6 lưu ý khi mua vàng ngày vía Thần Tài

Ngày vía Thần Tài từ lâu đã trở thành dịp nhiều người mua vàng với mong muốn cầu tài lộc, buôn may bán đắt. Tuy nhiên, mua vàng thế nào để vừa hợp phong thủy, vừa không thiệt về giá trị lại là điều không phải ai cũng nắm rõ. Dưới đây là 6 lưu ý quan trọng giúp bạn chọn vàng đúng cách, giữ được cả may mắn lẫn tài sản lâu dài.

1. Chọn loại vàng giữ giá tốt

Trên thị trường có nhiều sản phẩm vàng như vàng miếng, nhẫn tròn trơn, vàng trang sức hay vàng mỹ nghệ. Nếu mua để tích lũy hoặc có ý định bán lại sau này, nên ưu tiên vàng miếng hoặc nhẫn tròn trơn ép vỉ vì đây là loại dễ giao dịch, ít mất giá. Vàng trang sức thường có thêm chi phí chế tác nên khi bán lại sẽ bị trừ tiền công, không có lợi nếu mục đích là giữ giá trị.

2. Kiểm tra tuổi vàng cẩn thận

Tuổi vàng là yếu tố quyết định giá trị thật của sản phẩm. Vàng 999.9 là vàng đủ tuổi, trong khi vàng 999.0 là vàng non, giá thấp hơn. Những con số nhỏ nhưng chênh lệch lớn nên cần kiểm tra kỹ trên nhẫn hoặc bao bì sản phẩm. Với nhẫn tròn trơn, nên chọn loại ép vỉ có thông tin rõ ràng để đảm bảo chất lượng và thuận tiện khi mua bán sau này .Dù mua vàng ngày Thần Tài chủ yếu để cầu may, nếu vẫn muốn bán lại khi cần thiết thì nhẫn trơn ép vỉ hoặc vàng miếng luôn là lựa chọn an toàn, dễ giữ giá và ít bị trừ hao nhất.

3. Mua ở cửa hàng, thương hiệu uy tín

Nên chọn các thương hiệu lớn hoặc cửa hàng có tên tuổi để tránh rủi ro vàng kém chất lượng. Khi mua cần yêu cầu hóa đơn, giấy kiểm định hoặc phiếu bảo hành đầy đủ. Đây là căn cứ quan trọng khi bán lại hoặc đổi sản phẩm. Nhiều người vì mua ở cơ sở nhỏ lẻ mà gặp tình trạng vàng thiếu tuổi hoặc không được thu mua lại.

4. Tìm hiểu nguồn cung trước khi mua

Ngày vía Thần Tài nhu cầu tăng cao, nhiều nơi hết hàng sớm. Vì vậy, nên tham khảo trước giá vàng, mẫu mã và địa điểm mua để tránh chen chúc hoặc mua vội. Một số cửa hàng lớn thường có nguồn cung ổn định và nhiều lựa chọn hơn, giúp bạn dễ chọn sản phẩm phù hợp.

5. Không nên bán vàng ngay sau khi mua

Theo quan niệm dân gian, vàng mua ngày Thần Tài mang ý nghĩa cầu may nên nhiều người giữ lại suốt năm. Dù không bắt buộc, việc giữ vàng cũng giúp tránh bán vội khi giá thấp. Nếu cần bán, nên theo dõi thị trường hoặc đợi đến cuối năm để có lợi hơn về giá.

6. Sắp xếp thời gian mua hợp lý

Ngày vía Thần Tài thường rất đông người xếp hàng từ sáng sớm. Nên chủ động thời gian, tránh mua lúc cao điểm để không mệt mỏi hay chọn vội. Một số cửa hàng cho đặt trước hoặc mua online nhận sau, giúp tiết kiệm thời gian.