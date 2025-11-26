1 phút 30 giây giới thiệu bản thân "không giống ai", nữ sinh TP.HCM giành học bổng trường xịn sò: Đúng là "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh"

Có những bạn trẻ lớn lên cùng sách vở, truyện tranh. Có những bạn trưởng thành cùng âm nhạc.

Còn Lê Bùi Sông Ngân - cô gái sinh năm 2007, cựu học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), hiện đang học ngành Thiết kế đồ hoạ (Đại học Kiến trúc TP.HCM), thì tuổi thơ của em còn gắn liền với thế giới của cọ vẽ, màu nước.

Sinh ra trong gia đình có ba mẹ từng làm phim tại Đài Phát thanh & truyền hình TP.HCM (HTV), Ngân sớm tiếp xúc với không khí sáng tạo, ánh đèn set quay, những mảng màu chuyển động và cách người lớn kể chuyện bằng hình ảnh.

Có lẽ nhờ sống trong môi trường mà hình ảnh luôn hiện diện nên Ngân mê vẽ từ khi còn bé xíu. Em bộc lộ niềm đam mê từ lúc 2, 3 tuổi, được ba mẹ khuyến khích, tạo điều kiện mua màu, mua cọ và tìm giáo viên Mỹ thuật để con theo học bài bản. Với Ngân, vẽ không chỉ là sở thích, mà còn là cách để em thoát khỏi căng thẳng, nhất là những lúc áp lực thi cử hay đứng trước những thay đổi tâm lý ở tuổi thiếu niên.

Sông Ngân

Đặc biệt, Mỹ thuật giúp Ngân đặt chân vào Đại học Kiến Trúc TP.HCM và mới đây, trở thành “át chủ bài” để nữ sinh này giành học bổng New Zealand Undergraduate Award (NZUA). Ngân là 1 trong 8 học sinh của thế hệ NZUA đầu tiên được xướng tên và nhận giấy chứng nhận học bổng từ ông Scott James - Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP.HCM và ông Ben Burrowes - Giám đốc Khu vực Đông Á của ENZ mới đây.

Sắp tới, Ngân sẽ là tân sinh viên ngành Fine Arts, University of Auckland. University of Auckland là đại học duy nhất tại New Zealand lọt vào TOP 100 trường hàng đầu thế giới.

1 phút 30 giây gây ấn tượng với hội đồng tuyển sinh

Trong suốt ba năm cấp 3 tại THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Ngân giữ được thành tích học tập ổn định: 3 năm học sinh giỏi với GPA lần lượt là 84, 8.6 và 8.9, hai lần đạt IELTS 7.0, đạt 8 điểm môn vẽ trang trí màu trong kỳ thi đầu vào Đại học Kiến trúc. Nữ sinh nhận xét, hồ sơ học tập không hào nhoáng, không quá nổi trội so với nhiều bạn khác.

Nhưng điều làm nên sự khác biệt lại nằm ở chỗ khác: Ngân biết rất rõ mình muốn gì, thế mạnh thật sự của mình nằm ở đâu và học bổng quốc tế thường tìm kiếm điều gì ở ứng viên. Đặt mục tiêu du học từ những năm cấp 2, em được gia đình ủng hộ trọn vẹn, nên có thời gian và không gian để xây dựng hành trang theo đúng hướng mình theo đuổi.

Vì thế, ngoài việc giữ vững thành tích học tập, Ngân còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa: Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ, cuộc thi Waste Hero về tái chế rác thải, IDP Global Voice, đại diện trường phát biểu trong các sự kiện, giới thiệu trường với đoàn học sinh Nhật Bản, tham gia bán hàng gây quỹ trong hội xuân, phụ giúp nhà thờ tổ chức trung thu cho trẻ em, và từng tham dự trại hè tại Philippines.

Những hoạt động ấy mở cho em một đời sống phong phú hơn, vừa có trách nhiệm, vừa cho phép em bước ra khỏi “thế giới riêng” của người làm nghệ thuật cũng như làm dày hơn profile để apply học bổng.

Ngân là cựu học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM)

Ngân biết đến chương trình học bổng NZUAthông qua một triển lãm du học vào tháng 8/2024 và bắt đầu hành trình tìm cơ hội.

Thứ nhất, New Zealand là quốc gia Ngân đã tìm hiểu và yêu thích từ lâu: khí hậu ôn hòa, người dân thân thiện, nhiều nền văn hóa cùng tồn tại. Chương trình do ENZ triển khai với sự đồng hành của tám trường đại học hàng đầu New Zealand. Thứ hai, học bổng NZUA mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học nằm trong Top 2% thế giới, cùng triển vọng nghề nghiệp quốc tế rộng mở.

Theo chính sách hiện hành, sinh viên quốc tế tốt nghiệp bậc cử nhân tại New Zealand có thể ở lại làm việc 3 năm. Thay đổi chính sách thị thực định cư cũng giúp sinh viên tốt nghiệp dễ dàng hơn trong việc chuyển sang diện thường trú: nếu đáp ứng yêu cầu, có thể nộp hồ sơ ngay khi tốt nghiệp hoặc sau 1-2 năm kinh nghiệm làm việc tùy loại visa.

Ngân cho biết, hồ sơ học bổng không yêu cầu bài luận mà chỉ cần một video 1 phút 30 giây giới thiệu về bản thân, hành trình học tập, sự cam kết với ngành dự định theo học và các hoạt động ngoại khóa. Thay vì nói về thành tích, quan điểm sống đơn thuần, Ngân đã chọn 1 cách kể chuyện khác.

Trong video, Ngân lồng ghép nhiều tác phẩm đã vẽ suốt 5 năm: có giấy, có acrylic, có marker, poster color; có đồ vật sáng tạo như giày, áo, đá cuội; có những phong cách rất khác nhau. Vẻ đẹp không nằm ở kỹ thuật cầu kỳ, mà ở việc những bức vẽ phản ánh cách Ngân quan sát cuộc sống: nhẹ nhàng, tinh tế, đầy tình cảm. Em gọi đó là cách mình “làm cho cuộc sống trở nên thi vị hơn” bằng nghệ thuật.

Tuy nhiên, quá trình làm clip cũng không suôn sẻ: bản quay đầu tiên bị Agency (MTA Catholic) từ chối vì… nói quá nhiều, vượt thời lượng cho phép. Ngân phải làm lại từ đầu. Cũng nhờ vậy, sản phẩm cuối cùng chỉn chu hơn, rõ ràng hơn và thể hiện trọn vẹn sự cam kết của em với mỹ thuật.

“Em hay gọi phong cách của mình là romanticizing my life, vẽ lại cách em nhìn thế giới”, cô bạn chia sẻ.

Trong video, Ngân lồng ghép nhiều tác phẩm đã vẽ suốt 5 năm

Không phải GPA, không phải danh hiệu, Ngân cho rằng, chính mức độ cam kết với nghệ thuật khiến hồ sơ mình nổi bật và được lựa chọn.

Về bí quyết học tập, Ngân chia sẻ: “Vừa học vừa tham gia hoạt động ngoại khoá, có lúc em cảm thấy mình chưa cân bằng tốt thời gian. Nhưng em có phương pháp riêng: học bằng quiz với bạn bè thay vì đề cương, cố gắng hiểu bài ngay trên lớp để giảm thời gian học lại ở nhà. Những cách học phù hợp giúp em dành nhiều thời gian hơn cho nghệ thuật, nơi em nạp lại năng lượng”.

Hành trình của Ngân có một điểm xuyên suốt: sự bền bỉ. Không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ theo đuổi những gì mình yêu. Và cũng từ sự bền bỉ ấy, cánh cửa học bổng mở ra như một kết quả tự nhiên.

Ngân cùng gia đình

Khi nghĩ đến việc sống ở một đất nước xa xôi, Ngân nói em “háo hức nhiều hơn lo”. “Em chỉ buồn chút vì phải xa gia đình và bạn bè. Còn lại thì em mong được học, mong được đi, mong được gặp những điều mới”.

Ngân gửi lời khuyên cho những bạn đang mơ về giấc mơ du học: “Hãy cố gắng học tập và nâng cấp bản thân thật tốt, vì không có cố gắng nào là không được đền đáp. Khi bạn sống đúng với đam mê và bền bỉ theo đuổi nó, thế giới sẽ mở ra những cánh cửa xứng đáng với bạn”, nữ sinh chia sẻ.