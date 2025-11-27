Đi làm rồi vẫn tiêu hết 24 triệu đồng của bố trong vòng 1 tuần, bị chỉ trích vẫn thản nhiên: "Có gì sai à, nhà tôi đâu chết đói!"

Trong thời đại xã hội phát triển, không hiếm những câu chuyện khiến người ta phải suy nghĩ lại về cách nuôi dạy con cái, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều bạn trẻ lớn lên trong điều kiện đầy đủ hơn thế hệ trước. Việc hiểu đúng - hiểu đủ về giá trị của đồng tiền, sự biết ơn hay trách nhiệm cá nhân đôi khi không đến từ những bài giảng dài dòng, mà đến từ chính những va chạm nhỏ trong cuộc sống. Nhưng cũng có những trường hợp khiến người lớn giật mình liệu con trẻ có đang dần đánh mất cảm giác trân trọng?

Mới đây, MXH Trung Quốc xôn xao trước đoạn video ghi lại thái độ của một cô gái trẻ sau khi tiêu hết 6.600 tệ (hơn 24 triệu) tiền của bố chỉ trong một tuần đi làm. Điều gây choáng hơn là cách cô thản nhiên khoe với bố rồi phản pháo cư dân mạng như thể mình chẳng hề sai.

Theo đoạn video, cô gái giơ điện thoại lên, cười nói với bố: "Bố ơi, con đi làm một tuần rồi, mà 1.000 tệ (khoảng 3,7 triệu đồng) còn không đủ tiêu". Ông bố chỉ im lặng nhìn con, không trách móc, dù rõ ràng ông rất bất lực. Cô gái tiếp tục thông báo mình đã xin nghỉ việc với lý do "ông nội bị đột quỵ nặng hơn và cần đưa đi chữa trị ở thành phố khác".

Ông bố bất lực trước tính cách của con gái.

Nghe thấy vậy, người bố không thể kìm nén được nước mắt nữa. Ông chỉ biết lấy tay che mặt, cử chỉ đầy vẻ bất lực và đau buồn. Trên đôi bàn tay ấy là những vết chai sạn, những ngón tay bị cụt – dấu tích của nhiều năm lao động vất vả. Thế nhưng đổi lại, ông lại có một cô con gái không hề nhận ra sự hy sinh đó.

Ông đã không kìm được nước mắt.

Cư dân mạng phẫn nộ không chỉ vì cô tiêu 6.600 tệ trong chớp mắt, mà còn vì thái độ vô tâm, thậm chí có phần kiêu ngạo. Đáp lại làn sóng chỉ trích, cô gái phản pháo: "Tôi đi học tiêu 5.000 tệ (hơn 18 triệu đồng) một tháng. Giờ đi làm tiêu 6.000 tệ (hơn 22 triệu đồng) một tuần thì sao? Nhà tôi có chết đói đâu".

Nhiều người cho rằng cô đã hiểu sai hoàn toàn việc được "nuôi dạy trong điều kiện tốt". Bởi sự đầy đủ vật chất không đồng nghĩa với việc thiếu ý thức về giá trị của đồng tiền hay sự thấu hiểu với cha mẹ. Việc dùng bệnh tình của ông nội để xin nghỉ việc, trong khi không mảy may quan tâm đến những vết thương trên tay cha, càng khiến người xem khó chấp nhận.

Bên cạnh sự chỉ trích, không ít người cũng bày tỏ thương cảm với người bố - người đã dành cả đời bươn chải, nhưng lại phải gánh hậu quả từ chính sự nuông chiều của mình.

Khi yêu thương thiếu giới hạn sẽ tạo ra những "đứa trẻ mãi không lớn"

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng miễn cho con cái mọi thứ mình có thể, con sẽ hạnh phúc. Nhưng "đủ đầy vật chất" mà thiếu rèn luyện về trách nhiệm chỉ khiến trẻ xem sự hi sinh của bố mẹ là điều hiển nhiên. Khi lớn lên, các em dễ trở thành người chỉ biết đòi hỏi, không biết trân trọng.

Giá trị của đồng tiền là bài học mà càng học sớm càng tốt. Khi còn đi học, rất nhiều bạn trẻ được bao bọc, không phải lo lắng chuyện chi tiêu. Nhưng nếu hoàn toàn không được dạy cách quản lý tài chính, trẻ sẽ dễ tiêu theo cảm hứng, không biết tiền từ đâu mà có, càng không hiểu nỗi vất vả đằng sau nó.

Đáng lo hơn, sự nuông chiều cũng làm mòn đi khả năng đồng cảm. Như cô gái trong câu chuyện, cô không nhìn thấy bàn tay chai sạn và những ngón tay cụt của cha, không cảm nhận được một chút đau lòng nào khi mượn bệnh tình của ông nội để xin nghỉ việc. Điều cô nhìn thấy chỉ là bản thân mình, và những điều mình "xứng đáng được nhận". Khi thiếu sự đồng cảm, trẻ dễ trở nên vô tâm, thậm chí tàn nhẫn mà không tự nhận ra.

Dành cho con "điều kiện tốt nhất" đúng nghĩa không phải là chi thật nhiều tiền, mà là giúp con biết trân trọng, biết thấu hiểu và biết sống có trách nhiệm. Khi những điều đó không được bồi đắp, dù cha mẹ có hi sinh bao nhiêu, đứa trẻ lớn lên vẫn dễ trở thành người "mãi không chịu lớn".

Theo Sohu