Bộ GD&ĐT dự kiến bổ sung bậc Pre-A1 vào khung năng lực ngoại ngữ

Ngày 26/11, Bộ GD&ĐT cho biết việc bổ sung tiền Bậc 1 vào Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc hiện nay nhằm bao quát mức độ mới bắt đầu làm quen với ngoại ngữ cho đến mức sử dụng thành thạo. Điều chỉnh này đáp ứng nhu cầu dạy ngoại ngữ cho trẻ mầm non, tiểu học và phù hợp với chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam áp dụng cho các chương trình đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đối với các ngôn ngữ khác (như tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, Hàn Quốc), áp dụng khung năng lực ngôn ngữ do các quốc gia này ban hành nếu không vi phạm thuần phong mỹ tục và các quy định, pháp luật của Việt Nam.

Khung năng lực mới được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam. Khung năng lực ngoại ngữ cho Việt Nam được chia làm 3 cấp: Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp. Cụ thể như sau:

Khung năng lực ngoại ngữ cho Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) năm 2020, bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu. Các mô tả năng lực cho từng kỹ năng được bổ sung và cụ thể hóa, cung cấp cơ sở tham chiếu chuẩn xác và hữu ích cho các nhà quản lý, chuyên gia phát triển chương trình, biên soạn tài liệu, giáo viên và người học trong việc tiếp cận các chuẩn mực tiên tiến.

Dự thảo cũng bổ sung bậc Tiền Bậc 1 (Pre-A1) giúp bao quát toàn bộ trình độ ngoại ngữ, từ giai đoạn làm quen đến mức độ sử dụng thành thạo, đáp ứng kịp thời nhu cầu và xu thế dạy học ngoại ngữ cho lứa tuổi nhỏ (mầm non, tiểu học) tại Việt Nam hiện nay.

Khung năng lực mới cũng tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, thống nhất hoạt động giảng dạy trong nước với các chuẩn đánh giá của các tổ chức khảo thí và nhà xuất bản quốc tế đang tham chiếu Khung năng lực mới, đặc biệt đối với tiếng Anh.

Ngoài ra, khung mới mô tả cụ thể năng lực cho từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giúp các nhà quản lý, nhóm phát triển chương trình, biên soạn tài liệu, giáo viên và người học có cơ sở tham chiếu thống nhất.

Hiện kỹ năng nói tương tác được chia theo các tình huống như tham gia hội thoại, giao dịch dịch vụ – hàng hóa, phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

Trong dự thảo mới, kỹ năng này được mô tả chi tiết hơn, gồm nhiều hoạt động như: Hiểu người đối thoại, trò chuyện, thảo luận thân mật (với bạn bè), thảo luận trang trọng (trong cuộc họp), hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ (như bàn bạc về tài liệu, tổ chức sự kiện), giao dịch mua sắm – dịch vụ, trao đổi thông tin, phỏng vấn, giao tiếp qua điện thoại và trực tuyến.

Thông tư mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Bộ GD&ĐT cho biết đây là căn cứ để triển khai giảng dạy, đánh giá và phát triển các chương trình ngoại ngữ trong toàn hệ thống giáo dục.