ của bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật này. Còn TOEIC 915 thì gần như chạm mốc tuyệt đối (TOEIC 990) của bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế dành cho người đi làm không phải là người sử dụng tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ.

Trước khi bén duyên với nghề cầm phấn, cô Sao Mai từng có cơ hội làm MC, phiên dịch tiếng Nhật cho một số sự kiện mà khách mời hoặc diễn giả là người Nhật, tham gia tổ chức một số sự kiện liên quan tới đất nước, văn hoá và con người Nhật Bản.

Cô Mai sở hữu thành tích học tập cực khủng.

Mới đây nhất, cô Mai vừa tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Nhật tại trường Đại học Hà Nội. Nhớ lại khoảng thời gian đã qua, việc vừa học vừa làm đôi khi khiến nữ giảng viên cảm thấy áp lực. May mắn thay là cô luôn được Khoa và Nhà trường tạo điều kiện, sắp xếp giờ dạy hợp lí để có thể vừa học vừa làm song song, hướng tới hoàn thành chương trình Thạc sĩ.

“Hoàn thành chương trình thạc sĩ đối với tôi là một dấu mốc quan trọng và cũng là một niềm vinh dự lớn. Không chỉ vì tấm bằng, mà vì đây là hành trình trưởng thành trong nghiên cứu, trong tư duy học thuật và trong vai trò của một người làm giáo dục.

Đạt được dấu mốc này gần dịp 20/11 khiến cảm xúc ấy càng trở nên đặc biệt hơn. Tôi thấy biết ơn vì những nỗ lực của mình được ghi nhận đúng thời điểm và đồng thời có thêm động lực để tiếp tục cống hiến cho nghề dạy học - một công việc mà tôi luôn coi là trách nhiệm và sứ mệnh lâu dài”, cô Mai chia sẻ.

Cô Mai vừa tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Nhật tại trường Đại học Hà Nội

Kinh nghiệm dạy học với sinh viên Gen Z

Là một giảng viên còn khá trẻ với ngoại hình tươi tắn, cô Đinh Sao Mai nhiều lần bị nhầm là sinh viên, ngay cả trong những ngày đầu bước chân lên giảng đường. Dù thời gian công tác tại Đại học Hà Nội chưa quá dài, cô vẫn giữ trong lòng vô số kỷ niệm đáng nhớ. Điều khiến cô ấn tượng nhất chính là tình cảm của sinh viên: những bức thư tay đầy xúc động, kèm theo hoa hay thậm chí cả gấu bông. Cô luôn trân trọng những món quà tinh thần ấy, và chính tình cảm ấy cũng là động lực để cô gắn bó và yêu nghề hơn mỗi ngày.

Chia sẻ về kinh nghiệm dạy học với sinh viên Gen Z, cô Đinh Sao Mai cho biết cô ưu tiên cách dạy ngắn - rõ - thực tế - có tương tác. Cô thường kết hợp Task-based learning (học qua nhiệm vụ) vào bài giảng, bởi Gen Z thích được chủ động, yêu sự sáng tạo và không chịu được những bài học rườm rà. Chính vì vậy, bài giảng của cô luôn trực quan, sinh động và đầy những hoạt động thực hành, giúp sinh viên vừa học vừa trải nghiệm hiệu quả.

Cô Mai luôn có phương pháp dạy học phù hợp với sinh viên.

Ngoài ra, khi được hỏi về việc áp dụng công nghệ hay mạng xã hội để tương tác với học trò, cô Đinh Sao Mai cho biết cô vẫn sử dụng, nhưng ở mức vừa phải và có chọn lọc. Cô xem đây là kênh để không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm sống, từ đó truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, đồng thời muốn học trò coi cô như một người bạn đồng hành gần gũi ngoài lớp học.

Ảnh: NVCC