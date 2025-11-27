Cảnh tượng xảy ra trong đêm khiến nhiều người bật khóc: Cha mẹ sẽ không bao giờ biết được con cái yêu mình đến nhường nào

Tình yêu của trẻ con đôi khi đơn giản nhưng lại sâu sắc hơn nhiều người lớn tưởng. Nếu tình cảm của cha mẹ thường được thể hiện qua những cử chỉ chăm sóc, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ và mong muốn con hạnh phúc, thành công, thì với trẻ, cách thể hiện tình cảm thường hồn nhiên, giản dị. Một cái ôm thật chặt, một nụ cười rạng rỡ hay một bức tranh tự tay vẽ tặng bố mẹ cũng có thể chứa đựng cả bầu trời yêu thương. Nhưng vì khác biệt về tuổi tác và suy nghĩ, không phải lúc nào cha mẹ cũng nhận ra những thông điệp ấy.

Ở Trung Quốc có một câu chuyện từng gây xúc động mạnh. Dù xảy ra từ năm 2019 nhưng đến nay, nó vẫn khiến nhiều người suy ngẫm.

Theo đó, tháng 12/2019, một cảnh sát giao thông ở Giang Tô (Trung Quốc) đã bắt gặp và chặn lại một bé gái 10 tuổi đang điều khiển xe đạp điện trên đường, phía sau còn chở một em bé khoảng 3 tuổi.

Cô bé 10 tuổi chở em đi quãng đường cả chục km vì muốn đến bệnh viện thăm mẹ

Khi được hỏi vì sao không đi cùng người lớn, cô bé òa khóc và trả lời rằng mẹ đang nằm viện, em muốn đến chăm sóc mẹ. Vì quãng đường đi từ nhà cô bé đến bệnh viên quá xa (hơn 20km) nên cảnh sát lo lắng và ngăn hai chị em lại. Bé gái sợ hãi nói rằng chỉ còn hơn 7km nữa là tới nơi. Dù biết việc làm này nguy hiểm và có thể bị mẹ mắng, cô bé vẫn quyết tâm đi, chỉ vì lo lắng cho sức khỏe mẹ. Trước đó, bé gái đã hứa sẽ ở nhà chăm sóc em nhỏ nhưng nỗi lo cho mẹ khiến cô bé không thể yên lòng.

Câu chuyện này đã nhanh chóng chạm tới trái tim nhiều người. Hành động của cô bé không chỉ là tình yêu dành cho mẹ, mà còn thể hiện trách nhiệm và ý thức vai trò của mình trong gia đình, ngay cả khi còn rất nhỏ. Cô bé biết rủi ro và sợ bị mắng, nhưng vẫn vượt qua nỗi sợ để thực hiện mong muốn chăm sóc mẹ.

Câu chuyện cũng khiến cộng đồng mạng vừa cảm động vừa lo lắng. Rõ ràng, gia đình cần quan tâm và giám sát hơn để tránh những tình huống nguy hiểm. Tình yêu thương của con cái rất đáng quý, nhưng sự an toàn của trẻ vẫn phải đặt lên hàng đầu. Bên cạnh việc giáo dục con cách yêu thương, cha mẹ cũng cần dạy con cách bảo vệ bản thân, hiểu về giao thông và nhận biết nguy hiểm.

Đừng bao giờ đánh giá thấp tình yêu mà con cái dành cho bạn. Chúng có thể chưa biết dùng đũa hay phân biệt tay trái, tay phải, nhưng chúng sinh ra là để yêu bạn. Tuy nhiên, tình yêu đôi khi khiến trẻ hành động theo cảm xúc, đôi khi liều lĩnh. Vì vậy, bên cạnh việc dạy con biết yêu thương, cha mẹ hãy dạy con cách tự bảo vệ bản thân để tình yêu ấy luôn an toàn.

Theo The Paper