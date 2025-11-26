Con trai 6 tuổi cắm mặt đọc Tây Du Ký, mẹ ngó đầu xem cùng thì phát hiện chi tiết bất thường, đòi đốt luôn cuốn sách

Tây Du Ký, tác phẩm của học giả Ngô Thừa Ân, là một trong bốn bộ tiểu thuyết kinh điển của văn học cổ đại Trung Hoa. Tác phẩm từ lâu đã được đưa vào danh mục tham khảo tại các trường học ở Trung Quốc và thường xuyên xuất hiện trong nhiều dạng bài kiểm tra. Vì vậy, nhiều phụ huynh Trung Quốc lựa chọn cho con đọc Tây Du Ký từ khi còn nhỏ, vừa để nuôi dưỡng phẩm chất tốt đẹp, vừa hỗ trợ việc học.

Mới đây, một phụ huynh tại tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đã gặp tình huống bất ngờ với phiên bản truyện tranh Tây Du Ký mà con trai 6 tuổi đang đọc. Theo đó, chị đưa con đến thư viện và chọn cho bé cuốn truyện tranh phỏng theo nội dung Tây Du Ký. Chỉ một lúc sau, thấy con đọc say mê và còn bật cười, chị tò mò xem thử.

Tây Du Ký là tuổi thơ của nhiều người.

Khi mở sách ra, người mẹ giật mình và vô cùng bối rối khi bắt gặp một hình minh họa không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Tranh vẽ cảnh Trư Bát Giới rình một yêu tinh đang tắm dưới sông; nhân vật nữ chỉ mặc quần và phần thân trên gần như không được che chắn. Lập tức, chị lấy cuốn truyện khỏi tay con và giải thích rằng đây không phải loại sách dành cho trẻ nhỏ. Cậu bé bất giác hỏi lại: “Sao yêu tinh chỉ mặc quần mà không mặc áo?” khiến mẹ càng thêm lúng túng.

Theo chia sẻ, vị phụ huynh đã báo lại sự việc cho nhà xuất bản và đăng câu chuyện lên mạng xã hội để cảnh báo các gia đình khác. Chị thừa nhận rằng khoảnh khắc nhìn thấy hình minh họa đó đã khiến mình chỉ muốn “vứt bỏ” cuốn sách ngay lập tức.

Hình ảnh xuất hiện trong quyển sách phiên bản truyện tranh Tây Du Ký chứa nội dung không phù hợp.

Câu chuyện gây chú ý rộng rãi bởi trước đó, Trung Quốc từng thu hồi một lượng lớn sách giáo khoa do bị phản ánh chứa hình ảnh không phù hợp. Một số minh họa bị cho là mang tính gợi dục hoặc có ý quấy rối như nhiều hình vẽ cũng bị dư luận chỉ trích vì mô tả các bé gái trong tình huống dễ gây hiểu nhầm là bị bạn nam trêu ghẹo.

Trong khi đó, giới chuyên gia cho rằng trẻ nhỏ còn non nớt về mặt cảm xúc và nhận thức, nên việc tiếp xúc sớm với hình ảnh nhạy cảm có thể gây tác động lâu dài. Tiến sĩ Struthers, chuyên gia giáo dục người Anh, từng cảnh báo rằng những hình ảnh như vậy rất khó bị xóa khỏi trí nhớ, thậm chí tạo “dấu hằn” lên hệ thần kinh non trẻ. Ông nhấn mạnh vai trò của gia đình và nhà trường trong việc xây dựng môi trường phát triển an toàn, tránh để trẻ tiếp cận các ấn phẩm không phù hợp.