Cô gái hot nhất Thỏ Ơi!!: Thoại câu nào cũng chấn động, mặc đẹp cả trong phim lẫn ngoài đời

Cô gái viral nhất phim Thỏ Ơi!! gọi tên Văn Mai Hương trong vai Hải Lan. Dù không phải nhân vật chính, Hải Lan vẫn gây thương nhớ nhờ thần thái cuốn hút cùng loạt câu thoại đầy duyên dáng, đặc biệt phải kể đến câu nói về "chị bờ vai" đang viral khắp cõi mạng. Trong phim, Hải Lan do Văn Mai Hương đảm nhận không chỉ xinh đẹp mà còn có gu thời trang nổi bật, từ những set đồ cơ bản đến outfit cá tính đều được phối tinh tế, gọn gàng và rất có điểm nhấn.

Văn Mai Hương lần đầu lấn sân điện ảnh đã viral mạnh mẽ với câu thoại về "chị bờ vai"

Mỹ nhân sinh năm 1994 được đánh giá là điểm sáng của phim Thỏ Ơi!!

Không chỉ sành điệu trong Thỏ Ơi!!, khi rời vai Hải Lan, Văn Mai Hương ngoài đời vẫn là tín đồ thời trang đúng nghĩa. Nếu Hải Lan trên phim chuộng những set đồ nổi bật, bắt mắt thì style đời thường của Văn Mai Hương lại nghiêng về sự tối giản, tinh tế và sang. Ngắm loạt outfit thường ngày của cô, chị em sẽ dễ dàng bỏ túi được nhiều công thức mix đồ gọn gàng mà vẫn cuốn hút.

Blazer là một trong những món trang phục yêu thích của Văn Mai Hương khi thời tiết se lạnh. Cô thường phối đơn giản với chân váy hoặc quần suông để có được tổng thể thanh lịch, chỉn chu mà vẫn hợp dạo phố

Gợi ý mua sắm: Blazer, quần suông

Văn Mai Hương khéo chọn áo dáng rộng, thêm thắt lưng để chia tỷ lệ cơ thể rồi mix cùng quần suông giả váy, tổng thể vừa thanh thoát vừa sang chảnh. Set đồ này không chỉ tôn dáng mà còn góp phần giúp Văn Mai Hương toát "vibe" phú bà

Áo khoác da dáng dài + quần jeans + boots là công thức mặc đẹp đơn giản, hiệu quả của Văn Mai Hương. Bên trong chỉ cần layer với áo len là có ngay set đồ ấm áp, sành điệu xuống phố

Dễ nhận ra Văn Mai Hương thích diện những trang phục trơn màu, tối giản họa tiết. Thế nhưng nhờ cách phối đồ tinh tế, cô luôn khiến tổng thể trở nên sang và có điểm nhấn. Khi diện jacket nâu, cô chọn phối cùng quần suông trắng, không cần thêm thắt họa tiết cầu kỳ vẫn ẵm trọn điểm 10 mặc đẹp

Gợi ý mua sắm: Jacket, quần trắng

Vi vu dạo phố, Văn Mai Hương chọn quần legging đùi mix áo thun trắng bên trong và khoác ngoài chiếc jacket nâu. Set đồ năng động mà rất gọn gàng, tôn dáng khéo léo. Với outfit này, một đôi sneaker trắng chính là lựa chọn hoàn hảo để hoàn thiện set đồ

Style đời thường của Văn Mai Hương tối giản mà cuốn hút. Khi diện chân váy trắng dáng dài, cô khéo phối cùng áo dài tay màu xám, sơ vin nhẹ để tổng thể gọn gàng và thanh lịch

Gợi ý mua sắm: Áo, chân váy

Set đồ "không thể đơn giản" hơn của Văn Mai Hương gồm combo áo thun đen + quần jeans suông nhưng đẹp và sành điệu tuyệt đối. Đây cũng là cách phối được nhiều chị em yêu thích vì nhanh gọn mà lại tôn dáng hiệu quả

Gợi ý mua sắm: Áo thun, quần jeans

Áo gile ngắn tay phối cùng quần suông rộng là công thức kinh điển chưa bao giờ lỗi mốt. Phom dáng gọn gàng phần thân trên, thanh thoát ở phía dưới giúp tổng thể vừa sang vừa cuốn hút

Gợi ý mua sắm: Gile, quần suông



