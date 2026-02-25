Thời điểm tốt nhất để cúng Vía Thần Tài 2026

Vía Thần Tài năm 2026 rơi vào mùng 10 tháng Giêng âm lịch, tức ngày 26/2/2026 dương lịch. Đây là dịp quan trọng với những người làm ăn, kinh doanh và cả các gia đình mong cầu tài chính ổn định trong năm mới.

Ngoài việc chuẩn bị lễ vật, dọn dẹp bàn thờ, rất nhiều người quan tâm đến một câu hỏi: Cúng vào giờ nào là tốt nhất? Bởi theo quan niệm phong thủy, chọn đúng thời điểm sẽ giúp nghi lễ trang trọng hơn và mang ý nghĩa “đón đúng vận khí” trong ngày đặc biệt này.

Dưới đây là các khung giờ đẹp và cách lựa chọn phù hợp.

1. Các khung giờ tốt trong ngày Vía Thần Tài 2026

Theo cách tính giờ hoàng đạo truyền thống, ngày mùng 10 tháng Giêng năm 2026 có một số khung giờ được xem là thuận lợi để thực hiện nghi lễ:

Giờ Dần (3h – 5h sáng) Phù hợp với những gia đình muốn khai vận từ sớm, đặc biệt là người kinh doanh mở cửa hàng từ sáng sớm.

Giờ Mão (5h – 7h sáng) Thời điểm dương khí bắt đầu mạnh, tượng trưng cho sự khởi đầu hanh thông.

Giờ Tỵ (9h – 11h sáng) Đây là khung giờ được nhiều người lựa chọn nhất vì thuận tiện và được xem là thời điểm khí vượng trong ngày.

Giờ Tuất (19h – 21h tối) Phù hợp với gia đình bận rộn ban ngày, cúng vào buổi tối trong không khí yên tĩnh.

Giờ Hợi (21h – 23h đêm) Thời điểm cuối ngày, thích hợp cho nghi lễ trang nghiêm, không vội vã.

Trong các khung trên, 9h - 11h sáng thường được ưu tiên nhất vì vừa hợp giờ đẹp, vừa thuận tiện sinh hoạt.

2. Nên cúng buổi sáng hay buổi chiều?

Về mặt phong thủy đời sống, buổi sáng vẫn được xem là thời điểm tốt nhất để cúng Vía Thần Tài. Lý do:

- Không khí trong nhà sạch sẽ, thông thoáng.

- Tinh thần gia chủ tỉnh táo, dễ tập trung.

- Mang ý nghĩa “mở cửa đón lộc” ngay từ đầu ngày.

Nếu không thể cúng sáng, bạn có thể chọn khung giờ chiều từ 15h – 17h hoặc tối như đã nêu trên. Quan trọng là thực hiện trong ngày mùng 10 âm lịch.

3. Có nên cúng trước ngày mùng 10?

Một số gia đình bận rộn thường muốn cúng vào chiều tối mùng 9. Thực tế, điều này vẫn có thể linh hoạt nếu không thể sắp xếp vào đúng ngày chính.

Tuy nhiên, theo truyền thống, mùng 10 tháng Giêng vẫn là ngày chính vía Thần Tài, nên nếu có thể, bạn nên ưu tiên thực hiện trong ngày này để trọn ý nghĩa.

4. Thời điểm nào nên tránh?

Dù không quá khắt khe, nhưng nên hạn chế:

- Cúng giữa trưa nắng gắt (khoảng 12h – 13h) khi không khí oi bức.

- Cúng quá sát giờ nửa đêm nếu gia chủ mệt mỏi, thiếu tập trung.

- Cúng vội vàng khi chưa chuẩn bị sạch sẽ bàn thờ.

Phong thủy coi trọng sự chỉn chu và tâm thế hơn là chạy theo giờ đẹp mà thiếu chuẩn bị.

5. Quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị trước giờ cúng

Dù chọn khung giờ nào, trước đó gia chủ nên:

- Lau dọn sạch bàn thờ Thần Tài.

- Thay nước, chuẩn bị hoa quả tươi.

- Mở cửa chính thông thoáng khi thắp hương.

- Giữ không gian gọn gàng, sáng sủa.

Chọn đúng thời điểm chỉ là một phần. Sự trang nghiêm và tinh thần thành tâm mới là yếu tố quyết định chất lượng nghi lễ.